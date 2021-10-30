نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

طهران

عاصمة إيران منذ نهاية القرن الثامن عشر، تقع على السفح الجنوبي لسلسلة جبال البرز، ويكللها جبل دماوند الذي تغطي قمته الثلوج حتى منتصف الصيف. مدينة ميلونية تضم أكثر من نصف صناعات ومصالح ومصارف البلد وتختنق بالتلوث.

يبلغ عديد سكان العاصمة الإيرانية طهران نحو 9 ملايين نسمة، ويرتفع العدد الى 12 مليونا في أوقات الذروة منذ الصباح حتى الخامسة عصرا. فيها مطاران وشبكة طرق سريعة حديثة ومترو أنفاق دشن مطلع الألفية الثالثة، كما تضم قصورا قديمة ومساجد تاريخية ومتاحف عدة. أخطر ما تواجهه المدينة وقوعها على الخط الزلزالي الآسيوي.

Britain's Prime Minister Boris Johnson, France's President Emmanuel Macron, Germany's Chancellor Angela Merkel and U.S. President Joe Biden pose for a family photo prior to a meeting during the G20 leaders' summit in Rome, Italy October 30, 2021. Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS

قمة العشرين- قلق إزاء نووي إيران واجتماع أمريكي تركي مرتقب! 30.10.2021

أعربت دول كبرى في مجموعة العشرين عن قلقها إزاء نشاطات إيران النووية، داعية طهران إلى العودة للمحادثات. وشهد اليوم الأول من القمة توافقاً على إصلاح ضريبي، فيما سيشهد اليوم الثاني اجتماعاً أمريكياً تركياً على هامش القمة.
A poster of Iraqi Shi'ite cleric Moqtada al-Sadr in the Sadr City district of Baghdad, Iraq June 21, 2021. The text at the top left of the poster reads 'The Solid Structure'. The text at the bottom right of the poster reads 'Saraya al-Salam, operation command of holy Samarra'. Picture taken June 21, 2021. To match Special Report IRAQ-CLERIC/ REUTERS/Ahmed Saad

الناخبون يرفضون حلفاء طهران.. هل يتخلص العراق من النفوذ الإيراني؟ 12.10.2021

وجه الناخبون في العراق صفعة لحلفاء إيران في الانتخابات. لكن تخفيف قبضة الفصائل الشيعية المسلحة على مفاصل الدولة ما زال مسألة تتسم بحساسية سياسية، في وقت تخيم فيه على الرؤوس سحابات القلق من احتمال تفجر العنف في أي لحظة.
24.03.2021 *** Eröffnung des Kamal Khan Staudamm. (c) Präsidialpresseabteilung von Afghanistan

إيران وطالبان والصراع على المياه.. هل من حل في الأفق؟ 12.09.2021

طالما كان الملف المائي من الملفات العالقة والشائكة بين طهران وكابول. مع وصول حركة طالبان إلى الحكم، تسعى إيران بشكل براغماتي إلى إيجاد حلّ لمعضلة استمرت لعقود، فهل تجد مستجيباً في أفغانستان؟
Im Iran inhaftierte Deutsch-Iranerin Nahid Taghavi

إيران والرهائن.. تلاعب بمصير المعتقلين للضغط على بلدانهم 11.08.2021

بشكل منهجي وتعسفي، يتم في إيران اعتقال أجانب أو إيرانيين من أصحاب الجنسيات المزدوجة وتقديمهم للمحاكمة. وتستخدم القيادة في طهران هؤلاء كورقة ضغط ضد دول عديدة، من بينها ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
Fahnen von USA und Iran | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

طريق الأسئلة الصعبة.. هل يمكن لواشنطن وطهران العودة لاتفاق نووي؟ 25.04.2021

رغبة إدارة بايدن في العودة إلى الاتفاق النووي، تقابلها رغبة مماثلة لدى طهران، لكن الشروط المتبادلة والكثير من علامات الاستفهام حول مستقبله تعرقل عودة عقارب الساعة إلى الاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية في 2015
25 June 2009 - An archive photograph dated 25 June 2009 shows an Israel F-16 jet fighter as it takes off from an air force base in southern Israel during an exercise. The Syrian Army said that Israeli aircraft struck centres for scientific research Wednesday, January 30, 2013 north-west of Damascus, near the Lebanese border, killing two people and wounding five. EPA/JIM HOLLANDER +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

