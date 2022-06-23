طوارئ عامة؟ اجتماع للصحة العالمية لتقييم وضع جدري القرود

تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا للخبراء اليوم الخميس (23 حزيران/يونيو 2022)، وذلك لتقييم ما إذا كان ينبغي اعتبار انتشار جدري القرود "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا". وسيدرس الخبراء المستقلون ما إذا كان العالم بحاجة إلى إصدار تحذير بشأن التهديد الصحي المتزايد، ومن غير المتوقع أن تصدر نتائج هذه المداولات قبل يوم غد الجمعة.
يشار إلى أن إعلان حالة طوارئ صحية عالمية ليس له عواقب عملية فورية بخلاف جعل الحكومات والشعوب أكثر يقظة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد حالة طوارئ صحية عامة عالمية في 30 كانون الثاني/يناير 2020. وتتألف لجنة جدري القرود بالمنظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة من نحو عشرة علماء. ورغم انتشار المرض في أفريقيا لسنوات، إلا أنه تسبب في ضجة دولية مع تفشيه الأخير في العديد من البلدان التي لم تشهده من قبل.
حالات متزايدة في الولايات المتحدة
على صعيد متصل أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن توسيع القدرة على إجراء اختبارات الكشف عن جدري القرود لتشمل خمس شركات للمختبرات التجارية وسط تزايد عدد الحالات. وسجلت الولايات المتحدة حتى يوم الثلاثاء 142 إصابة بجدري القرود في 24 ولاية وفي واشنطن العاصمة. وتم إبلاغ المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن أول حالة في الولايات المتحدة في 17 مايو/ أيار.
وقال خافيير بيسيرا وزير الصحة والخدمات الإنسانية "ينبغي أن يشعر جميع الأمريكيين بالقلق إزاء حالات جدري القرود. لكن الجيد أن لدينا الآن الأدوات اللازمة لمكافحة وعلاج الحالات في أمريكا".
وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها بدأت شحن اختبارات جدري القرود إلى خمس شركات هي إيجيس ساينس ولابكورب ومايو كلينك لابوراتوريز وكويست دياجنوستيكس وسونيك هيلث كير. وأعلنت أكثر من 40 دولة لا يتوطن فيها جدري القرود عن رصد بؤر للمرض الفيروسي، وتجاوز عدد الحالات المؤكدة ثلاثة آلاف حالة.
ا.ف/ و.ب (د.ب.أ، رويترز)
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بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!
الرمان
تعد حبات الرمان إضافة لذيذة للسلطات وقد تكون لوحدها أيضاً وجبة خفيفة ومفيدة. أما عصير الرمان فهو غني عن التعريف! الرمان غني بمضادات الأكسدة والحديد والعديد من المعادن الأخرى، كما أن له تأثيراً مضاداً للالتهابات، ويبطئ من شيخوخة الخلايا، كما أنه يعتبر "سلاحاً" فعالاً ضد مشاكل الجهاز الهضمي.
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بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!
الزعتر البري
يعتبر من أفضل العلاجات المنزلية، خاصة في أشهر الخريف والشتاء، إذ يحتوي على مادة الثيمول العطرية التي لها تأثير مطهر ومضاد للفيروسات. ولذلك يعتبر الزعتر البري "السلاح" الأول من بين الأعشاب الطبيعية عندما يتعلق الأمر بالسعال، وهذا سبب وجوده تقريباً في كل أدوية السعال التي نشتريها، كما أنه خلطة مثالية لعلاج السعال الديكي.
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بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!
اللافندر (الخزامى)
بالإضافة إلى استخدامه لأغراض تجميلية، يعتبر اللافندر علاجاً منزلياً شائعاً، فهو يحتوي على مواد " لينالول وأسيتات ليناليل وسينول" العطرية والمضادة للبكتيريا، ولذلك فهو "سلاح فعال" للاستخدام الخارجي لمعالجة الجروح أو الحروق. كما أن له تأثيراً مهدئاً، ولذلك إذا كنت تواجه مشاكل في النوم، عليك باللافندر!
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بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!
الشمر
يحتوي الشمر على مواد عطرية لها تأثير مضاد لتشنجات الجهاز الهضمي والانتفاخ. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشمر يعتبر طارداً للبلغم، ولذلك يساعد في علاج السعال ونزلات البرد.
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بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!
العسل
يعتبر العسل علاجاً منزلياً فعالاً، يمكن استخدامه لمواجهة العديد من الأمراض. وبفضل مكوناته الفريدة فإن له تأثيرا مضادا للالتهابات والحساسية. كما أنه يقوي جهاز المناعة والقلب والأوعية الدموية. فضلاً عن إمكانية استخدامه في علاج الجروح ومكافحة نزلات البرد.
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بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!
القرنفل
إذا استذكرت رائحة القرنفل، فقد تتذكر بالتأكيد استخدامه من قبل أجدادنا لعلاج آلام الأسنان. وبسبب احتوائه على مادة "الأوجينول"، يعتبر القرنفل مسكناً قوياً للآلام، خصوصاً آلام الأسنان، إذ يساعد في تسكينها بعد عدة دقائق فقط. ويمكن مضغ القرنفل مباشرة أو استخدام زيته كمسكن للآلام.
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بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!
النعناع
يرافقنا النعناع طوال العام تقريباً، ففي الصيف يحب كثيرون إضافة أوراق النعناع الطازجة إلى مشروباتهم أو في السلطات. وفي الشتاء الاستمتاع بالشاي الساخن بالنعناع. المواد العطرية الموجوة في النعناع تجعله محفزاً للهضم، كما أنه يخفف الصداع.
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بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!
الكركم
لا يستخدم مسحوق الكركم ذو اللون الأصفر لإضفاء نكهة على الأطباق فحسب، بل يمكن استخدامه كعلاج طبيعي أيضاً. ويشتهر الكركم باستخدامه كعلاج لمشاكل الجهاز الهضمي، كما أن له تأثيراً مضاداً للالتهابات.
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بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!
الزنجبيل
يٌضاف الزنجبيل إلى الشاي أو بعض الأطباق، خصوصاً في الشتاء، لأن له تأثيراً فعالاً ضد نزلات البرد كما أنه مفيد للجيوب الأنفية المسدودة. ناهيك عن فوائده الهضمية أيضاً، إذ يحفز تكوين حمض المعدة، كما أنه يستخدم كمضاد طبيعي للغثيان والتقيؤ.
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بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!
إكليل الجبل
"إكليل الجبل" ضيف دائم في المطبخ، ولكن كثيرين يجهلون أن لهذه العشبة تأثيراً قوياً في تنشيط الدورة الدموية وزيادة ضغط الدم المنخفض. كما يمكن استخدام زيت "إكليل الجبل" لتخفيف تشنج عضلات الرقبة أو الظهر. م.ع.ح