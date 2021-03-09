 ″طفلة المعادي″.. كيف يمكن مكافحة جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 10.03.2021

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ثقافة ومجتمع

"طفلة المعادي".. كيف يمكن مكافحة جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال؟

أثارت حادثة الاعتداء الجنسي على طفلة حي المعادي الراقي بمصر زوبعة في مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية. ومرة أخرى يطالب حقوقيون وناشطون بإيجاد حلول جذرية لمثل هذه الجرائم. فكيف يمكن حماية الأطفال وردع المجرمين؟

صورة رمزية

صورة رمزية

منذ أكثر من عقدين من الزمن انتشرت "حكاية شعبية" في دولة عربية ما، تتحدث عن رجل اختطف طفلة، واغتصبها، ومن ثم وضع حجراً على بطنها لتموت ببطء. البعض كان يقول إن هذه القصة تستند إلى واقعة حقيقية، ولا يجوز ذكر اسم الجاني خوفاً على عائلته، فهو لازال حياً يرزق، يعيش بين أحفاده.

الحكاية كانت تروى للفتيات الصغيرات في المدارس والمجالس العائلية لتحذيرهنّ من الوثوق بأي إنسان غريب. ولا يمكن التأكد من حقيقة وقوعها أم لا، ومع ذلك؛ فهي تعطي لمحة عن كيفية التعامل مع قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال في العالم العربي؛ فالمعتاد هو تحذيرالأطفال وتخويفهم حتى لا يقعوا ضحية، ثم حماية "سمعة" الجاني وعائلته.

وفي مصر؛ انتشر هذا الأسبوع مقطع فيديو لرجل يرتدي ملابس عصرية وهو "يهتك عرض" طفلة في إحدى العمارات بحي المعادي الراقي، حيث شرع في ملامسة أجزاء حساسة من جسدها، قبل أن تضبطه امرأة لقبت بـ"الخارقة".

لقد أظهرت كاميرات المراقبة داخل المبنى وجهه بشكل واضح. وعلى العكس من قصة الطفلة في "الحكاية الشعبية" سالفة الذكر، كانت وسائل التواصل الاجتماعي حاضرة هذه المرة، وكشفت شخصه، ولم يحتج الإنترنت إلا وقتاً قليلاً للعثور على حسابه الشخصي وصوره وتفاصيل حياته.

ورغم هذا التغير الواضح في أسلوب التعامل مع قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال في العالم العربي؛ إلا أن مفهوم "التابو" الذي يتعلق بتلك القضايا لايزال موجوداً عند الحديث عنها، علاوة على أن العمود الأساسي للحد منها، والمتمثل في القوانين، لم يتغير كثيراً خلال العقدين السابقين.

سبب استمرار ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال؟

في عام 2019، كتب الصحفي بنديكت كاري مقالاً في صحيفة "نيويورك تايمز"، يتناول فيه الأبعاد النفسية لـ"اشتهاء الأطفال"، والذي قد يتطور لاحقاً ليتحول إلى اعتداءات جنسية على الأطفال وحتى الرضع منهم. ويذكر كاري في مقاله نقلاً عن دراسات علمية، "أن معظم تفضيلات مشتهي الأطفال لم تنضج مثل الآخرين، ويبقون منجذبين للفئة العمرية التي جذبتهم جنسياً للمرة الأولى"، مضيفاً أن هناك إجماعاً علمياً على أن هذا اضطراب "بيولوجي"، وبهذا يمكن العثور على علاج له.

هذه الدراسات لا تعطي تبريراً لمرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولكنها تساعد على فهم هذا النوع من الشذوذ الجنسي، ما قد يمكّن المجتمع لاحقاً من استئصاله تماماً. ووجود هذا الاضطراب ليس سبباً للتحرش بطفل أو الاعتداء عليه جنسيا، إذ إن كثيرين ممن يحملون هذه الخصلة البيولوجية تمكنوا من ردعها بشكل ذاتي، كما يذكر كاري في مقاله.

