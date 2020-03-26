طفل ألماني يتصل بالشرطة لإحساسه بالوحدة في العزل المنزلي

في واقعة طريفة تلقت الشرطة الألمانية في ولاية بافاريا اتصالاً هاتفياً من طفل في الحادية عشرة من العمر يشكو من الوحدة بعد أن تركته والدته في البيت لبعض الوقت.

وكانت الشرطة في مدينة "أنسباخ" الألمانية الواقعة بولاية بافاريا قد نشرت عبر حسابها على موقعها في الفيسبوك تفاصيل الواقعة حيث تلقت اتصالاً هاتفياً من طفل ببكي شاكياً من إحساسه بالوحدة بعد أن تركته والدته في البيت.

وقامت الشرطة بتهدئة الطفل وزيارته في المنزل للاطمئنان على سلامته. ولم تكتف الشرطة بذلك، بل قام أحد أفرادها بإعداد بعض الخبز بالشوكولاته لرسم البسمة على وجه الطفل.

وختمت الشرطة القصة الطريفة بقولها إن "البقاء في المنزل ليس سهلاً على الجميع" في زمن الكورونا. ولم توضح الشرطة سبب غياب الأم عن المنزل.

س.ح/ ع.غ