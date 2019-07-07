طهران ترفع تخصيب اليورانيوم وباريس تتدخل وواشنطن تهدد

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين (الثامن من تموز/ يوليو 2019) أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من تلك المرخص لها بها بموجب الاتفاق المبرم مع الدول العظمى في 2015. وقال المتحدث باسمها إن "مفتشي الوكالة تحققوا في الثامن من تموز/يوليو من أن طهران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3,67%"، دون أن يحدد النسبة بدقة.

وكانت طهران أعلنت أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بـ 4,5% على الأقل ردا على إعادة فرض عقوبات أميركية عليها. كما أكدت الوكالة في الأول من الشهر الجاري أن ايران تجاوزت قليلا المستوى المرخص لمخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب المحدد بـ 300 كلغ.

واليوم جددت إيران تهديداتها أنه ستقوم بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتوقفة عن العمل وزيادة درجة نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة، ضمن خطواتها الكبيرة التالية المحتملة في إطار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.

يذكر أن ايران أعلنت مطلع أيار/مايو أنها ستتحرر تدريجيا من التعهدات التي قطعتها بموجب هذا الاتفاق في حال لم تسمح لها الجهات الأخرى الموقعة بالالتفاف على العقوبات الأميركية التي تخنق اقتصادها.

فرنسا تتدخل

في غضون ذلك قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إن كبير مستشاري الرئيس إيمانويل ماكرون سيسافر إلى إيران يومي الثلاثاء والأربعاء في محاولة لوقف تصعيد التوتر بين طهران وواشنطن. وقال المسؤول الفرنسي إن الدولتين تحرصان على زيادة الضغط في هذه المرحلة لكنهما سترغبان في بدء محادثات في نهاية الأمر. وأضاف "الشيء المهم في أزمة كهذه هو إيجاد نقاط وسط تأخذنا من التوتر الشديد إلى التفاوض وهذا ما نحاول القيام به".

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.

واشنطن ستواصل الضغط على إيران

بدوره قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي ولا تسعى للحرب لكنه أوضح أن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لحماية المصالح الأمريكية والأمريكيين.

وأوضح بنس في تصريحات معدة سلفا " يجب على إيران ألا تسيء فهم ضبط النفس الأمريكي بأنه ضعف لعزمها". كما نُقل عنه قوله إن "الولايات المتحدة لا تسعى لحرب مع إيران. نحن نرغب في الحوار. نحن مستعدون للإنصات. لكن أمريكا لن تتراجع".

وقال إن واشنطن ستواصل الضغط على إيران من خلال العقوبات، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لن يسمح أبدا بأن تمتلك إيران سلاحا نوويا".

أ.ح/زأ.ب (أ ف ب، رويترز)