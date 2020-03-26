 طفل ألماني يتصل بالشرطة لإحساسه بالوحدة في العزل المنزلي | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 27.03.2020

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منوعات

طفل ألماني يتصل بالشرطة لإحساسه بالوحدة في العزل المنزلي

بعد أن شعر طفل في ولاية بافاريا الألمانية بوحدة كبيرة جراء العزل المنزلي لم يجد بداً من الاستعانة بالشرطة لكسر الوحدة، ما تطلب إرسال دورية قدمت له الخبز بالشوكولاته.

صورة رمزية الشرطة الألمانية

قامت الشرطة بتهدئة الطفل وزيارته في المنزل للاطمئنان على سلامته.

في واقعة طريفة تلقت الشرطة الألمانية في ولاية بافاريا اتصالاً هاتفياً من طفل في الحادية عشرة من العمر يشكو من الوحدة بعد أن تركته والدته في البيت لبعض الوقت.

وكانت الشرطة في مدينة "أنسباخ" الألمانية الواقعة بولاية بافاريا قد نشرت عبر حسابها على موقعها في الفيسبوك تفاصيل الواقعة حيث تلقت اتصالاً هاتفياً من طفل ببكي شاكياً من إحساسه بالوحدة بعد أن تركته والدته في البيت.

وقامت الشرطة بتهدئة الطفل وزيارته في المنزل للاطمئنان على سلامته. ولم تكتف الشرطة بذلك، بل قام أحد أفرادها بإعداد بعض الخبز بالشوكولاته لرسم البسمة على وجه الطفل.

وختمت الشرطة القصة الطريفة بقولها إن "البقاء في المنزل ليس سهلاً على الجميع" في زمن الكورونا. ولم توضح الشرطة سبب غياب الأم عن المنزل.

س.ح/ ع.غ

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  • Entspannung auf dem Balkon (picture-alliance/S. Pilick)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

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  • Ein Frau liest daheim ein Buch (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

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  • Sendung Check-in User (DW/S. Bonney-Cox)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

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  • Wellness (picture-alliance/dpa/L. J. Nukari)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

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  • Familienspiele (picture-alliance/blickwinkel/McPhoto/BilderBox)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

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    أفضل ما في العطلات هو قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. ففي ظل الحياة اليومية المزدحمة بالعمل والمسؤوليات لا نجد الوقت الكافي للعائلة. العزل المنزلي هذه الفترة يعد فرصة جيدة للقيام ببعض الأنشطة مع الأسرة مثل الألعاب أو مشاهدة الأفلام أو مجرد التحدث و الضحك سوياً.

  • Kochen (picture-alliance/Bildagentur-online)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    أطباق عالمية في مطبخك

    إذا كنت تتطلع لتجربة أكلات جديدة في عطلتك، لديك الفرصة الآن لطبخها بنفسك. ابحث عن وصفة تريد تجربتها واطبخ المكونات اللازمة لها، لكن. سينقلك ذلك لوجهة عطلتك دون الحاجة إلى السفر.

  • Ein Hund faulenzt im Bett (picture-alliance/imagebroker/A. Sarti)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    لا تفعل شيئاً!

    تعود معظمنا على الانشغال بالعمل، حتى نسينا متعة الاسترخاء وتقدير الأشياء الصغيرة من حولنا. أفضل ما في العطلة هو البعد عن ضغوط الحياة والاستمتاع بالوقت، فمن حقك أيضاً أن تجلس ولا تفعل شيئاً سوي أن تستمتع بالهدوء والسكينة. إعداد: إليزابيت يورك فون فارتنبورغ/ س.ح


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