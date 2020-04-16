 طلبة عرب في ألمانيا.. بين كورونا وفقدان مصدر تمويل الدراسة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 17.04.2020

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سياسة واقتصاد

طلبة عرب في ألمانيا.. بين كورونا وفقدان مصدر تمويل الدراسة

أدت إجراءات مواجهة كورونا في ألمانيا إلى فقدان عدد كبير من الطلبة العرب أعمالهم التي تشكل مصدر دخلهم الأساسي، وهذا ما وضعهم أمام محنة مالية منعتهم من تسديد التزاماتهم كأجور السكن والتأمين، فهل هناك من حل لمشكلتهم؟

عصفت أزمة كورونا بعمل عدد كبير من الطلاب الذي أضحوا غير قادرين على تمويل دراستهم

أزمة كورونا تتسبب في فقدان عدد كبير من الطلاب لأعمالهم التي يمولون بفضلها دراستهم

كراسات ومراجع ودفاتر وأقلام وملاحظات، هكذا يبدأ الطالب الجامعي يومه، على أمل أن يستطيع تحقيق علامات جيدة في نهاية الفصل الدراسي ، أو على الأقل هذا ما خطط له الطلاب في بداية عام 2020، ولكن أزمة كورونا جعلت من الأمور اليومية البديهية لكل طالب؛ أمراً أكثر تعقيدا، إن لم يكن مستحيلا.

مختارات

الصعوبات طالت الطلاب العرب في ألمانيا لتشمل المصاريف اليومية وتكاليف السكن والتأمين الصحي، بعد أن فقدوا أعمالهم، إذ يدرس ما يقارب نحو 50 ألف طالب عربي في ألمانيا أغلبهم يمولون أنفسهم دون منح دراسية، ولهذا فإن العمل كان خيارهم من أجل تقليل العبء على ذويهم وتحقيق أكبر قدر من الأمان المعيشي.

التقشف للتخفيف من وطأة تبعات كورونا

 "لدي 100 يورو فقط متبقية"، يروي الطالب التونسي أشرف المحجوب، 24 عاماً، لـ DW عربية تفاصيل حياته مع ضحكة مشوبة بالتوتر بعد أن فقد عمله ، مضيفاً أن لا أحد يستطيع تقديم المساعدة له.

المحجوب طالب ماجستير مقيم في مدينة هايدلبرغ، فقد عمله بسبب القيود على الشركات الألمانية نتيجة تفشي فيروس كورونا، مشيراً إلى أن طلب المساعدة من عائلته ليس ممكناً، إذ فقدت والدته أيضا عملها في تونس بسبب الفيروس.

التردد في طلب مساعدة الأهل لم يقتصر على المحجوب فقط، بل أجمع الطلبة، ممن أجرت DW عربية لقاءات معهم، أن المشاكل الاقتصادية التي تسبب بها الفيروس امتدت لتشمل عائلاتهم، إذ تذكر طالبة البكالوريس المغربية صفاء النيلي أن والدتها، وهي المعيل الرئيسي للعائلة بعد وفاة والدها، يصعب عليها تقديم يد العون لأنها تعاني أيضاً بدورها، وتشرح يأن الحل الوحيد هو بالبحث عن عمل جديد، مضيفة: "لم يبق أمامي سوى التقشف".

تكاليف السكن والتأمين الصحي
تمحور قلق الطلبة بشكل رئيسي حول تكاليف السكن والتأمين الصحي، إذ يكلف السكن الجامعي لطالبة البكالوريس التونسية أمينة (والتي فضلت عدم ذكر اسم عائلتها) حوالي 300 يورو شهريا، والتأمين الصحي نحو 100 يورو، ورغم أنها لا تنفق الكثير من المال، كما تصف نفسها، إلا أنها ترى أن "كل طالب بحاجة إلى ما لا يقل عن 500 يورو كي يوفر لنفسه أدنى الاحتياجات".