ولكن حتى يتم العثور على علاج مناسب، فإن هذه الجرائم مستمرة، والتي يمكن أن تظهر بشكل "قانوني" في بعض الدول العربية تحت مسمى ظاهرة "زواج القاصرات"، والذي سجل نسباً مرتفعة في مصر بنحو 17 في المائة، والأراضي الفلسطينية 21 في المائة، فيما وصلت النسبة في السودان إلى 52 في المائة، وفقا لإحصائيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2016.

مختارات

من الأمور التي تؤرق الوالدين هي كيفية التوفيق بين دفع طفلهم إلى الانخراط في محيطهم الاجتماعي وكسر حاجز الخوف تجاه الآخرين وبين مخاوفهم من وقوعه في مخاطر من قبل الغرباء. هنا بعض النصائح.

أظهرت دراسة أمريكية أن المضايقات التي يتعرض لها الأطفال في المدارس يكون لها تأثير سلبي على الصحة النفسية والجسدية لهؤلاء الأطفال حتى بعد بلوغهم سن الرشد. ودعا أخصائيون نفسيون إلى ضرورة حماية أطفال المدارس من المضايقات.

لوحظ مؤخرا ازدياد تحرش الأطفال دون السادسة عشرة بفتيات ونساء خاصة في الأعياد والمناسبات، مستغلين قدرتهم على الإفلات من العقاب. وقد يخلق هذا جيلا كاملا من المتحرشين الصغار. DW عربية تلقي الضوء على أبعاد هذه الظاهرة.

كشفت السلطات الأمنية البريطانية عن عصابة دولية متخصصة في التحرش الجنسي بالأطفال وبث صورهم عبر شبكة الإنترنت، ويتعلق الأمر بتحقيقات بدأت عام 2012 بتعاون أجهزة الشرطة في عدة دول.

ويذكر موقع "اغتصاب براءة الأطفال"، أن كل طفل من بين أربعة أطفال في المملكة السعودية يتعرض للتحرش، وفي تونس كشف تقرير رسمي تعرض 1149 طفلاً للعنف الجنسي عام 2019، وفي البحرين وقعت 333 حالة تحرش جنسي بالأطفال عام 2017.

ورغم هذه الأرقام إلا أن الدول العربية حتى الآن لا توفر إحصائيات كافية، ما قد يكون انعكاساً لطبيعة "الآلية" التي تتم بها معالجة هذه الجرائم، "فالصمت ولوم الضحية والقوانين البالية من الأسباب التي تسمح بانتشار الجريمة، كما تشرح الناشطة الحقوقية الأردنية بانا زيادة لـDW عربية.

وتتفق مع ذلك الناشطة النسوية المصرية سميرة عبد القادر، والتي ترى أن "المجتمعات العربية تعاني من مشكلة الإنكار في مثل هذه القضايا، ولازالت تعيش في حالة فوضى"، حسب ما ذكرت لـDW عربية.

ما هي الحلول الممكنة؟

وتتفق الناشطتان الحقوقيتان على أن القانون الرادع هو أحد السبل المهمة للحد من هذه الجرائم، فرغم أن معظم القوانين في الدول العربية تتشارك في توصيف اغتصاب القاصر، بأنه "فعل منعدم الرضا يرتكب بحق ضحية لم تبلغ سن الرشد"، إلا أن بعض القوانين تسمح بإفلات مرتكب الجريمة من العقاب، خصوصاً إذا ما تزوج بضحيته، كما هو الحال في الجزائر والعراق والكويت وليبيا، كما يذكر موقع "ارفع صوتك".

وترى بانا زيادة أن "قوانين هتك العرض والاغتصاب ومداعبة الصغير" لا تعتبر رادعة أبداً، بالإضافة إلى أنه يصعب إثبات بعض الوقائع".

هذه الإشكالية القانونية لا تقتصر فقط على الدول العربية، فهناك جدل قائم عالمياً حول آلية الردع، فالقانون في مختلف أنحاء العالم يقسم مشتهي الأطفال، إلى قسمين، من ارتكبوا الجرائم بالفعل، ومن لم يرتكبوها بعد ولكن ألقي القبض عليهم لمشاهدة صور وفيديوهات إباحية تضم أطفالاً.

