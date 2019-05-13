طهران توقف رسميا بعض التزاماتها في الاتفاق النووي

أعلنت إيران بدء تعليق بعض التزاماتها التي ينص عليها الاتفاق النووي. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) اليوم (الأربعاء 15 مايو/ أيار 2019) عن مصدر مطلع في منظمة الطاقة الذرية القول إنه تم البدء في تنفيذ الإجراءات المرتبطة بوقف بعض التزامات إيران ضمن الاتفاق النووي.

وتابع المصدر أن الإجراءات تتعلق بسقف إنتاج اليورانيوم المخصب وكذلك إنتاج الماء الثقيل في منشأة آراك. وأضاف المصدر أنه سيتم تنظيم جولة لممثلي وسائل الإعلام قريبا في المنشآت النووية في نطنز وآراك حتى يطلع الرأي العام على الإجراءات التي تم تنفيذها.

وكانت إيران أبلغت الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا الأسبوع الماضي بقرارها التوقف عن التقيد ببعض التزاماتها بموجب الاتفاق، وذلك بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة بصورة أحادية منه ومعاودتها فرض عقوبات على طهران. وأثارت هذه التصريحات قلقا كبيرا بين شركاء الاتفاق الأوروبيين الذين أكدوا على ضرورة احترام إيران لبنوذ هذا الاتفاق.

ح.ز/و.ب (د ب أ / رويترز)