التأمين الصحي أساسي في ألمانيا وخاصة للطلاب كونهم من أصحاب الدخل المتدني

ما عدا الإيجار، يتمحور قلق طلاب عرب في ألمانيا حول تكاليف التأمين الصحي بعد أن فقدوا أعمالهم بسبب كورونا

تعتمد أمينة، كما العديد من الطلبة على مدخرات قاموا بجمعها قبيل الأزمة لدفع المصاريف الشهرية للسكن والتأمين الصحي، كما حدث مع طالب الماجستير الفلسطيني عبد الله طهبوب، المقيم في برلين، إذ يذكر مازحاً أن لحيته طالت بسبب الحجر الصحي، مضيفا: "ادخرت بعض المال، وهو السبيل الأساسي لتمويل احتياجاتي اليومية الآن".

 يتساءل الطلبة حول مصيرهم حينما تنتهي هذه المدخرات، إذ تقول أمينة إن "المصاريف الأساسية يتم سحبها من الحساب البنكي مباشرة، ولا يتم تعويضها"، مضيفة: " لا أدري ما الذي يمكن فعله حينما يفرغ الحساب من المال".

طالب الماجستير المصري أحمد عبد الله المقيم في اوسنابروك، هو الآخر يتحدث عن الأزمة مازحاً، فيما يروي أنه "فقد عمله كرجل أمن إلى جانب ثلاثة طلاب مصريين آخرين"، مشيرا إلى أن "الحساب البنكي أصبح سالبا، ولازال هناك الكثير من المصاريف لسدادها".

بيد أن ألمانيا نشرت قوانين تعفي المستأجرين من دفع أجور السكن للأشهر ما بين أبريل/ نيسان ويونيو/حزيران، مع السماح بسدادها بحلول نهاية يونيو/حزيران 2022، والذي لجأ إليه بعض الطلبة كحل مؤقت، إذ يروي الطالب الأردني بكر السالم المقيم في غيسن أن فقدانه لعمله دفعه إلى أن يراسل صاحب المنزل حتى يؤجل المدفوعات الشهرية، "أعيش في شقة مع أخي، وطلب المساعدة من أهلي ليس خيارا بسبب حظر التجول الجاري في الأردن، ولكن صاحب المنزل وافق على تأجيل المدفوعات".

جمعيات تتصدر محاولات حل الأزمة

تفاقمت مشاكل بعض الطلبة لتصل إلى صعوبة تجديد الإقامة، رغم عددهم القليل، بسبب الإشكاليات القانونية الطارئة الناجمة عن جائحة كورونا، كما يذكر اتحاد الأكاديميين التونسيين في هانوفر، والذي يحاول تقديم المساعدة للطلبة التونسيين المتضررين.

إذ تأتي تونس في المرتبة الثانية بعد سوريا، في أعداد الطلبة العرب في ألمانيا، أغلبهم يعتمدون على دخلهم الشخصي لتمويل دراستهم، ويشرح لـDW عربية غسان جبري من الاتحاد أن المشاكل القانونية تتمحور حول فواتير لم يستطع الطلبة تسديدها، وتحولت إلى المحاكم القضائية.

ولم يقتصر عمل الاتحاد على حل مشاكل الطلبة فقط، بل يحاول ربطهم مع فرص عمل متاحة حاليا تتلاءم مع الظروف الطارئة.

وكأنه لا يكفي الطلاب العرب فقدان العمل حتى يواجهوا مشكلة تجديد اقاماتهم

يواجه طلاب عرب في ألمانيا صعوبات في تجديد إقاماتهم بسبب الإشكاليات الناجمة عن جائحة كورونا

الجالية المصرية في ألمانيا أيضاً عكفت على إنشاء مجموعة عبر فيسبوك وتطبيق إلكتروني للمصريين العالقين في ألمانيا. كما تم فتح التواصل بينهم وبين سفارة بلدهم بهدف تقديم الدعم كما يذكر رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا علاء ثابت لـDW عربية، مضيفا: "أنه يمكن تقديم المساعدة للطلبة من خلال توفير السكن وتجديد التأشيرات".