وفيما يتم معاقبة المنتمين إلى القسم الأول في أغلب الحالات، فإن أصحاب القسم الثاني لايزال يُثار الجدل حولهم. وكان ضابط شرطة بريطاني بارز في مجال حماية الطفل قد ذكر لـ بي بي سي، في لقاء عام 2017، أنه لا ينبغي سجن مشتهيي الأطفال الذين ينظرون إلى صور غير لائقة ولم يرتكبوا جرائم، بل ينبغي إعادة تأهيلهم.

ما يعني أن إمكانية"إعادة التأهيل" قبل ارتكاب الجرائم، قد يكون حلاً مبدئياً للحد من الاعتداءات الجنسية على الأطفال، والذي يتطلب بداية "الاعتراف بوجود مشكلة".

الثقافة الجنسية في المدارس

"أوعى تخلي أي حد يلمس هنا...علشان ده جسمك إنت.. مش من حق أي حد يعمل كده"، هذه أغنية تستخدمها كثير من رياض الأطفال في مصر لتوعية الصغار ضد أي محاولات انتهاكات جنسية قد يتعرضون لها. وصحيح أن مثل هذه المبادرات الصغيرة في المؤسسات التعليمية قد تساعد على إنقاذ الأطفال، لكنها لازالت غير كافية.

وتشرح زيادة أن من الضروري تدريس "الثقافة الجنسية" للأطفال في المدارس، حتى يكونوا على وعي كافٍ بأي جريمة جنسية قد تقع عليهم، مضيفة "الكثير من الأطفال تم الاعتداء عليهم من أقارب أو غير ذلك، ولكن الطفل لا يعلم أنه كان ضحية اعتداء جنسي"، فيما قد تحاول العائلة معاقبة الضحية والصمت خوفاً من العار، ولهذا يجب تثقيف الأطفال في المرحلة الدراسية، كما تؤكد.

"الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي انعكاس للمجتمع"

تذكر سميرة عبد القادر أن الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي انعكاس لطبيعة المجتمع، مضيفة: "في مصر مثلاً، لو شاهدت فيلماً من ستينيات القرن الماضي و فيلماً حديثاً ستلاحظ فرقاً شاسعاً بين الجهتين على مستوى الأخلاق وثقافة الأفلام"،فقد أصبح التحرش و الاغتصاب مادة للكوميديا في الوقت الحاضر، والإعلام ليس أفضل حالاً، كما تؤكد الناشطة.

بيد أن مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً كان لها دور في "كسر الجليد"، كما أسمته عبد القادر، عن طريق النسويات والمهتمين بحقوق المرأة والطفل.

وتتفق الناشطة الأردنية بنا زيادة والمصرية سميرة عبدالقادر على أن الجهود الأخيرة قد تكون بداية لترسيخ حماية الأطفال من المعتدين جنسيا، ولكنها ليست كافية.

مرام سالم

  • Inmitten eines zerbombten Hauses läuft ein Mann mit zwei Jungen im Arm. Alle Drei haben Maschinengewehre in der Hand. (Foto: Fadi al-Halabi/AFP/Getty Images)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    لا تقتصر مآسي الحرب الأهلية في سوريا على الكبار فقط، بل تشمل أطفالا أصبحوا جنودا يدافعون عن حياتهم وبلداتهم، كما هو الحال هنا في مدينة حلب.

  • Maskierte al-Kaida-Kämpfer mit einer Fahne im Hintergrund und Maschinengewehren im Arme haben einen Jungen in ihrer Mitte. Auch er ist maskiert. Um sie verum stehen neugierige Jungen und Männer. (Foto: picture-alliance/ZUMA Press/Medyan Dairieh)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    اتهمت الأمم المتحدة تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق باستغلال الأطفال في تنفيذ العمليات الإستشهادية لنشر الرعب في صفوف أعدائهم.

