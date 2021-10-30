عاصمة إيران منذ نهاية القرن الثامن عشر، تقع على السفح الجنوبي لسلسلة جبال البرز، ويكللها جبل دماوند الذي تغطي قمته الثلوج حتى منتصف الصيف. مدينة ميلونية تضم أكثر من نصف صناعات ومصالح ومصارف البلد وتختنق بالتلوث.

يبلغ عديد سكان العاصمة الإيرانية طهران نحو 9 ملايين نسمة، ويرتفع العدد الى 12 مليونا في أوقات الذروة منذ الصباح حتى الخامسة عصرا. فيها مطاران وشبكة طرق سريعة حديثة ومترو أنفاق دشن مطلع الألفية الثالثة، كما تضم قصورا قديمة ومساجد تاريخية ومتاحف عدة. أخطر ما تواجهه المدينة وقوعها على الخط الزلزالي الآسيوي.