إلا أن بعض الطلبة يرون أن هذه الجمعيات تركز بشكل أساسي على من لهم الأولوية في الحصول على المساعدة ويمرون بظروف طارئة، ولهذا فإن قائمة الانتظار طويلة، يذكر المصري عبد الله: "لا يتم اعتبار الطلاب من العالقين، ولهذا لسنا على رأس القائمة".

في حين أن بعض الطلبة توجهوا لجمعيات ألمانية للحصول على تمويل مؤقت، فقد حصل الطالب الفلسطيني محمد أبو شقرة، والمقيم في برلين، على دعم مالي لتسديد احتياجاته الشهرية بعد فقدانه لعمله، "قدمت أوراقي وكشوفاتي البنكية للجمعية، وقرروا تقديم الدعم المالي المؤقت لي"، كما يذكر لـDW عربية.

فيما نشطت عريضة من منظمات وجمعيات ألمانية مؤخرا عبر المواقع الافتراضية، حصلت على أكثر من 50 ألف توقيع، وموجهة إلى وزارة المالية والبرلمان الألماني، وذلك لتقديم الدعم للطلبة المحتاجين، مما لا يستطيعون توفير دخل مالي.

 من جهة أخرى فإن بعض الطلبة يرون بأن بعض المؤسسات والتي تعنى بالطلبة الأجانب مثل داد/  DAAD، يجب عليها أن تنظر في حال الطلبة في هذا الظروف وتمد يد المساعدة لهم.

فيما يتفق أغلب الطلبة، ممن تحدثوا إلى DW عربية، أن التوجه إلى مواقع التواصل الاجتماعي كان الخيار الأول لهم للحصول على المساعدة، وذلك بسبب تأخر ردود الفعل الرسمية وغيابها من بلدانهم، فيما لم تتوصل DW عربية حتى كتابة هذا التقرير إلى رد رسمي من سفارات عربية جرت عدة محاولات للتواصل معها والاستفسار عن مواقفها.

مرام سالم

  • Kroatien - Davor Krmpotic übt Saxophon auf dem Balkon (picture-alliance/PIXSELL/N. Pavletic)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    ملعب؟ لا ليس ضروريا فالشرفة تكفي!

    دافور كمبوتشيك ليس مرغما على العزف داخل ستاد كبير لتصل نغمات ساكسوفونه إلى آلاف الناس. فمن شرفته تدوي ألحانه الموسيقية عبر مدينة رييكا الساحلية الكرواتية التي تضم نحو 130.000 نسمة. وهو يعزف يوميا من هذه المنصة. فقط الجاهلون بالثقافة يتمنون لو كان كمبوتشيك يسكن في شقة تحت الأرض.

  • Freiburg | Mitglieder des Freiburger Barockorchesters spielen auf dem Balkon (picture-alliance/dpa/P. Seeger)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    شرفة حزينة وموسيقى مفرحة

    موسيقى حية لا تنطلق فقط في رييكا من الشرفة. الأشياء القديمة والمحيط الحزين لا يزعج أعضاء فرقة الباروك من فرايبورغ. فهم يعزفون أغنية لودفيغ فان بيتهوفن Ode an die Freude ويشاركون بذلك في تجمع موسيقي مفاجئ على مستوى ألمانيا. والنموذج يبقى الحفلات الموسيقية على الشرفات في ايطاليا.

  • Zwei Brüssler sitzen auf ihrer Fensterbank (Reuters/J. Geron)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    بدون شرفة الحياة خطيرة في زمن كورونا

    وحتى في بلجيكا طلبت الحكومة من الناس البقاء في البيوت. وماذا يفعل الناس الذين لا يتوفرون على شرفة ويريدون استنشاق الهواء النقي؟ الجلوس على حافة النافذة! حركة خاطئة وسيكون الفيروس همهم الصغير.

