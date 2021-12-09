 طهران تركز على رفع العقوبات مع استئناف المباحثات النووية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.12.2021

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أخبار

طهران تركز على رفع العقوبات مع استئناف المباحثات النووية

أكدت إيران تركيزها على ضمانات بعدم انسحاب الولايات المتحدة مجددا من الاتفاق بشأن برنامجها النووي والتحقق من رفع العقوبات عنها، قبيل استئناف المباحثات مع القوى الكبرى الهادفة لإحياء الاتفاق المبرم في 2015.

لم تحقق المحادثات النووية تقدما يذكر منذ استئنافها الشهر الماضي في فينا

لم تحقق المحادثات النووية تقدما يذكر منذ استئنافها الشهر الماضي في فينا

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن جولة مفاوضات فيينا التي تبدأ اليوم (الاثنين 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021) ستجري حول "وثيقة جديدة ومشتركة"، موضحا أن من أبرز الموضوعات المطروحة التحقق إجراءات رفع العقوبات وضمان عدم انسحاب واشنطن من الاتفاق. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول "هناك وثيقة مشتركة ومقبولة مطروحة على طاولة المفاوضات". وأضاف موضحا "أهم شيء بالنسبة لنا هو الوصول إلى نقطة يمكن فيها بيع النفط الإيراني بسهولة دون أن تفرض عليه قيود وأن يتسنى تحويل أموال النفط بالعملة الأجنبية إلى الحسابات المصرفية الإيرانية".

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وتجري مفاوضات فيينابين إيران ومجموعة 1+4 (ألمانيا وفرنسا وبريطنيا وروسيا والصين)، إلى جانب مندوب الاتحاد الأوروبي. وتشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشكل غير مباشر. وتهدف المفاوضات إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بعد تعطله إثر انسحاب الولايات المتحدة منه. وكانت إيران أعلنت في السابق أنها سلمت للأطراف الأخرى مسودتي وثيقتين تتعلق الأولى بموقف إيران من العقوبات، والثانية بالإجراءات النووية التي اتخذتها طهران، وأنها تنتظر ردا منطقيا عليهما. فيما وصفت مصادر أوروبية المقترحات بأنها غير مقبولة.

وفي عام 2018 أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي وأعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران التي ردت بعد عام باستئناف عمليات تخصيب اليورانيوم، ثم زيادتها، وهي طريقة يمكن أن تسفر عن إنتاج سلاح نووي.

وتراجعت صادرات النفط، المصدر الرئيسي للدخل في إيران، تحت وطأة العقوبات الأمريكية. ولا تكشف طهران عن بيانات لكن التقديرات المستندة إلى مصادر من قطاع الشحن ومصادر أخرى تفيد بأن الصادرات انخفضت من نحو 2.8 مليون برميل يوميا في 2018 إلى 200 ألف برميل يوميا. وقدر مسح الصادرات عند 600 ألف برميل يوميا في يونيو حزيران.

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ولم تحقق المحادثات النووية تقدما يذكر منذ استئنافها الشهر الماضي بعد توقفها خمسة أشهر في أعقاب انتخاب إبراهيم رئيسي، وهو من غلاة المحافظين، رئيسا لإيران.

وكانت المسودتان اللتان قدمتهما إيران في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني في فيينا عبارة عن نسخ معدلة من وثائق تمت صياغتها في يونيو / حزيران في عهد الإدارة الإيرانية السابقة.

وبموجب اتفاق 2015، حدت إيران من برنامجها لتخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.

وفي الجولة الأخيرة من المحادثات، قدم دبلوماسيون بريطانيون وفرنسيون وألمان كبار تقييما متشائما للجهود المبذولة لإحياء الاتفاق. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة وشركاءها يناقشون الأطر الزمنية للدبلوماسية النووية مع إيران، مضيفا أن المحادثات الحالية قد تستنفد أغراضها في غضون أسابيع.