خبراء: إسرائيل تسعى لمنع إيران من تحويل سوريا إلى قاعدة قريبة منها 22.04.2021

تحاول إسرائيل تصعيد ضرباتها الجوية في سوريا، خوفا من تمكن طهران استكمال إنشاء قوة ضاربة على أعتابها. وفي أحدث هجوم اليوم الخميس هاجمت إسرائيل منطقة الضمير على مشارف دمشق لوجود شبهات لتواجد أنشطة إيرانية عسكرية.
ARCHIV - 13.01.2015, Iran, Buschehr: Hassan Ruhani, Präsident des Iran, besucht ein Atomkraftwerk. Das iranische Parlament hat in einem am 02.11.2020 verabschiedeten Gesetz eine Erhöhung des Urananreicherungsgrades auf 20 Prozent gefordert. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim soll die iranische Atomorganisation (AEOI) demnach pro Jahr 120 Kilogramm 20-prozentiges Uran herstellen und lagern. Foto: Mohammad Berno/Iranian President's Office/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

في أوج محادثات فيينا.. إيران تبدأ أنشطة تخصيب جديدة 10.04.2021

في وسط المحادثات الجارية في فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي، دشنت إيران عدداً من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، المحظور استخدامها بحسب الاتفاق نفسه. فما تأثير هذه الأنشطة الإيرانية الجديدة على سير المحادثات؟.
1978: Ayatollah Ruhollah Khomeini (1900 - 1989), the Iranian religious and political leader. (Photo by Keystone/Getty Images)

سيرة الخميني.. الجانب الآخر من شخصية قائد الثورة الإيرانية 28.03.2021

بعد مضي أكثر من ثلاثين سنة على وفاته، لا يزال فكر قائد الثورة الإيرانية، آية الله الخميني، في إدارة الدولة يطبق في إيران. فمن هو الخميني؟ سيرة ذاتية جديدة تكشف عن جوانب غير معروفة في شخصيته.
BAGHDAD, IRAQ - FEBRUARY 01: Iraqi Foreign Minister Fuad Hussein and Secretary General of the Gulf Cooperation Council (GCC), Nayef Al-Hajraf hold a joint press conference after their meeting in Baghdad, Iraq on February 01, 2021. Murtadha Al-Sudani / Anadolu Agency

هل تأتي العلاقات الخليجية-العراقية على حساب إيران؟ 01.02.2021

لقاءات متوالية بأعلى المستويات، اتفاقات تعاون اقتصادي، إعادة فتح معابر حدودية، خطط للربط الكهربائي. بعض أوجه الحيوية التي تدب منذ فترة بأوصال العلاقة بين مجلس التعاون الخليجي والعراق فهل تخرج طهران من بغداد خالية الوفاض؟
FILE - In this Thursday, Sept. 17, 2015 file photo, a drone is used to record a military parade by Saudi security forces in preparation for the annual Hajj pilgrimage in Mecca, Saudi Arabia. Saudi Arabia said Tuesday, Dec. 15, 2015 that 34 nations have agreed to form a new Islamic military alliance to fight terrorism with a joint operations center based in the kingdom's capital, Riyadh. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy, File)

هل تصبح السعودية الساحة الجديدة لحرب الطائرات المسيرة؟ 29.01.2021

تبنت ميليشيا عراقية الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيرة على الرياض. ويذهب خبراء إلى أنه يتعين على السعوديين النوم من اليوم فصاعداً "مستيقظين". ما سر "الذخائر العائمة" وهل كانت الهجمات لتحصل دون مباركة طهران؟
ARCHIV - Nach der Explosion einer französischen Atombombe 1971 schwebt dieser riesige Atompilz über dem Mururoa-Atoll. (zu dpa Atomwaffenverbot ohne Konsequenzen _ aber mit Symbolkraft vom 20.09.2017) Foto: dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

صحف ألمانية: إيران على بعد خطوات من صنع القنبلة النووية! 06.01.2021

عاد الملف النووي الإيراني للواجهة بعد قرار طهران زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم قبيل دخول جو بايدن للبيت الأبيض. الإعلام الألماني تابع باهتمام الملف، متسائلا عن المسافة التي باتت تفصل الجمهورية الإسلامية عن القنبلة الذرية.

