 طيار ياباني مخمور كان قريبا من التحليق بالطائرة | عالم المنوعات | DW | 02.11.2018

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منوعات

طيار ياباني مخمور كان قريبا من التحليق بالطائرة

قبل إقلاع طائرته بأقل من ساعة اكتشفت الشرطة البريطانية أن مساعد طيار ياباني استهلك كمية أكثر من المسموح بها من الكحول، فكيف تصرفت الشرطة مع هذه الحادثة؟

Jacdec Sicherheitsranking Luftfahrtgesellschaft Japan Airlines (picture-alliance/dpa)

هل تخيلت مرة أن تقلع طائرتك وربانها سكران؟ هذا ما كاد أن يحصل مع ركاب طائرة يابانية، حين أوقفت الشرطة اللندنية مساعد طيار ياباني تابع لشركة الخطوط الجوية اليابانية، قبل إقلاع طائرته، بسبب ارتفاع مستوى الكحول في دمه.

مختارات

لا تكف اليابان عن إدهاش العالم كل مرة بأفكار تهدف من خلالها إلى تسهيل حياة الناس اعتماداً على آخر ما جادت به قريحة الخبراء. أحدث ما تم التوصل إليه اختبار طائرات بدون طيار لتسليم الطرود في المناطق ذات الكفاءة المنخفضة. (04.10.2017)

ووفقا لاختبار قياس الدم الذي التي أجرته الشرطة قبل الإقلاع ، فإن الطيار تناول 10 مرات ضعف كمية الـ 20 مل المسموح بها بالنسبة لطيار قبل الاقلاع، حسب القانون الطيران في بريطانيا.

وحسب ما نقلته القناة اليابانية "أن أينش كي" فإنه بالرغم من إجراء شركة الطيران لتحليل دم الطيار في البداية إلا أنها لم تكتشف وجود الكحول في دمه.

وكان سائق حافلة في مطار هيثرو، قد اشتم رائحة الكحول المنبعثة من الطيار، فأخبر الشرطة في الحين، مما استدعى تدخلها. وبسبب الحادث، تأخرت الرحلة المتوجة إلى مطار هانيدا في طوكيو باليابان، لأكثر من ساعة. وقادها طياران اثنان، بدل ثلاثة طيارين.

وقد اعترف الطيار بأنه عشية السفر، ذهب لوحده إلى حانة الفندق واقتنى حوالي 1.5 لتر من النبيذ و 1.8 لتر من البيرة، تناولها في غرفته.

يُشار إلى أنه قبل أيام فقط تأخرت رحلة شركة طيران يابانية أخرى نتيجة استهلاك طيارها أيضا لمشروبات كحولية، مما استدعى تدخل وزارة النقل اليابانية، داعية إلى اتخاذ تدابير أكثر صارمة.

 ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن وزير النقل الياباني كيتشى إيشى القول: "سنلجأ إلى جميع الوسائل لضمان سلامة رحلات الطيران." وأضاف أن الوزارة ستبحث المعايير المطبقة دوليا في هذا الشأن قبل تشديد القواعد على صناعة الطيران اليابانية.

 

م.م/ ه.د 

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    أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    12: لوفتهانزا الألمانية

    تعد شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" واحدة من أكثر شركات الطيران أمانا في العالم. فمنذ 21 عاما، لم تتعرض شركة الطيران إلى حوادث فقدان طائرتها.

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    أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    11: أوول نيبون اليابانية

    تعتبر أوول نيبون (ا ن ا) أكبر شركة طيران في اليابان، كواحدة من أكثر الشركات أمانا، وهي أحد أعضاء تحالف ستار للطيران. لديها رحلات يومية إلى فرانكفورت وميونخ ودسلدورف بطائرتها بوينغ دريملاينر.

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    أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    10: الاتحاد الإماراتية

    يعود تأسيس شركة طيران الاتحاد في أبوظبي إلى عام 2003. وشركة الطيران الشابة هي من بين زبائن شركة إيرباص لصناعة الطائرات، إذ اشترت حوالي 10 طائرات من طراز A-380. وتعد الاتحاد مساهما رئيسيا في شركة "طيران برلين" ثاني أكبر شركة طيران في ألمانيا.

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    أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    9: جيت بلو الأمريكية

    شركة الطيران الأمريكية منخفضة التكاليف تملك حوالي 200 طائرة من نوع إيرباص وإمبراير. ومنذ تأسيسها عام 2000 لم يُسجل في رصيدها أي حوادث فقدان لطائرتها.

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    أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    8: هينان الصينية

    منذ تأسيس الشركة عام 1993 لم يتم الإبلاغ عن أي حوداث خطيرة. ولهذه الشركة عدة رحلات كل أسبوع من بكين إلى برلين.

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    أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    7: كانتاس الأسترالية

    تأسست شركة كانتاس الأسترالية عام 1920. ومنذ ثلاثين عاما لم تسجل أي حادثة مميتة، إلا أن عام 2010 شهد وجود مشكلة في محرك طائرتها A380 ايرباص، فبعد إقلاعها من سنغافورة انفجرت إحدى العنفات، ولكن دون وقوع إصابة بين الركاب.

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    أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    6: طيران نيوزلندا

    منذ سنوات وشركة طيران نيوزلندا تحتل مكانا رياديا بين أكثر شركات الطيران أمانا في العالم. أُسست هذه الشركة عام 1940، وفازت بجائزة أكثر خطوط الطيران امتيازا لأكثر من مرة. واحتلت صدارة مؤشر "جاكديك" للأمان لعام 2013.

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    أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    5: "كي إل إم" الهولندية

    وفقا لإحصاءات "جاكديك" تعد الخطوط الملكية الهولندية من أكثر شركات الطيران أمانا في أوروبا. أُسست عام 1920، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة الهولندية أمستردام وتتخذ من مطار سخيبول أمستردام مركزاً لعملياتها. ومنذ 10سنوات اندمجت مع الخطوط الجوية الفرنسية.

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    أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    4: الخطوط الكندية

    تقدمت الخطوط الكندية حوالي 5 مراكز من حيث الأمان. تم تأسيس الشركة عام 1937. وضمت الخطوط الكندية إلى أسطولها طائرات من طراز "بوينغ 787". وهي من الأعضاء المؤسسين لتحالف شركات الطيران "ستار اليانز".

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    أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    3: خطوط إيفا التايوانية

    انضمت إلى تحالف شركات الطيران عام 2013. وتعد من بين أكثر شركات الطيران أمانا في العالم رغم أنها غير معروفة كثيرا. حيث لم تسجل، منذ 23 عاما، وقوع أي حادث.

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    أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    2: شركة طيران الإمارات

    تحتل المركز الثاني بالنسبة لمؤشر "جاكديك" للأمان. وتملك شركة الطيران الإماراتية أكبر أسطول من الطائرات الكبيرة في العالم، من ضمنها 50 طائرة من نوع A380 إيرباص بطابقين، و100 طائرة من طراز بوينغ 777.

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    أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    1: كاثاي باسيفيك من هونغ كونغ

    انتزعت شركة الطيران الوطنية في هونغ كونغ لقب أكثر شركة طيران أمانا في العالم لسنة 2014. ومنذ 40 عاما لم تسجل هذه الشركة أي حوادث مميتة.

    الكاتب: دالين صلاحية


مختارات

أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

شهد عام 2014 وقوع الكثير من الحوادث الجوية، نتج عنها حوالي 1000 حالة وفاة. لذا قد يكون من المفيد التعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم، وفقا لمؤشر منظمة "جاكديك" العالمي المتخصص في شؤون الطيران. (10.01.2015)  

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