 طموح تركيا للتحول لمركز للطاقة يثير اضطرابات في المتوسط | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.08.2020

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طموح تركيا للتحول لمركز للطاقة يثير اضطرابات في المتوسط

تواجه تركيا منذ مدة معارضة قوية من بعض الدول كاليونان بسبب تطلعها لبسط نفوذها في شرق البحر المتوسط والتنقيب عن الغاز. وقد أعلنت أنقرة عن اكتشاف للغاز الطبيعي في البحر الأسود.

منصة عائمة لحقل غاز طبيعي في وسط البحر المتوسط

منصة عائمة لحقل غاز طبيعي في وسط البحر المتوسط

تكمن جذور خطوات تركيا التوسعية في المتوسط والتي تشمل عمليات تنقيب عن الغاز وخطابات متشددة وسفن حربية في نظرية "الوطن الأزرق" التي تشمل السيطرة على مساحات مائية يطالب بها جيرانها في الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت تخشى حرمانها من حصة منصفة من ثروات المنطقة الوافرة من الغاز الطبيعي، أرسلت تركيا سفينة أبحاث وأسطولا بحريا إلى مناطق تعتبرها اليونان تابعة لها، ما تسبب بتصعيد التوتر بشكل هائل الأسبوع الماضي.

وفي مؤشر على تنامي الأهمية التي يوليها للاستقلال في مجال الطاقة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة أن بلاده قامت بأكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في البحر الأسود. وقال وسط مجموعة من المسؤولين المؤيدين له "فتح الله لنا باباً على موارد لم نرَ مثلها من قبل".

لكن الاكتشاف الجديد لم يساهم كثيرا في تخفيف رغبة تركيا بالتوسّع في البحر الأبيض المتوسط، وهو أمر أكسب اردوغان نقاطا سياسية في الداخل، لكنه أثار حفيظة اليونان واستدعى تحذيرات متكررة من الاتحاد الأوروبي.

وأرسلت فرنسا، المنخرطة في خلاف مع تركيا أساسا بشأن ليبيا وملفات أخرى في الشرق الأوسط، سفنها إلى المنطقة دعما لليونان، ما دفع إردوغان للتحذير من أنه سيرد على أي هجوم. وقال إردوغان إن المسألة لا تقتصر على "القتال من أجل الحقوق (في المنطقة) فحسب، بل من أجل مستقبل تركيا".

ويشير منتقدون إلى أن مبدأ "الوطن الأزرق" ليس إلا مثالا آخر على لجوء تركيا لإحداث اضطرابات سعيا لإجبار دول أخرى على تحقيق رغباتها.

لكن مسؤولين وأدميرالات سابقين في تركيا يشيرون إلى أن مطالب اليونان مبنية على مجموعة متناثرة من الجزر الصغيرة وهي غير منصفة نظرا إلى أنه لدى تركيا أراض أكبر في الجزء الشرقي من البحر.

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وكان الأدميرال المتقاعد جيم غوردنيز أول من وضع النظرية واستخدم مصطلح "الوطن الأزرق" عام 2006 عندما كان رئيس الوحدة المسؤولة عن خطط وسياسات تركيا البحرية.

وتشمل نظريته أكثر من 460 ألف كلم مربع من حدود تركيا البحرية، بما في ذلك المسطحات المائية المحيطة ببعض الجزر اليونانية. واكتسبت رؤيته أهمية متزايدة بالتوازي مع ازدياد النزعة القومية في تركيا.

وقال غوردنيز لفرانس برس إن "الوطن الأزرق رمز لـبحرنة تركيا"، أي زيادة الدور الذي يلعبه إطلالها على البحر في اقتصادها، مشيرا إلى أن مبدأه "يحاول تحديد مناطق الاختصاص البحري المحيطة بتركيا". وأكد أن تركيا بحاجة إلى تأمين هذه المناطق من أجل رفاهيتها ودفاعها وأمنها و"حتى سعادتها".