  • Australien Sydney | Balkone der Spectrum of the Seas (Getty Images/C. Spencer)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    الشرفة كموقع تقهقر

    شرفات من صنع المانيا ـ سفينة الرحلات Spectrum oft the Seas أبحرت لأول مرة قبل عام من ألمانيا. والآن هي ترسو أمام أستراليا. والركاب لا وجود لهم. إنهم أعضاء طاقم السفينة الذين يستمتعون بالنظر من الشرفات إلى ميناء سيدني.

  • Nepal | Frau sammelt trockene Wäsche auf Balkon in Kathmandu (Imago Images/Zuma/P. Ranabhat)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    شرفة كبيرة، سينما كبيرة

    يبدو المنظر وكأنه مشهد أخير من فيلم هوليودي، لكنها سيدة تنشر ملابس الغسيل في كاتماندو. ففي عاصمة نيبال يسري منذ أسبوعين حظر التجول. لكن هناك في الطوابق العليا يكون المرء آمنا من الفيروس.

  • Libanon | Haarschnitt auf dem Balkon (Reuters/A. Taher)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    الشرفة كصالون للحلاقة

    في قرية حولا بجنوب لبنان تتحول الشرفة إلى صالون حلاقة. عملي: فالشعر المقصوص يطير ببساطة مع الريح التي تهب. الأهم هو أن الكمامة في موضعها!

  • Frankreich Corona-Pandemie | Balkon Marseille (Getty Images/AFP/A.-C. Poujoulat)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    إحضار الطعام؟ ممكن

    الحاجة أم الاختراع. هذا الرجل الوديع في مارسيليا ليس بمقدوره مغادرة شقته. والجيران ملؤوا له القفة بمشتريات. وبعيدا عن كل خطر بإمكانه إذن رفع السلة بفضل قطع قماش محزومة مع بعضها البعض.

  • Frankreich | Fitness Coach Sebastien Manko gibt Sportstunde für Ältere (Getty Images/AFP/N. Tucat)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    تدريبات رياضية

    سيباستيان مانكو مدرب رياضة في بوردو. وحتى يتمكن المقيمون في دار العجزة في المدينة الفرنسية من الحفاظ على لياقتهم البدنية خلال فترة الوباء، فإن مانكو يقوم بحركات رياضية معهم ـ عن بُعد هو آمن من المسنين الذين يهددهم كورونا بشكل خاص. هواء نقي، وليس هناك خطر عدوى: فكرة جيدة!

  • Dortmund | Hans-Peter Durst trainiert auf dem Balkon (Getty Images/AFP/I. Fassbender)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    الرياضة الاحترافية ممكنة أيضا

    هانس بيتر دورست رياضي كبير. وخلال الألعاب البارالمبية في ريو دي جانيرو أحرز ميداليتين ذهبيتين. ومنذ حادثة سير قبل 26 عاما بات حس التوازن لديه مضطربا. فمسافة الرؤية لديه مقيدة وقدرة رد الفعل كذلك. لكن بفضل الدراجة الثلاثية ليس هناك إشكال. فرغم كورونا يمكن لدورست ركوب الدراجة في شرفته الواسعة في دورتموند.

  • Monaco - Penthouse-Balkon desTour Odeon (picture-alliance/dpa/J. Francois Ottonello)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    الحجم هو الجانب الحاسم!

    مزيد من الفسحة تمنحها هذه الشرفة في موناكو. فهي تمتد فوق طابقين لبرج أوديون ولها مسبح به زحليقة. وبهذا يمكن تجاوز الحجر الصحي بشكل جيد. لكنها متعة ليست رخيصة: الشرفة والشقة التابعة لها تساوي نحو 300 مليون يورو.

  • Frankfurt (Oder) - Skelett steht auf einem Balkon (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    الشمس ضد الشحوب

    الفكاهة السوداء في زمن كورونا: في الوقت الذي يجب فيه على آخرين المكوث في الداخل، يتوفر هيكل عظمي لوحده على شرفة في فرانكفورت على الأودر ـ وليس فقط في الساعة السحرية.


 

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