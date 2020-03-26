طفل ألماني يتصل بالشرطة لإحساسه بالوحدة في العزل المنزلي

في واقعة طريفة تلقت الشرطة الألمانية في ولاية بافاريا اتصالاً هاتفياً من طفل في الحادية عشرة من العمر يشكو من الوحدة بعد أن تركته والدته في البيت لبعض الوقت.
وكانت الشرطة في مدينة "أنسباخ" الألمانية الواقعة بولاية بافاريا قد نشرت عبر حسابها على موقعها في الفيسبوك تفاصيل الواقعة حيث تلقت اتصالاً هاتفياً من طفل ببكي شاكياً من إحساسه بالوحدة بعد أن تركته والدته في البيت.
وقامت الشرطة بتهدئة الطفل وزيارته في المنزل للاطمئنان على سلامته. ولم تكتف الشرطة بذلك، بل قام أحد أفرادها بإعداد بعض الخبز بالشوكولاته لرسم البسمة على وجه الطفل.
وختمت الشرطة القصة الطريفة بقولها إن "البقاء في المنزل ليس سهلاً على الجميع" في زمن الكورونا. ولم توضح الشرطة سبب غياب الأم عن المنزل.
س.ح/ ع.غ
-
بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
العامل النفسي مهم
نتعرض يومياً لسيل من الأخبار المخيفة عن فيروس كورونا، ما قد يتسبب في حالة من القلق والضيق. إذا سمحت لهذه الأفكار السلبية بالسيطرة عليك، فسيزداد الوضع سوءاً. لذلك ننصحك أن تحاول الاستمتاع بالوقت طالما أنه ليس أمامك بديل آخر.
-
بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
عطلة غير تقليدية في الشرفات
مع قدوم فصل الربيع باتت تشرق الشمس أخيراً وتزهر الأشجار من حولنا. إذا كانت لديك شرفة أو حديقة فقم بزرع بعض الورود لنشر الألوان المبهجة من حولك. لا يجب أن يكون لديك حديقة للتمتع بالجو الربيعي، فقط اجلس أمام النافذة مع كوب من مشروبك المفضل وموسيقى تحبها.
-
بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
الكتاب خير رفيق
نشكو جميعاً من انشغالنا الدائم بالعمل وعدم وجود الوقت الكافي لممارسة هواياتنا أو التمتع بقراءة كتاب شيق. الآن جاءتنا الفرصة لذلك! اقرأ كتاباً عن دول أو أماكن تتمنى زيارتها لتكون مستعداً لعطلتك الحقيقية بعد انتهاء أزمة كورونا.
-
بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
سفر افتراضي في عوالم الشبكة العنكبوتية
إذا اضطررت لإلغاء رحلتك هذا العام، تستطيع التمتع بعطلة افتراضية عن طريق الأفلام الوثائقية أو برامج الرحلات حول العالم في التلفاز أو شبكة الإنترنت. كما تستطيع أيضاً مشاهدة أفلام شيقة لها علاقة بالسفر والترحال.
-
بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
منتجع صحي في منزلك
هل كنت تخطط للاستجمام في أحد المنتجعات الصحية هذا العام؟ الفرصة مازالت سانحة، فكل ما تحتاجه هو بعض المكونات الطبيعية لعمل "ماسك" تجميلي للبشرة والاسترخاء على الأريكة من مشاغل العمل اليومية، مع سماع الموسيقى الهادئة.
-
بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
عطلة عائلية
أفضل ما في العطلات هو قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. ففي ظل الحياة اليومية المزدحمة بالعمل والمسؤوليات لا نجد الوقت الكافي للعائلة. العزل المنزلي هذه الفترة يعد فرصة جيدة للقيام ببعض الأنشطة مع الأسرة مثل الألعاب أو مشاهدة الأفلام أو مجرد التحدث و الضحك سوياً.
-
بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
أطباق عالمية في مطبخك
إذا كنت تتطلع لتجربة أكلات جديدة في عطلتك، لديك الفرصة الآن لطبخها بنفسك. ابحث عن وصفة تريد تجربتها واطبخ المكونات اللازمة لها، لكن. سينقلك ذلك لوجهة عطلتك دون الحاجة إلى السفر.
-
بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
لا تفعل شيئاً!
تعود معظمنا على الانشغال بالعمل، حتى نسينا متعة الاسترخاء وتقدير الأشياء الصغيرة من حولنا. أفضل ما في العطلة هو البعد عن ضغوط الحياة والاستمتاع بالوقت، فمن حقك أيضاً أن تجلس ولا تفعل شيئاً سوي أن تستمتع بالهدوء والسكينة. إعداد: إليزابيت يورك فون فارتنبورغ/ س.ح