وتحوّل غياب حدود بحرية متفق عليها بين تركيا واليونان، أو تركيا وقبرص، إلى مشكلة أكبر بكثير مع اكتشاف احتياطات المواد الهيدروكربونية في شرق المتوسط خلال العقد الماضي.

وأشار مظفر سينيل، أستاذ السياسة بجامعة "شهير" في اسطنبول إلى أن ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة في بحر ايجه والمتوسط كان مسألة أهملتها معظم حكومات المنطقة عمدا". ويعود ذلك برأيه إلى أنها "مسألة يصعب حلها وكلفتها السياسية باهظة". وأضاف أن أنقرة تستخدم "الوطن الأزرق" "كورقة مساومة" مشيرا إلى أنها "تعلن موقفها في المفاوضات عبر عرض هذه الخريطة".

بدورها رأت المتخصصة في القانون البحري الدولي فليسيتي أتارد أن ذلك "يعقّد الموقف التركي اليوناني بشكل كبير خصوصا بسبب موقع الجزر والمنافسة التاريخية بين البلدين".

وأضافت أن النزاع تفاقم جرّاء الخلاف بشأن قبرص، المقسمة منذ العام 1974  بين شطر جنوبي يوناني قبرصي و"جمهورية شمال قبرص التركية" الانفصالية.

وهناك غضب على وجه الخصوص حيال إصرار اليونان على وجوب منح جزيرة  كاستيلوريزو الواقعة على بعد كيلومترين عن أنطاليا ذات الحقوق التي يتمتع بها الساحل التركي بأكمله.

وتركيا معزولة في المنطقة، وهو ما يعتبره الخبراء أحد الأسباب خلف الإدانات الصادرة عن إردوغان وإصراره على حقوق تركيا في وجه الدول التي توحد صفوفها ضد أنقرة.

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والعام الماضي اتفقت قبرص واليونان ومصر وإسرائيل والأردن وإيطاليا والسلطة الفلسطينية على تأسيس "منتدى غاز شرق المتوسط" الذي استثنيت تركيا منه.

وأفاد مصدر دبلوماسي تركي أن تركيا واليونان عقدتا "محادثات استكشافية" بين العامين 2002 و2016 على صلة ببحر أيجه لكنها انتهت بطلب من أثينا.

وتشير تركيا إلى أن اردوغان بذل جهودا لإعادة إطلاق المحادثات مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة حلف شمال الأطلسي في لندن العام الماضي.

وقال مسؤول تركي لفرانس برس إن "اليونان لم تقبل بهذه العروض وبدلا من ذلك، استخدمت الاتحاد الأوروبي ضد تركيا. هذا خطأ".

وفاقم اتفاق بحري وقعته تركيا مع ليبيا في تشرين الثاني/نوفمبر التوتر بعدما أسس لحدود بحرية قالت اليونان إنها تجاوزت جزيرتها كريت.

ووصف دبلوماسي غربي الوضع بأنه "متقلّب"، محذرا من أن "أي خطوة غير محسوبة ستحمل عواقب وخيمة". وأضاف في تصريحات لفرانس برس أن اردوغان "براغماتي ويدرك أن طول أمد التوتر لن يكون جيدا"، مشيرا إلى خطر تسبب أي عقوبات غربية بانهيار الليرة الضعيفة أساسا.

لكن غوردنيز بدا متشبثا بمواقفه قائلا إنه حتى  وإن تم فرض عقوبات و"حتى وإن كانت تركيا وحدها في هذه المعركة، فإن تركيا لن تستسلم".

