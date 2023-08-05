طقس غير معتاد.. الحر يضرب إسبانيا وأمريكا الجنوبية

من المنتظر أن تضرب موجة الحر المقبلة في أوروباإسبانيا أوائل الأسبوع المقبل، بدرجات حرارة تقفز مجددا إلى 40 درجة مئوية، في جنوب غرب البلاد، غدا الأحد، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء. وقالت شركة ماكسار تكنولوجيز إن درجة الحرارة في العاصمة مدريد ستعود لهذا المستوى بحلول يوم الأربعاء، أي بواقع 5 درجات مئوية أعلى من المتوسط الموسمي، وبواقع 11,5 درجة مئوية أعلى من الارتفاع اليومي.

وشهد إقليم كتالونيا درجات حرارة قياسية الشهر الماضي، كما اجتاحت موجات الحر نصف الكرة الشمالي هذا الصيف، لتضع العالم على مسار الشهر الأكثر حرارة على الإطلاق في تموز/يوليو، بعد حزيران/يونيو الذي كان قياسيا أيضا.

وبعد تراجع طفيف خلال الأسبوع الأول من آب/أغسطس الجاري، من المتوقع أن تشهد أجزاء من منطقة البحر المتوسط مجددا أعلى درجات حرارة بها على الإطلاق.

كما تشهد بلدان في أمريكا الجنوبية مثل تشيلي والأرجنتين حرّا قياسيا رغم أنها في فصل الشتاء حاليا. والثلاثاء، وصلت الحرارة في بلدة فيكونيا الجبلية وسط تشيلي إلى 37 درجة مئوية. وقال خبير الأرصاد الجوية التشيلي كريستوبال تويس لفرانس برس "مرّ أكثر من 70 عاما على تسجيل درجات حرارة من هذا النوع" في فيكونيا.

وتم تسجيل درجات حرارة مرتفعة بشكل غير معهود على بعد 450 كلم جنوبا في العاصمة سانتياغو بلغت 24 درجة مئوية الأربعاء فيما يتوقع بأن تبقى عند هذا المستوى الخميس والجمعة.

في الأثناء في بوينوس أيرس تجاوزت الحرارة 30 درجة مئوية الثلاثاء، وهي أعلى درجة تسجل في الأول من آب/اغسطس منذ بدء تسجيل البيانات، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأرجنتينية. ويتراوح معدل الحرارة خلال شهر آب/اغسطس في بوينوس أيرس عادة بين 18 وتسع درجات مئوية، كما ما وصلت الحرارة إلى 30 درجة مئوية في عدة مدن في الأوروغواي الأربعاء.

وقالت وزيرة البيئة التشيلية ميسا روخا "ما نشهده هو مزيج ظاهرتين: احترار عالمي نظرا لتغير المناخ إضافة إلى ظاهرة إل نينيو". وأضافت "عندما تنتهي إل نينيو، يفترض أن يصبح وضع الطقس العالمي أقل تطرفًا". وتتميّز ظاهرة "إل نينيو" بارتفاع درجات الحرارة في المحيط الهادئ ما يتسبب بتساقط الأمطار والانهيارات الثلجية في غرب أميركا الجنوبية إضافة إلى موجات الحر.

إ.ع ( د ب أ، أ ف ب)