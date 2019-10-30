 طوفان نفايات البلاستيك يغرق بحار العالم: فما الحل؟ | علوم وتكنولوجيا | DW | 01.11.2019

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علوم وتكنولوجيا

طوفان نفايات البلاستيك يغرق بحار العالم: فما الحل؟

تزداد كميات النفايات البلاستيكية في بحار العالم ومحيطاته من يوم إلى آخر، حتى الأنهار باتت غارقة في هذه النفايات. منظمة "تنظيف المحيطات" الهولندية قدمت تقنية جديدة لاعتراض النفايات، فما مدى جدواها؟

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نهر النيل مكب للنفايات البلاستيكية

"أهم الخطوات نحو الحل هي تجنب البلاستيك من الأساس"، تقول ميلاني بيرغمان، عالمة الأحياء البحرية في معهد ألفريد فيجنر. وفي موازاة ذلك يمكن "التفكير" في تدابير مصاحبة أخرى كوحدات عزل النفايات البلاستيكية في الأنهار. وقدمت منظمة "تنظيف المحيطات" الهولندية غير الربحية مؤخراً سفن لاعتراض النفايات بغية التقليل من وصول النفايات البلاستيكية إلى المحيطات عن طريق الأنهار. وباتت سفينتان منها تُستخدمان بالفعل في إندونيسيا وماليزيا، أما الثالثة فتُستخدم في دلتا نهر الميكونغ بفيتنام، والرابعة في جمهورية الدومينيكان.

ويضع حماة البيئة خططا لتثبيت وحدات اعتراض النفايات خلال السنوات الخمس القادمة في 1000 نهر ملوث بمختلف أصقاع العالم، مما يخفض من طوفان النفايات البلاستيكية في بحار العالم ومحيطاته بنسبة تصل إلى 80 بالمائة.

سفينة لتنظيف الأنهار من نفايات البلاستيك في ماليزيا

وضعت المنظمة الهولندية سفينتين في إندونيسيا وماليزيا، أما الثالثة فتُستخدم في دلتا نهر الميكونغ بفيتنام، والرابعة في جمهورية الدومينيكان.

معترضات القمامة لا تحل المشكلة

لكن خبراء البيئة يحذرون من عقد آمال أكبر من اللازم على وحدات اعتراض القمامة، مؤكدين أن تقليل النفايات البلاستيكية بالوسائل التقنية في الأنهار سيكون مفيداً، لكنه لا يشكّل حلاً للمشاكل الأساسية. في هذا السياق تقول ناديا تسيبرات، مديرة مكتب حماية البحار في منظمة "بوند" البيئية، في حوار مع DW: "علينا تجنب البلاستيك قدر الإمكان. ويجب تدوير النفايات البلاستيكية. المشكلة أن البلاستيك ليس مادة ثمينة لذا تُرمى في أي مكان. لهذا نحتاج إلى تشريعات تحظر البلاستيك المستخدم لمرة واحدة وتساعد في إيجاد دوائر إنتاج وتدوير مغلقة".

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رحلة قارورة البلاستيك

بدورها تؤيد بيرغمان هذه النقاط التي يمكن أن تشكّل حجر الزاوية في محاربة النفايات البلاستيكية، وترى أن الحل الأمثل هو إقرار مثل هذا الحظر في أغلب دول العالم، واعتماد عبوات بديلة وأنظمة تدوير جديدة للنفايات البلاستيكية المصنفة. وتؤكد بالقول: "الالتزامات الذاتية التطوعية بتجنب البلاستيك لا يمكن أن تحل المشكلة، فعلى الساسة الذين راهنوا على الالتزام الذاتي للأشخاص، أن يجدوا تشريعات تغير من واقع كثرة النفايات البلاستيكية".

في الوقت الراهن تمثل العبوات البلاستيكية المستخدمة مشكلة كبيرة: "يمكن أن تتكون العبوات الشفافة من 12 نوع من أنواع البلاستيك المختلفة. مثل هذه العبوات لا يمكن استخدامها لإعادة التدوير في إطار ما يُسمى بالدورات المغلقة. ويجب القيام بخطوات لتغيير ذلك. نحن بحاجة إلى مواد بلاستيكية قابلة للتدوير"، تقول خبيرة البيئة ميلاني بيرغمان.

سفينة لتنظيف الأنهار من نفايات البلاستيك في ماليزيا

هذه السفينة تعترض النفايات البلاستيكية في مصبات الأنهار قبل وصولها إلى البحار والمحيطات

بيد أن الأمر لا يقتصر على ذلك فقط، فهناك مشكلة إضافية متأتية من المواد المضافة للبلاستيك مثل الملدنات والأصباغ أو مثبطات الاشتعال. فهذه المضافات تتحلل جزئياً وينتهي بها المطاف إلى داخل جسم الإنسان، ومثال على ذلك ملدنات البيسفينول A. في هذا السياق تقول بيرغمان: "لقد اكتشفنا وجود آثار البيسفينول A في دم بعض الأشخاص. ونعتقد أنها تؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء وإلى التأثير على خصوبة الرجال".

