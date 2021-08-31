طفرة جديدة من كورونا تزيد محنة سكان أفريقيا

ذكر علماء في جنوب أفريقيا أنهم حددوا سلالة جديدة من فيروس كورونا لديها عدد من الطفرات مثيرة للقلق ، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء الاثنين

ونقلت بلومبرغ عن العلماء قولهم في ورقة بحثية إنه تم تحديد ما يسمى بمتغير (سي وان.تو ) لأول مرة في أيار/ مايو الماضي في مقاطعتي إمبومالانغا وغوتينغ بجنوب أفريقيا، حيث تقع جوهانسبرغ والعاصمة بريتوريا. وبحلول 13 آب/ أغسطس، تم اكتشافها في ست من مقاطعات جنوب أفريقيا التسعة وكذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية والبرتغال وموريشيوس ونيوزيلندا وسويسرا.

وقال العلماء إن الطفرات التي طرأت على الفيروس "ترتبط مع زيادة قابلية انتقال العدوى" وزيادة القدرة على التهرب من الأجسام المضادة. وقد أدت التغيرات في الفيروس إلى حدوث موجات متتالية من سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا، التي اكتشفت لأول مرة في الهند، ما رفع الآن معدلات العدوى في جميع أنحاء العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية تلك الطفرات في أول الأمر على أنها متغيرات تدعو للاهتمام. وبمجرد أن تم تحديدها على أنها أكثر حدة أو قابلة للإنتشار، أطلقت عليها متغيرات تدعو إلى القلق.

وتطور متغير (سي وان.تو) من متغير (سي وان)، وهي سلالة من الفيروس الذي هيمن على انتشار العدوى في الموجة الأولى من الفيروس التي اجتاحت جنوب إفريقيا في منتصف 2020 ويوجد بهذا المتغير ما بين 44 و59 طفرة من الفيروس الأصلي الذي تم اكتشافه في مدينة ووهان في الصين.

ضعف المناعة في أفريقيا

في حين ذكر مدير معهد بحوث الجينوم في جنوب أفريقيا أن ضعف الجهاز المناعي لدى عدد كبير من الأشخاص في أفريقيا، يجعلهم عرضة للإصابة بطفرات كوفيد - 19.

وفي هذا السياق قال توليو دي أوليفيرا، مدير المعهد، إنه ظهر من إخضاع فرد مصاب بفيروس إتش آي في، وحالته متقدمة وغير ملتزم كثيراً بالعلاج المضاد للفيروسات الارتجاعية، لدراسة أن إصابته بمرض كوفيد - 19، استمرت 200 يوم وأُصيب بطفرات متعددة لديها القدرة على الهروب من الأجسام المضادة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن أفريقيا تعد موطن الجزء الأعظم من الإصابات بفيروس إتش آي في، حيث يوجد في جنوب أفريقيا فقط 7.7 مليون مصاب بالفيروس، وما يستتبعه من أمراض خطيرة مثل الدرن.

يذكر أن فيروس إتش آي في يسبب الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسب وهو مرض يؤثر على جهاز المناعة.

وأضاف دي أوليفيرا خلال مؤتمر حول علم المناعة عقد أمس الاثنين: "ينبغي علينا السيطرة على الجائحة في القارة التي لديها أكبر عدد من السكان يعانون مثبطات المناعة في العالم".

وأوضح قائلاً: "يوجد دليل جيد على أن امتداد فترة الإصابة لدى الأفراد الذين يعانون من ضعف جهازهم المناعي يعد أحد الآليات للإصابة" بسلالات كوفيد -19. وحث أوليفيرا على الالتزام بمعدل أسرع للتلقيح في جنوب أفريقيا لمنع ظهور سلالات أخرى. وخلص إلى أن "جنوب أفريقيا تجازف حقيقة بأن تصبح واحدة من مصانع انتاج الطفرات في العالم".

ر.ض