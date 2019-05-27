 ظاهرة البراز الأخضر .. هل هي مقلقة؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 04.01.2021

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صحة

ظاهرة البراز الأخضر .. هل هي مقلقة؟

عادة ما يكون لون الغائط هو دليل على صحة أو مرض الإنسان، لذلك يراقب الأهل أو أطباء الأطفال لون براز الطفل من أجل معرفة حالته الصحية. بيد أن هذا الأمر لا ينعكس على الأطفال فقط، فهذه الظاهرة تصيب البالغين أيضا.

صورة رمزية

صورة رمزية

يشكو البعض من تحول لون البراز إلى اللون الأخضر، وهو ما قد يكون علامة على مرض معين. موقع RTL  الألماني ركز على هذا الموضوع، مؤكدا أن هذه الظاهرة لها دلالات مختلفة سنوجزها هنا.

اللون الأخضر وطبيعة الطعام

من الضروري لكل من يشك في لون البراز أن ينتبه بداية إلى طبيعة الطعام المتناول، فهناك العديد من الأطعمة الخضراء التي قد تترك لونها في الإخراج، وهو ما يعتبر أمرا طبيعيا إذا ما لم تلازمه أعراض أخرى. فتناول السلطة الخضراء بكثرة أو شرب العصائر الخضراء قد يكون هو المتسبب في هذا الأمر. لذلك ينصح الموقع الألماني المتشككين بمتابعة المراقبة ورؤية إن كان هذا نتيجة طعام أو أنه يتكرر باستمرار وبشكل متواصل.

أعراض جانبية للأدوية

يمكن أن تتسبب بعض الأدوية أيضًا في تحول البراز إلى اللون الأخضر. المضادات الحيوية، على سبيل المثال، يمكن أن تغير اللون، لأن المضادات الحيوية تضر بكتيريا الأمعاء المفيدة. وسينتج عن ذلك براز ناعم أو فاتح أو أصفر أو أخضر. لذلك ينصح بعض الأطباء يتناول بعض المكملات الغذائية مثل البروبيوتيك مع المضاد الحيوي لتجنب الاضرار بالبكتيريا المعوية.

مشاهدة الفيديو 03:52

البروبيوتيك - هل هي بكتيريا حميدة للأمعاء؟

 

التهابات أو طفيليات معوية

إذا لم يكن البراز الأخضر هو العَرَض الوحيد، وكان مصحوبا بأعراض مرية أخرى مثل الإسهال فقد تكون هذه أعراضا لالتهابات معوية أو طفيليات أو أمراض داخل الجسم. السالمونيلا مثلا تسبب اللون الأخضر، كما أن الالتهابات المعوية قد تكون مسببا لذلك أيضا. كما أن الطفيليات الناتجة عن شرب الماء الملوث قد تكون متسببة في هذا الأمر. ومن المهم هنا مراجعة الطبيب، خاصة في حالة وجود أعراض مرضية أخرى كالتعب والإرهاق أو الاسهال والجفاف.

البراز الأخضر لدى الأطفال

عندما يتغوط طفلك للمرة الأولى، يكون لون برازه عادة بين الأخضر والأسود. هذا طبيعي تمامًا ولا داعي للقلق!

ومع ذلك ، إذا استمر هذا الأمر لعدة أيام متواصلة فيجب استشارة الطبيب، لأن البراز الأخضر مع البلغم يمكن أن يشير إلى عدوى فيروسية محتملة عند الأطفال.

ع.أ.ح/ أ.ح

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    طرق طبيعية للتخلص من انتفاخ البطن المزعج

    انتفاخ البطن أو المعدة هي واحدة من حالات تمدد الغازات أو الهواء في المعدة والأمعاء، ومن علامات انتفاخ البطن خروج الغازات سواءً بشكل إرادي أو لاإرادي، وقد يكون ظهور الريح فى صورة تجشؤ.

  • Spaghetti Wettessen (picture-alliance/dpa)

    طرق طبيعية للتخلص من انتفاخ البطن المزعج

    الإسراع في تناول الطعام يتسبب بابتلاع الهواء أثناء المضغ والهضم مما يتسبب في زيادة احتمال الإصابة بالانتفاخ. ولا يعتبر انتفاخ المعدة مرضاً بحد ذاته ولكن يمكن تصنيفه حالة عارضة يمكن التغلب عليها بإتباع نظام محدد وتغيير العادات الغذائية.

  • Marinierte Sardinen Sarde in Saor (Imago/imagebroker)

    طرق طبيعية للتخلص من انتفاخ البطن المزعج

    يؤكد خبراء التغذية أن "أوميجا 3" وغيرها من الأحماض الأمينية، يمكن أن تحافظ على تنوع بكتيريا الأمعاء، التي تعد بمثابة أساس الصحة العامة للإنسان. ووجد الباحثون أن تناول الأطعمة التي تحتوي على هذه الأحماض، مرتبط بتنوع وزيادة أعداد بكتيريا الأمعاء النافعة التي تقاوم الأمراض.

  • DW Euromaxx Knoblauch (DW)

    طرق طبيعية للتخلص من انتفاخ البطن المزعج

    تشير الدراسات إلى أن الأطعمة التي تحتوي على الأحماض الدهنية المعروفة باسم "أوميجا 3"، كالأسماك والمكسرات والثوم، تحافظ على صحة الأمعاء والجهاز الهضمي.

  • Wettbewerb Regionale Lebensmittel Eating local challenge (DW/K. Dörrer)

    طرق طبيعية للتخلص من انتفاخ البطن المزعج

    بعض الأطعمة تساعد أيضا على حدوث الانتفاخ وعلى رأسها الخضروات النيئة والبقوليات، وهنا يفضل الاستعانة بالشومر والكراوية والنعنع واليانسون والزعتر كمواد طبيعية تنظم عملية الهضم لاسيما بعد تناول البقوليات. كما أن تناول عودين من الريحان بعد الأكل يساعد أيضا في تجنب الانتفاخ إذ أن الزيوت العطرية التي يحتويها تهدئ البطن وتقلل من التقلصات.

  • Symbolbild Joggen (Colourbox/S.Tryapitsyn)

    طرق طبيعية للتخلص من انتفاخ البطن المزعج

    الحركة وممارسة الرياضة بشكل منتظم تساعد أيضا على تجنب أي سوء للهضم، كما أن المشي لبعض الوقت، ثم وضع زجاجة من الماء الساخن على البطن، من أسرع وسائل علاج الانتفاخ. ويساعد شرب لترين من الماء يوميا على تحسين عملية الهضم.

  • Kind trinkt soft drink (Colourbox/Monkey Business Images)

    طرق طبيعية للتخلص من انتفاخ البطن المزعج

    يحذر الخبراء من تأثير المشروبات الغازية على الجسم. فتجرع الماء في أثناء تناول الطعام يساهم في تسبب مثل هذه الحالة والأمر سواء مع شرب المشروبات الغازية أثناء تناول الطعام قبله أو بعده في كل الحالات ستزيد نسبة الغازات في الجسد. (كتابة وإعداد: علاء جمعة)


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