التحول إلى ميكروبلاستيك

على الرغم من أن سفن اعتراض النفايات التي طورتها منظمة "تنظيف النفايات" الهولندية وثبتتها في مصبات الأنهار، يمكن أن تزيل جزءً كبيرا من النفايات البلاستيكية من الأنهار شديدة التلوث، إلا أنها لا تسهم حتى الآن بشكل فعال في حل مشكلة الميكروبلاستيك في البحار. ويُطلق مصطلح "ميكروبلاستيك" على الجسيمات الصغيرة من البلاستيك الموجودة في البيئة الحيوية المحيطة، وهي ذات أبعاد ميكروئية صغيرة يكون نصف قطرها أقل من 5 ميليمترات. ويعود منشأ هذه الجسيمات إلى عدة مصادر، بما فيها مستحضرات التجميل والملابس والعمليات الصناعية.

ميكروبلاستيك هو جسيمات صغيرة من البلاستيك موجودة في البيئة الحيوية المحيطة، وهي ذات أبعاد ميكروئية صغيرة فعادة ما يكون نصف قطرها أقل من 5 ميليمترات. ويعود منشأ هذه الجسيمات إلى عدة مصادر، بما فيها مستحضرات التجميل والملابس والعمليات الصناعية.

"ميكروبلاستيك" هو جسيمات صغيرة من البلاستيك موجودة في البيئة الحيوية المحيطة، وهي ذات أبعاد ميكروئية صغيرة فعادة ما يكون نصف قطرها أقل من 5 ميليمترات.

كما ينشأ جزء كبير من هذه الجسيمات من خلال احتكاك إطارات السيارات بأسفلت الشوارع، فتذر الريح هذه الجسيمات على شكل غبار في مختلف بقاع العالم. ويستقر جزء من هذا الغبار البلاستيكي على الأرض، لكن الجزء الكبير منه يكون مصيره محيطات العالم وبحاره.

ووفقاً لدراسة أعدها معهد" فراونهوفر" الألماني فإن كل فرد في ألمانيا يتسبب في بما قدره 5.4 كليوغرام من الميكروبلاستيك في العام. ولحماية الإنسان والبيئة ينصح باحثو المعهد الألماني بخفض كبير لمعدل هذا الغبار البلاستيكي، أي بمعدل 96 بالمائة، ما يصل إلى 200 غرام في العام.

الحماية من خلال خفض إنتاج البلاستيك

ويتفق الخبراء على أنه مع وجود كميات أقل من البلاستيك، يمكن تخفيف العبء عن البيئة والإنسان على حد سواء. وفي الوقت نفسه سيكون ذلك بمثابة حماية صحية عمليّة. وتخلص تسيبرات إلى القول: "تخفيف عبء التلوث في المحيطات والبحار من خلال وحدات اعتراض القمامة في الأنهار يبقى أفضل من لا شيء، لكنه ليس الحل الأمثل لهذه المشكلة". 

 

غيرو رويتر/ ع.غ/ط.أ

  • 2. Bildergalerie Kenia Mülldeponie bei Nairobi (Reuters/T. Mukoya)

    الوجه البشع للتلوث البلاستيكي

    زمن البلاستيك

    يعتبر البلاستيك من المواد الأكثر شعبية، فهي خفيفة ومتينة. أنتجت اليد البشرية حوالي 8.3 بليون طنا منها، منذ أن بدأ إنتاجها سنة 1950. ولأنها مادة لا تتحلل بيولوجيا بسهولة، فإن معظم ما صُنع يوجد الآن في مدافن النفايات؛ كما هو الحال في هذه الصورة بضواحي نيروبي. كثير من جامعي القمامة يبحثون عن البلاستيك القابل لإعادة التدوير من أجل كسب لقمة عيشهم إلا أن الكثير من البلاستيك ينتهي به الأمر في المحيط.

  • BdW Global Ideas Philippinen Umweltverschmutzung in Obando (picture-alliance/Pacific Press/G. B. Dantes)

    الوجه البشع للتلوث البلاستيكي

    أنهار البلاستيك

    أكثر من 90 بالمائة من البلاستيك ينتهي به الأمر في البحرعن طريق 10 أنهار: نهر يانغتسى، نهر السند، النهر الأصفر، نهر هاي، النيل، نهر الغانج، نهر اللؤلؤ، نهر آمور، نهر النيجر ونهر ميكونغ. تتدفق إلى هذه الأنهار كميات كبيرة من النفايات نتيجة غياب البنية التحتية لهذه المناطق وارتفاع عدد السكان فيها. هنا، يقوم صياد في الفلبين بمحاولة تخليص شباكه المليئة بالأسماك وسرطان البحر من المياة المليئة بالبلاستيك.

