 طهران ترفع تخصيب اليورانيوم وباريس تتدخل وواشنطن تهدد | أخبار | DW | 08.07.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

طهران ترفع تخصيب اليورانيوم وباريس تتدخل وواشنطن تهدد

توعدت إيران بالمضي في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي قائلة إنها تنوي رفع زيادة درجة نقاء تخصيب اليورانيوم حتى 20%. من جانبها أكدت الوكالة الدولية أن طهران تخصب اليورانيوم بدرجات محظورة فعلا دون أن تحدد النسبة.

Iran Schwerwasserreaktor in Arak (Getty Images/AFP/A. Kenare)

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين (الثامن من تموز/ يوليو 2019) أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من تلك المرخص لها بها بموجب الاتفاق المبرم مع الدول العظمى في 2015. وقال المتحدث باسمها إن "مفتشي الوكالة تحققوا في الثامن من تموز/يوليو من أن طهران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3,67%"، دون أن يحدد النسبة بدقة.

مختارات

وكانت طهران أعلنت أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بـ 4,5% على الأقل ردا على إعادة فرض عقوبات أميركية عليها. كما أكدت الوكالة في الأول من الشهر الجاري أن ايران تجاوزت قليلا المستوى المرخص لمخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب المحدد بـ 300 كلغ.

واليوم جددت إيران تهديداتها أنه ستقوم بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتوقفة عن العمل وزيادة درجة نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة، ضمن خطواتها الكبيرة التالية المحتملة في إطار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.

يذكر أن ايران أعلنت مطلع أيار/مايو أنها ستتحرر تدريجيا من التعهدات التي قطعتها بموجب هذا الاتفاق في حال لم تسمح لها الجهات الأخرى الموقعة بالالتفاف على العقوبات الأميركية التي تخنق اقتصادها.

فرنسا تتدخل

في غضون ذلك قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إن كبير مستشاري الرئيس إيمانويل ماكرون سيسافر إلى إيران يومي الثلاثاء والأربعاء في محاولة لوقف تصعيد التوتر بين طهران وواشنطن. وقال المسؤول الفرنسي إن الدولتين تحرصان على زيادة الضغط في هذه المرحلة لكنهما سترغبان في بدء محادثات في نهاية الأمر. وأضاف "الشيء المهم في أزمة كهذه هو إيجاد نقاط وسط تأخذنا من التوتر الشديد إلى التفاوض وهذا ما نحاول القيام به".

USA Vizepräsident Mike Pence in Miami (Getty Images/AFP/R. Wise)

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.

واشنطن ستواصل الضغط على إيران

بدوره قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي ولا تسعى للحرب لكنه أوضح أن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لحماية المصالح الأمريكية والأمريكيين.

وأوضح بنس في تصريحات معدة سلفا " يجب على إيران ألا تسيء فهم ضبط النفس الأمريكي بأنه ضعف لعزمها". كما نُقل عنه قوله إن "الولايات المتحدة لا تسعى لحرب مع إيران. نحن نرغب في الحوار. نحن مستعدون للإنصات. لكن أمريكا لن تتراجع".

وقال إن واشنطن ستواصل الضغط على إيران من خلال العقوبات، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لن يسمح أبدا بأن تمتلك إيران سلاحا نوويا".

أ.ح/زأ.ب (أ ف ب، رويترز)

مشاهدة الفيديو 01:54

إيران ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

إيران ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم  

مواضيع ذات صلة

Iran Atomanlage in Buschehr

قلق أوروبي واستنكار فرنسي لقرار إيران زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم 07.07.2019

خطوتان إلى الأمام وخطوة إلى الوراء، هكذا تتحرك إيران تجاه شركاءها في اتفاق فيينا. من جهة رفعت معدل التخصيب مهددة بخطوات إضافية، ومن جهة أخرى تشدد على رغبتها في انقاذ الاتفاق. بينما لم تخرج ردود الأفعال عن المتوقع.

Iran PK Regierungssprecher zu Atomabkommen

إيران تقلص التزامها بالاتفاق النووي وترفع مستوى تخصيب اليورانيوم 07.07.2019

أعلنت إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تقليص جديد لالتزاماتها بالاتفاق النووي، ومع ذلك تركت طهران الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية، بينما اعتبرت إسرائيل أن إيران "ماضية" قدما صوب إنتاج قنبلة. 

Iran Atomprogramm

إيران: تجاوزنا السقف المحدد لمخزوننا من اليورانيوم 01.07.2019

للمرة الأولى منذ عام 2015، تقول إيران صراحة إنها تجاوزت السقف المحدد لمخزونها من اليورانيوم ضعيف التخصيب. الوكالة الدولية للطاقة النووية أكدت بدورها أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصبّ تجاوز الحدّ المسموح به.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  