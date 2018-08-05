 طيارو شركة ″ريان إير″ يقودون أكبر إضراب في تاريخها! | عالم المنوعات | DW | 08.08.2018

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منوعات

طيارو شركة "ريان إير" يقودون أكبر إضراب في تاريخها!

يُرتقب أن تنظم شركة "ريان إير" الإيرلاندية أكبر إضراب في تاريخها. نقابة الطيارين الألمان دعت بدورها الطيارين بالبلد للانضمام إلى صفوف زملائهم ببلدان أخرى. فما السبب وراء ذلك؟

Spanien Madrid Ryanair Schalter während Streik (Reuters/S. Vera)

سينضم طيارو شركة "ريان إير" الألمان إلى الإضراب المشترك لزملائهم في إيرلندا والسويد وبلجيكا يوم الجمعة المقبل، ليصبح ذلك أكبر إضراب  للطيارين في تاريخ الشركة.

وجاء ذلك بعد دعوة نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت" طياري الشركة في ألمانيا للإضراب بالتزامن مع الإضرابات المخططة في اليوم نفسه، ابتداءً من الساعة 03:01 صباحا بعد غد الجمعة (التوقيت المحلي)، وسيستمر حتى الساعة 2.59 صباحا من يوم السبت.

وقال متحدث باسم النقابة الألمانية أمس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الشركة لم تقدم شيئا يمكن تقييمه على أنه عرض جديد.

وكانت "ريان إير" قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها أصدرت إشعارات بشأن إمكانية تسريح 100 طيار ومئتي من أطقمها، بعد أن وافق مجلس إدارتها على خطة لخفض أسطولها في دبلن من 30 إلى 24 طائرة خلال فصل الشتاء.

وأعلنت "ريان إير" من قبل أنها بعثت بخطاب جديد للنقابة الألمانية يوم الجمعة الماضي.

وقال المتحدث باسم النقابة، يانيس شميت: "من وجهة نظرنا كان ذلك مجرد ملخص للمواقف السابقة. الإشارة ما تزال غائبة".

يُذكر أن المهلة التي أعطتها النقابة الألمانية للشركة جاءت عقب ثلاثة أيام من قيام طياري "ريان إير" الأيرلنديين بالإضراب لمدة 24 ساعة، وقبل الإضراب المخطط يوم الجمعة المقبل، والذي تنظمه نقابات الطيارين في السويد وبلجيكا وأيرلندا، وهو ما دفع "ريان إير" إلى إلغاء 146 رحلة من رحلاتها المخططة هذا اليوم من إجمالي 2400 رحلة.

م.م/ع.ش

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