  • Plastik Plastikmüll und Müllvermeidung (picture-alliance/Ritzau Scanpix)

    الوجه البشع للتلوث البلاستيكي

    بداية الحياة في عالم بلاستيكي

    بعض الحيوانات وجدت طرقا لاستخدام بقايا البلاستيك، كهذه البجعة التي بنت عشها فوق بقايا من المادة في بحيرة كوبنهاغن السياحية. وضعت البجعة فراخها وسط النفايات. ليست هذه البداية بالضرورة بداية جيدة للحياة. لكن النتيجة تكون أسوأ لدى حيوانات أخرى.

  • Pinguin an Plastikbändern verendet (picture-alliance/Photoshot/Balance)

    الوجه البشع للتلوث البلاستيكي

    نتائج مميتة

    بالرغم من أن البلاستيك مادة تعمر طويلا، ويمكن استخدامها في منتجات تبقى لفترة طويلة أيضا كالأثاث والأنابيب، إلا أن 50 بالمائة من البلاستيك يستخدم في المنتجات ذات الاستخدام الواحد، مثل أدوات الأكل. الحيوانات، مثل هذا البطريق، تتعرض لخطر الوقوع في فخ من المواد البلاستيكية والاحتباس بداخله والموت نتيجة ذلك.

  • Totes Albatrossküken mit verschlucktem Plastik (picture-alliance/All Canada Photos/R. Olenick)

    الوجه البشع للتلوث البلاستيكي

    تناول البلاستيك

    بعض الحيوانات الأخرى تتغذى على البلاستيك عن طريق الخطأ. هذا الطائر، من نوع القطرس، تم العثور عليه ميتا وفي معدته قطعا من البلاستيك. وفقا لدراسة تناولت 34 نوعا من الطيور البحرية في شمال أوروبا، وروسيا، وأيسلندا، وسفالبارد، وجزر فارو والدول الاسكندنافية وغرينلاند، فإن 74 بالمائة منها تناول البلاستيك. تناول المادة يتسبب في ضرر الأعضاء كما يمكنه أن يؤدي لانسداد في الأمعاء.

  • Thailand Wal verendet an mehr als 80 Plastiktüten im Magen (Reuters)

    الوجه البشع للتلوث البلاستيكي

    قاتل الحوت

    حتى الحيوانات ذات الحجم الكبير لا تسلم من عواقب استهلاك البلاستيك الوخيمة. هذا الحوت، وُجد في قناة في تايلاند وهو يختنق، أثناء محاولته السباحة. رجال الإنقاذ حاولوا نجدته، لكنه توفي بعد أن تقيأ خمسة أكياس بلاستيكية. أثناء التشريح، عثر الأطباء البيطريون على 80 كيسا للتسوق في بطن الحوت، كما أدت القمامة البلاستيكية الأخرى إلى انسداد معدته، لذلك عجز هذا الكائن البحري على هضم الأطعمة المغذية الأخرى.

  • Hawaii Plastikmüll in den Ozeanen (picture-alliance/AP Photo/NOAA Pacific Islands Fisheries Science Center)

    الوجه البشع للتلوث البلاستيكي

    بلاستيك مرئي وغير مرئي

    القطع الكبيرة من البلاستيك التي تتمايل على سطح المحيط، نراها ونعرفها جيدا، كما يتضح هنا قبالة ساحل هاواي. ولكن هل تعلم بوجود تريليونات من جزئيات البلاستيك الدقيقة التي يقل قطرها عن 5 مم، التي تطفو هناك؟ هذه الجسيمات في نهاية المطاف تتحول إلى غذاء للحيوات البحرية والأسماك.

  • Philippinen Putzaktion auf der Freedom-Insel und Markenprüfung (Daniel Müller/Greenpeace)

    الوجه البشع للتلوث البلاستيكي

    نهاية في الأفق؟

    تم اتخاذ تدابير مؤقتة لخفض استخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في بعض البلدان الإفريقية مع فرض حظر على الأكياس البلاستيكية بها، كما يبحث الاتحاد الأوروبي عن وسيلة لحظر تلك المنتجات. لكن إذا استمراستهلاك البلاستيك مثلما هو الحال الآن، فسيكون هناك نحو 12 مليار طن متري من البلاستيك على سطح هذا الكوكب بحلول عام 2050، حسب ما يتوقع العلماء. الكاتبة: جنيفر كولنز (م.م)


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