Infografik Timeline Iran Atomabkommen AR

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم الاثنين إن الجانب الإيراني لن يقبل بأي مواعيد نهائية.

وقالت إسرائيل، العدو اللدود لإيران والتي لا تشارك في المحادثات، إن التحدي الرئيسي هو منع طهران من امتلاك قنبلة نووية. وذكر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست في القدس اليوم الاثنين إن "إسرائيل لا تعارض أي اتفاق".

وأضاف "الاتفاق الجيد سيكون جيدا (بالنسبة لنا). نحن نعارض أي اتفاق لا يتيح رقابة حقيقية على البرنامج النووي الإيراني، أو على الأموال الإيرانية، أو على شبكة الإرهاب الإيرانية".

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)

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    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

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  • Zentralbank Iran (Isna)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

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  • Einkaufsszene auf einem Bazar in Teheran (AP)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    أسعار خيالية!

    من بين المؤشرات على تأزم الوضع الاقتصادي في إيران، انخفاض قيمة الريال الإيراني الذي أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة بنسبة 100 بالمائة، علاوة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني. هذا بالإضافة إلى انخفاض نشاط بورصة السلع الإيرانية إلى حد أدنى. وتشير توقعات خبراء في شركة "بي أم آي" للأبحاث الاقتصادية العالمية، أن يشهد الاقتصاد الإيراني انكماشاً بنحو 4 في المئة العام المقبل.

  • Offene Inflation (ILNA)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    التضخم يرفع الأسعار

    شكل التضخم خلال السنوات الماضية عاملا أساسيا في تدهور الاقتصاد الإيراني حيث يبلغ متوسط معدل التضخم ما بين 19 و20 بالمائة سنويا. وحسب مركز الإحصاء الإيراني الحكومي في طهران فإن معدل التضخم وصل في يونيو/ حزيران الماضي إلى نحو 8.7 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي يكشف عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وانخفاض قيمة العملة المحلية مؤخرا.

  • Iran - Obdachlose übernachten in Gräbern (shahrvanddaily.ir)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    فقر وبطالة وهجرة

    ساهمت مشكلة التضخم في ظهور الطبقات المجتمعية بإيران وانتشار الفقر والبطالة. وحسب تقديرات البنك الدولي فإن متوسط ​​نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيران استنادا إلى القدرة الشرائية الحقيقية للعملة الإيرانية بين عامي 1976 و2017، يكشف أنه خلال هذه الفترة أصبح الإيراني أكثر فقرا بنسبة 32 بالمئة. كما تشير الاحصائيات إلى أن عددا كبيرا من الشباب الإيراني يحاول الفرار من الأوضاع المتأزمة.

  • Symbolbild Amnesty International zu Gewerkschaften im Iran (picture-alliance/dpa)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    صفقات في مهب الريح!

    من بين الجوانب المرجح تأثرها السلبي بالعقوبات الأمريكية، الصفقات المعقودة مع كبرى الشركات الدولية على الصعيد العالمي وعلى صعيد النفط وأيضا والأجهزة الإلكترونية، مثل الصفقات التي عقدتها طهران مع شركة توتال النفطية وشركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات وجنرال إلكتريك للأجهزة والمعدات الإلكترونية.

  • Iran Asseman Airline (Imago/United Archives)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    انتكاسة السياحة

    توتر العلاقات مع الاقتصاديات الكبرى وبعد العقوبات المفروضة جعل الحالة الإقتصادية لإيران مُقبلة على عزلة تشمل عدة قطاعات مثل السياحة. فبعد أن دشنت شركات طيران كبرى، مثل الخطوط الجوية البريطانية، رحلات إلى البلد بهدف الترويج له كوجهة سياحية، وفتح سلسلة فنادق عالمية مثل Accor عام 2015، يرى مراقبون أن هذه الصفقات قد يتم التراجع عنها بسب قلة السياح ومحدودية رحلات الطيران القادمة من أوروبا. مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


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