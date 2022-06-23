طوارئ عامة؟ اجتماع للصحة العالمية لتقييم وضع جدري القرود

تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا للخبراء اليوم الخميس (23 حزيران/يونيو 2022)، وذلك لتقييم ما إذا كان ينبغي اعتبار انتشار جدري القرود "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا". وسيدرس الخبراء المستقلون ما إذا كان العالم بحاجة إلى إصدار تحذير بشأن التهديد الصحي المتزايد، ومن غير المتوقع أن تصدر نتائج هذه المداولات قبل يوم غد الجمعة.

يشار إلى أن إعلان حالة طوارئ صحية عالمية ليس له عواقب عملية فورية بخلاف جعل الحكومات والشعوب أكثر يقظة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد حالة طوارئ صحية عامة عالمية في 30 كانون الثاني/يناير 2020. وتتألف لجنة جدري القرود بالمنظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة من نحو عشرة علماء. ورغم انتشار المرض في أفريقيا لسنوات، إلا أنه تسبب في ضجة دولية مع تفشيه الأخير في العديد من البلدان التي لم تشهده من قبل.

حالات متزايدة في الولايات المتحدة

على صعيد متصل أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن توسيع القدرة على إجراء اختبارات الكشف عن جدري القرود لتشمل خمس شركات للمختبرات التجارية وسط تزايد عدد الحالات. وسجلت الولايات المتحدة حتى يوم الثلاثاء 142 إصابة بجدري القرود في 24 ولاية وفي واشنطن العاصمة. وتم إبلاغ المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن أول حالة في الولايات المتحدة في 17 مايو/ أيار.

وقال خافيير بيسيرا وزير الصحة والخدمات الإنسانية "ينبغي أن يشعر جميع الأمريكيين بالقلق إزاء حالات جدري القرود. لكن الجيد أن لدينا الآن الأدوات اللازمة لمكافحة وعلاج الحالات في أمريكا".

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها بدأت شحن اختبارات جدري القرود إلى خمس شركات هي إيجيس ساينس ولابكورب ومايو كلينك لابوراتوريز وكويست دياجنوستيكس وسونيك هيلث كير. وأعلنت أكثر من 40 دولة لا يتوطن فيها جدري القرود عن رصد بؤر للمرض الفيروسي، وتجاوز عدد الحالات المؤكدة ثلاثة آلاف حالة.

ا.ف/ و.ب (د.ب.أ، رويترز)