طفلة ولدت بثلاث أياد تتحول إلى "إله" يُعبد في الهند

لن يكون الثاني من ( نوفمبر/تشرين الثاني 2018) يوماً عادياً في حياة طفلة رأت النور في الهند. فقد استحوذت ولادة هذه الطفلة حديثة الولادة على كامل اهتمام منطقة بيلاسبور بولاية تشاتيسجار وسط الهند، حسب ما أشار إليه موقع صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، تحولت هذه الطفلة إلى إله يعبده سكان هذه المنطقة الهندية، لآنها ولدت بثلاث أياد، إذ تتوفر على يد صغيرة إضافية في الجانب الأيمن من صدرها، والطفلة الصغيرة تتمتع بصحة جيدة.

وأشار موقع صحيفة "ديلي ميل" أن راديكا ساهو أم الطفلة الصغيرة، أخذتها إلى المركز المحلي الصحي من أجل إجراء فحوصات لها. وأضاف الموقع البريطاني أن يد الطفلة الصغيرة الإضافية لا تسبب لها أي أذى.

وأكد موقع "tw.news" أن الطفلة الصغيرة يتم الآن تقديسها كإله، حيث يُنظر إليها كتجسيد لإله هندوسي. وأردف أن سكان منطقة بيلاسبور يزورون الطفلة يومياً من أجل الحصول على البركة منها، فيما أكد موقع "newsbeast" أن عائلة الطفلة الصغيرة لا تريد القيام بعملية جراحية لها من أجل إزالة يديها الثالثة لأن الطفلة أصبحت تتمتع بالقداسة في نظر ساكنة هذه المنطقة الهندية.

وتابع المصدر أن الدكتور سينغ رئيس معهد تشاتيسجار للعلوم الطبية، اقترح القيام بعملية جراحية للطفلة بهدف إزالة يديها الثالثة، حيث أوضح الدكتور الهندي أن القيام بذلك من شأنه أن يسمح للطفلة الصغيرة العيش حياة طبيعة.

في المقابل، أفاد نفس المصدر أنه غالباً ما يُعبد الأطفال الذين يُولدون بأطراف إضافية في الهند، إذ يُنظر إلى ذلك على أنه تناسخ للآلهة الهندوسية. وأضاف أنه يتم غالباً تصوير الآلهة الهندوسية بعدة أذرع للتأكيد على قوتهم الخارقة، وقدرتهم على أداء العديد من المهام دفعة واحدة.

يشار إلى أنه، في السنة الماضية شهدت الهند أيضاً، ولادة طفل برأسين وثلاث أياد في واقعة أثارت دهشة الأطباء والحيرة، وفق ما ذكر موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ر.م/ع.ج.م