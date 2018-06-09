طلب أمريكي بتسليم رئيس المخابرات الجوية السورية إلى ألمانيا

طالبت حكومة الولايات المتحدة لبنان الأربعاء (السادس من مارس/ آذار 2019) بتسليم رئيس المخابرات الجوية السورية إلى ألمانيا. وأكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن "سترحب بأي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية يدعم تسليم اللواء السوري جميل حسن، رئيس إدارة المخابرات الجوية بالجيش السوري، بشكل شرعي لألمانيا، تلبية لطلب ألماني في هذا الشأن".

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أن "المدعي العام الألماني تقدم في يونيو/ حزيران 2018 بطلب اعتقال اللواء جميل حسن". ولم يؤكد المدعي العام أو الخارجية في ألمانيا ذلك رسمياً. ويعتقد أن حسن زار لبنان عدة مرات خلال الأشهر الماضية لتلقي العلاج.

يشار إلى أن اللواء جميل حسن متهم من قبل ضحايا للنظام السوري بأنه مسؤول عن التعذيب المنهجي الذي تعرض له عدد كبير ممن يُعتقد أنهم معارضون للرئيس السوري بشار الأسد.

وكان الادعاء العام في ولايتي برلين وراينلاند بفالتس الألمانيتين قد أمر في فبراير/ شباط الماضي بالقبض على سوريين، وهما "أنور ر"، الذي يعتقد أنه شارك كمسؤول رفيع بالمخابرات العامة السورية في عمليات التعذيب، و"إياد أ"، الذي اقتاد هاربين من الخدمة العسكرية ومتظاهرين "وأشخاصاً آخرين مشتبه بهم" إلى السجن الذي يشرف عليه "أنور ر".

ي.أ/ ص.ش (د ب أ)