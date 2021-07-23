طوكيو عاصمة اليابان وتعني باللغة اليابانية العاصمة الشرقية. تعتبر واحدة من أكبر التجمعات الحضريّة العالمية، كما أنها أهم مركز تجاري ومالي على مستوى آسيا وواحدة من أهم المراكز العالمية وهي مقر مؤشر نيكاي للأسهم.

تعتبر طوكيو العاصمة الرسمية لليابان منذ عام 1868. تقع على الجهة الشرقية لأكبر الجزر الأربعة للبر الياباني "هونشو" وعلى الضفة الغربية لخليج طوكيو وبالقرب من مصب نهر سوميدا. وتعد حاليا المركز السياسي والاقتصادي والثقافي للبلاد. تبلغ مساحة المنطقة الحضرية فيها حوالي 600 كيلومتر مربع، وتتألف من ثلاثةً وعشرين حيّاً، يسكن فيها اثنتي عشرة مليون نسمة.