طيّارو لوفتهانزا يهددون بالإضراب للمطالبة برفع أجورهم

أيّد معظم الطيّارين العاملين في شركة لوفتهانزا الألمانية، كبرى شركات الطيران الأوروبية، تنفيذ إضراب للمطالبة بزيادة الأجور، وفق ما أعلنت النقابة المعنية الأحد بعد فرز الأصوات في أعقاب الاقتراع الذي أجرته نقابة الطيارين في ألمانيا.
واعتبر اتحاد "كوكبيت - قمرة القيادة" في بيان أن "هذا مؤشر لا يمكن تجاهله"، وأضاف أن خطر وقف تشغيل طائرات لوفتهانزا ازداد، لكن نتيجة المشاورات "لا تعني بشكل تلقائي بأنه سيتم تنفيذ إضراب". وذكرت النقابة أنها ستعيد فوراً إطلاق المفاوضات المتعثرة حالياً مع الإدارة "مع دعم أكبر" من أعضائها.
تأتي تحضيرات نقابة الطيارين لتنظيم الإضراب بسبب تعثر المفاوضات حول إبرام عقد أجور جماعي جديد وذلك بعد ست جولات، حيث ترى النقابة أن لوفتهانزا لم تقدم حتى الآن عرضاً قابلاً للتفاوض.
وكان مارسيل جرولس خبير لائحة الأجور في النقابة أعلن قبل الفرز أن المسألة تتعلق بـ"إشارة تحذير" إلى مجلس إدارة لوفتهانزا، مشيراً إلى أنه ينتظر من الإدارة "عروضاً جيدة" الآن. ولم يتم الإعلان عن فشل المفاوضات بين الجانبين بعد.
وتوظف لوفتهانزا حوالى 5500 طيار في عملياتها المرتبطة بنقل الركاب والشحن. ويعد اتحاد "قمرة القيادة" النقابة الوحيدة الممثلة لهم.
وصوّت 97.6 في المئة من الطيارين لصالح إضراب الطيارين العاملين في خدمة الركاب و99.3 في المئة بالنسبة للعاملين في خدمة الشحن. وبلغت نسبة المشاركة حوالى 95 في المئة من أعضاء النقابة. ويتطلب تنفيذ الإضراب موافقة أكثر من 70% من كل الأصوات الصحيحة.
ويطالب الطيّارون بزيادة رواتبهم بنسبة 5.5 في المئة هذا العام، يتبعه تعديل تلقائي يتماشى مع التضخم. كما تطالب النقابة بضمان بشأن حجم أسطول لوفتهانزا من أجل تأمين وظائف الطيارين.
وتلوح مخاطر الإضرابات في وقت تخوض لوفتهانزا نزاعاً مع أفراد الطاقم الأرضي الذين شاركوا في إضراب استمر 24 ساعة في 27 تموز/يوليو، ما أحدث اضطرابات كبيرة في حركة الطيران في ألمانيا، وتسبب في إلغاء أكثر من 1000 رحلة وتغيير خطط السفر لنحو 134 ألف شخص.
ولم تجر "فيردي" تصويتا بين العاملين في الخدمات الأرضية قبل تنفيذ الإضراب، وقد انتقدت الشركة وساسة مدة وحجم الإضراب، ومن المنتظر أن يتم استئناف المفاوضات بين الجانبين يوم الأربعاء المقبل. وتطالب نقابة الطواقم الأرضية برفع الأجور بنسبة 9.5 في المئة.
ع.ح./ا.ح. (أ ف ب ، د ب أ)
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شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد
إلغاء اللون الأصفر
أكثر ما يمكن ملاحظته من تغيير شعار شركة لوفتهانزا هو إلغاء اللون الأصفر الذي يميل إلى قد يشير إلى لون "صفار البيض" على ذيل الطائرة حيث تم استبداله باللون الأزرق. ولم تعد الدائرة الصفراء القديمة التي كانت محط سخرية بعض الركاب موجودة. أيضا يمكن ملاحظة تغيير لون باطن الطائرة إلى اللون الأبيض بدلا من اللون الرمادي.