Satellite image shows Iran's Natanz Nuclear Facility in Isfahan, Iran, October 21, 2020. Picture taken October 21, 2020 in this image supplied by Maxar Technologies. ©2020 MAXAR TECHNOLOGIES/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. MUST CREDIT ©2020 MAXAR TECHNOLOGIES. THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED.

ما مدى اقتراب إيران من إنتاج القنبلة النووية؟ 04.01.2021

بعد أن قررت طهران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في منشأة نووية تحت الأرض، يبقى السؤال ما الذي أنجزته إيران حتى الآن في هذا الشأن؟ وما مدى اقتراب الجمهورية الإسلامية من امتلاك القنبلة النووية؟
FILE - In this Jan. 13, 2015, file photo released by the Iranian President's Office, President Hassan Rouhani visits the Bushehr nuclear power plant just outside of Bushehr, Iran. Rouhani is reportedly set to announce ways the Islamic Republic will react to continued U.S. pressure after President Donald Trump pulled America from Tehran’s nuclear deal with world powers. Iranian media say Rouhani is expected to deliver a nationwide address as soon as Wednesday, May 8, 2019, regarding the steps the country will take. (AP Photo/Iranian Presidency Office, Mohammad Berno, File) |

بايدن وإيران: عودة للاتفاق النووي القديم أم تفاوض على آخر جديد؟ 18.12.2020

مع قرب تولي جو بايدن السلطة، تريد الأطراف المختلفة إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وفي حين تتمسك طهران بالاتفاقية النووية القديمة، يلمح الغرب بأنه يريد المزيد من الإضافات وتوسيع الصيغة القديمة.

Members of Iranian forces carry the coffin of Iranian nuclear scientist Mohsen Fakhrizadeh during a funeral ceremony in Tehran, Iran November 30, 2020. Iranian Defense Ministry/ WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

التشكيك في قدرات أجهزة الأمن الإيرانية بعد اغتيال فخري زاده! 30.11.2020

عالم الفيزياء النووية محسن فخري زاده كان يُعتبر من الأشخاص الذين يتمتعون بحماية شديدة في إيران. لكن اغتياله في وضح النهار بالقرب من طهران، يلقي بظلال قاتمة على جهاز الأمن التابع للحرس الثوري وقدراته الاستخباراتية.
Mohsen Fakhrizadeh iranischer Atomwissenschaftler ist in Teheran am 27.11.2020 Opfer ein Terror Aktion geworden. via Mahmood Salehi, 27.11.2020

من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟ 28.11.2020

يعتبر الغرب أن العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده، الذي قُتل في هجوم خارج العاصمة طهران، شخصية قيادية في البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، رغم أن إيران نفت مشاركته فيه. فمن هو فخري زاده؟
08.03.2016 +++++ U.S. Vice President Joe Biden gestures after disembarking from a plane upon landing at Ben Gurion International Airport in Lod, near Tel Aviv, Israel March 8, 2016. REUTERS/Baz Ratner Copyright: Reuters/B. Ratner

إسرائيل وإيران.. عند بايدن "يلتقي الخصوم" 08.11.2020

انضم رئيس الوزراء الإسرائيلي أقرب حلفاء الرئيس ترامب إلى مهنئي الرئيس المنتخب بايدن ووصفه بأنه "صديق عظيم لاسرائيل"، بينما لم تخف طهران ارتياحها لنهاية حكم ترامب. فيما يبدو سباقا إسرائيليا إيرانيا لا يخلو من رسائل مبطنة.
مزيد من المقالات