     

م.أ.م/ ح. ز ( أ ف ب)

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/Construction Photography/Photoshot)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم (نحو14 بالمئة من الاحتياطي العالمي) وتعتزم قطر نقل الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب يمر عبر السعودية وسوريا ومنها إلى تركيا التي ستتولى توزيعه إلى أوروبا.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/V. Salemi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    وترجع أهمية هذا الخط إلى أن روسيا لن تصبح مصدر الغاز الوحيد لأوروبا. ويربط كثير من الخبراء والمحللين الأزمة الخليجية الأخيرة مع قطر بأطماع في ثرواتها الهائلة من الغاز.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2 - خط غاز شرق المتوسط

    تم إنشاؤه في البداية لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم. وكانت إسرائيل تتسلم الغاز المصري بأسعار تفضيلية. تعرض الخط لعشرات العمليات التخريبية ما كلف مصر مبالغ طائلة.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2- خط غاز شركة شرق المتوسط

    لكن شركات ديليك دريلينج الإسرائيلية ونوبل إنرجي (مقرها تكساس) وغاز الشرق المصرية اعلنت التوصل لاتفاق لشراء حصة من شركة غاز شرق المتوسط نسبتها 39 بالمئة من الأسهم مقابل 518 مليون دولار، وهي صفقة ستمكن إسرائيل من توريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصرعلى مدى عشر سنوات من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين في إطار اتفاق التصدير الموقع سلفاً بين البلدين.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    3- خط الأنابيب الإسرائيلي - الأوروبي

    أعلنت حكومات أوروبية وحكومة إسرائيل دعمها لإنشاء مشروع خط أنابيب بالبحر المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا وحددت موعداً مستهدفا لاستكماله في عام 2025. ويهدف خط الأنابيب الذي يمتد لمسافة 200 كيلومتر إلى ربط حقول الغاز قبالة سواحل إسرائيل وقبرص باليونان وربما إيطاليا بتكلفة تصل إلي ستة مليارات يورو (6.4 مليار دولار).

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/Saipem)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    4 - خط الغاز المصري - القبرصي

    وقعت قبرص ومصر اتفاقاً يمهد الطريق لإنشاء أول خط أنابيب تحت المياه في البحر الأبيض المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأراضي المصرية لاسالته في المحات المصرية تمهيداً لإعادة تصديره الى أوروبا. وفق الاتفاق سيتم نقل الغاز من حقل "أفروديت" القبرصي إلى مصر ما يفتح الباب أمام جذب استثمارات بمليارات الدولارات للبنية التحتية.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    5 - خط الغاز الأردني - الإسرائيلي

    وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية ووزارة الطاقة مع إسرائيل وشركة "نوبل إنيريجي" اتفاقا يقضي باستيراد عمان للغاز الإسرائيلي المستخرج من حقل ليفياثان، وهو الاتفاق المعطل حتى اليوم بسبب الرفض الواسع من النقابات والأحزاب والمبادرات الأردنية سواء لأسباب سياسية أو بيئية. من المقرر أن يبلغ طول خط الأنابيب نحو64 كيلومتراً على أن يبدأ استقبال أولى دفعات الغاز الإسرائيلي بنهاية عام 2019 ولمدة 15 عاماً.

  • Infografik Karte most important Gas Pipelines in the in the eastern of the Mediterranean sea AR

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    انفوغرافيك لخطوط الغاز الطبيعي في المنطقة

    يوضح الانفوغرافيك أهم خطوط الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بعضها يعمل بالفعل والبعض الآخر قيد الإنشاء. ومع تزايد عدد اكتشافات حقول الغاز الطبيعي في المنطقة تعاظمت أهميته وأثره على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول.


مختارات

أردوغان: لن نتراجع في شرق المتوسط أمام "العقوبات والتهديدات"

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دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليونان وتركيا إلى خفض التصعيد وفتح حوار مباشر لحل النزاع بينهما شرق المتوسط، في وقت تصاعد فيه التوتر بين الدولتين في الأيام الماضية، وخصوصاً بعد اصطدام فرقاطة يونانية بسفينة تركية.  

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يزداد بوضوح تحول الخلاف التركي اليوناني إلى صراع ملموس. وباءت حتى الآن كل محاولات الوساطة بالفشل. وقال الرئيس التركي "لن نتراجع أمام العقوبات والتهديدات"، عن مواصلة عمليات التنقيب عن مصادر الطاقة بشرق المتوسط.

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