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شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد
الشكل الذي اعتدناه
تظهر هذه الطائرة من طراز بوينج 737-100 والتي بدأت لوفتهازا استخدامها عام 1968، أساسيات التصميم الذي اعتدنا عليه طيلة السنوات الماضية من اللون الرصاصي أسفل الطائرة إلى الأنف الأسود ودائرة "صفار البيض" على ذيل الطائرة. وفي غضون سنوات قليلة سوف يختفي هذا الشكل التقليدى من السماء تماما.
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شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد
أول طائرة لوفتهانزا
صممت أول طائرة لشركة لوفتهانزا بشكل مختلف تماما عن الشكل الحالي. فطائرة جانكرزG24 لم تكن تحمل الدائرة ذات اللون الأصفر. ولكن من الملاحظ وجود شعار الطائر منذ البداية على سيارة نقل الركاب الخاصة بالشركة. وقد صمم هذا الشعار المهندس ومصمم الجرافيك الألماني أوتو فيريل.
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شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد
تصميم ما قبل الحرب والشركات
كان التصميم القديم للطائرة يتكون من مقدمة الطائرة سوداء اللون "الأنف الأسود" والمحرك الأسود مع اسم الشركة الذي يكاد أن يمكن قراءته مطبوعا على جانب الطائرة أسفل قمرة القيادة. لقد استغرق الأمر أجيالا قبل أن يفكر الناس في تغيير التصميم في لوفتهانزا وبالتأكيد في أماكن أخرى.
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شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد
التغيير في الستينيات
بعد فترة وجيزة جرت بعض التعديلات البسيطة على تصميم الطائرة. تلك الطائرة من طراز "فايكرز 814 " عام 1968 حملت صورة صغيرة لشعار الطائرعلى ذيلها. في نفس الوقت كان اسم الشركة مطبوعا بحروف ضخمة على جسم الطائرة، أما اللونان الأزرق والأصفر فقد غطيا جسم الطائرة بالكامل.
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شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد
الأبطال يحلقون
بعد فوز ألمانيا بكأس العالم في كرة القدم في البرازيل عام 2014 قررت الشركة تخصيص طائرة للأبطال بشكل مختلف. الطائرة التي كانت تحمل أبطال فريق كرة القدم الألماني تم تغيير اسمها إلى "فانهانزا" وتم طلائها بلون مخصص لتلك المناسبة. كما حلقت فانهانزا آنذاك في سماء برلين فوق الساحة التي اجتمع فيها مشجعو المانشافت.
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شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد
وقود حيوي
لم يتغير التصميم الأساسي لهذا الطراز من طائرة A321 كثيرا والتي تم اختيارها للطيران عندما قررت لوفتهانزا اختبار الطائرات التي تعمل بالوقود الحيوى. فقد وضعت فقط شعار " لوفتهانزا بايوفيول باور" والتي تعني بالعربية " الوقود الحيوي" لهويتها.
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شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد
تجديد شامل
عندما تقدم أي شركة تصميما جديدا يتطلب ذلك تغييرا شاملا وجذريا لكل شئ. فلن تغير لوفتهانزا الشكل الخارجي للطائرة فقط وإنما ستجدد كل محتويات الطائرة التي تحمل الشعار القديم. كما سيتم تغيير كل المقاعد والشعارات على مكاتب تسجيل الدخول في المطارات حول العالم حسب التصميم الجديد للشركة.
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شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد
سبع سنوت للتغيير
إذا كنت اعتدت على الشكل القديم لطائرات لوفتهانزا فلا يزال أمامك الوقت الكافي للتعود على الشكل الجديد. فهذه صورة لتصميم طائرة بوينج 747-8 الجديدة والتي تحمل شعار لوفتهانزا الجديد. وسوف يستغرق تغيير هذا الشعار وتطبيقه على جميع طائرات الشركة زهاء السبع سنوات. س.م