  • Ein Junge mit Maschinengewehr positioniert sich an einem Checkpoint. Ein zweiter Junge auf einem Pick-Up hat eine andere Waffe. (Foto: Abukar Albadri/epa)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    يتم استغلال الأطفال في الحروب في دول عديدة من العالم مثل سوريا والعراق والسودان وجنوب السودان والصومال واتشاد. وتقدر منظمة الأمم المتحدة عددهم بحوالي 250 ألف طفل.

  • Sudenasische Kindersoldaten sitzen nebeneinander und halten ihr Maschinengewehr in der Hand. (Foto: picture-alliance/AP Photo/S. Azim)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    حسب تقرير لجنة الطفل التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، فبالاضافة إلى الزج بالأطفال في العمليات القتالية، يتم بيع عدد من المخطوفين منهم في الأسواق كرقيق كما تصبح الفتيات عرضة للاستغلال الجنسي.

  • Diese ehemalige Kindersoldatin aus Liberia übergibt ihre Waffe den UN-Friedenstruppen. Sie wird registriert, identifiziert und kommt in ein Auffanglager für ehemalige Kindersoldaten. (Foto: picture-alliance/dpa)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    في بعض الأحيان ينجح بعض الأطفال الجنود في الهرب من الجماعات التي يقاتلون في صفوفها رغما عنهم، فيسلمون أسلحتهم لموظفي الأمم المتحدة الذين يسهرون على رعايتهم.

  • Ein ehemaliger Kindersoldat aus Ostkongo steht an einer Tafel und löst die Rechenaufgabe, die dort angeschrieben ist. (Foto: Wolfgang Langenstrassen)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    يعاني الأطفال الجنود بأمراض نفسية جراء تبعات تجاربهم الصعبة التي عانوا منها خلال الحروب، فتتمكن منهم كوايس الخوف بشكل دائم، كما يجدون صعوبات في الإندماج من جديد.

  • Die Schriftstellerin und ehemalige ugandische Kindersoldatin China Keitetsi stellt in Berlin auf einer Pressekonferenz von UNICEF und Missio ihr neues Buch Tränen zwischen Himmel und Erde vor. Das Buchcover ist vorne links im Bild zu sehen. China Keitetsi selber ist nur ganz klein im Bild unter dem UNICEF-Banner. (Foto: Klaus-Dietmar Gabbert dpa/lbn)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    الفتاة شينا كايتيستي كانت لها تجارب طفولية أليمة في أوغاندا. بعد هربها إلى الدانمارك جمعت معاناتها في كتاب مؤثر بعنوان: "دموع بين السماء والأرض".

  • Der Sänger Emmanuel Jal tanzt auf der Bühne der Semperoper in Dresden (Sachsen) ausgelassen zu seinen Lindern, die er zusammen mit seiner Band performt. (Foto: Oliver Killig/dpa)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    حتى مغني الراب إيمانويل كان جنديا خلال طفولته. ورغم السعادة التي تغمره الآن أثناء الغناء، فإنه لم ينس التجارب القاسية خلال الحرب الأهلية في السودان.

  • Red Hand Day Aktion Kindersoldaten Archiv 2013
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    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    في يوم 12 فبراير 2002 صادقت 150 دولة على الإتفاقية الإضافية الخاصة بحقوق الطفل، وتنص الإتفاقية على ضرورة عدم إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وفي مثل ذلك اليوم من كل عام يحتفل العالم ب "يوم اليد الحمراء".

  • Ein kleiner Junge von vielleicht sechs Jahren hält seine kleine Hand auf das Maschinengewehr eines Soldaten, der nicht mehr ganz im Bild zu sehen ist. (Foto:picture-alliance/dpa/EPA)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    سابقا، نصت اتفافية حقوق الطفل الموقعة عام 1989 على أن المشاركين في حرب بعمر أقل من 15 عاماً يعتبرون أطفالاً جنودا. وعام 2002 تم رفع هذا السن الى مستوى 18 عاما.

    الكاتب: صابرينا بابست/ عبد الرحمان عمار


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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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