 طريق لاشيت إلى المستشارية ليس معبدا وعليه تجاوز عقبات عديدة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 21.04.2021

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سياسة واقتصاد

طريق لاشيت إلى المستشارية ليس معبدا وعليه تجاوز عقبات عديدة

سيخوض أرمين لاشيت تحدي الانتخابات العامة ليصبح خليفة ميركل المحتمل بعد انسحاب منافسه ماركوس زودر من السباق. ورغم دعم حزبه القوي له، إلا أن الطريق إلى دار المستشارية في برلين طويل وشاق ومليء بالعقبات.

لاشيت في مؤتمر صحافي بعد اختياره مرشحا لمنصب المستشارية

كان على لاشيت أن يخوض معركة حامية الوطيس ضد منافسه زودر لإقناع المحافظين باختياره مرشحا لخلافة المستشارة ميركل

رئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا أرمين لاشيت، سيخوض الانتخابات القادمة بعد أن تقرر أن يكون مرشح الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) في انتخابات سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد أكثر من أسبوع من الجدل المضني مع نظيره ماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا وزعيم حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي (CSU).

مختارات

بعد أن كان الأمر مجرد أقاويل بات الآن رسميا. إذ أعلن زعيما حزبي التحالف المسيحي، آرمين لاشيت وماركوس زودر استعدادهما للترشح عن المحافظين للمستشارية استعدادا للانتخابات العامة بهدف الفوز بخلافة ميركل. فمن سيفوز بالترشح؟

أضاع المحافظون الألمان فرصة الموعد النهائي المعلن لحل نزاع داخلي حول من يجب أن يكون مرشحهم ليحل محل المستشارة الحالية أنغيلا ميركل في الانتخابات المقبلة، وهو نزاع نادر الحدوث بينهما. لكن ما موقف المستشارة ميركل من الأمر؟

رغم انخفاض شعبيته بالاستطلاعات، ينهض رغم العراقيل وينهك خصومه ببطء بفضل قوة تحمله. يدعم اللاجئين ويدافع عن التعددية الثقافية ويصف نفسه بأنه "أوروبي بشغف". ويقال إنه حفيد شارلمان. لمحة عن أرمين لاشيت، خليفة ميركل المحتمل.

يقود لاشيت حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) منذ منتصف كانون الثاني/ يناير، ومن المتوقع أن يفوز الرجل البالغ من العمر 60 عاما  بمنصب المستشار فى نهاية سبتمبر/ أيلول القادم. وذلك بعد أن صوتت اللجنة التنفيذية للحزب بأغلبية 77,5 في المائة لصالحه.

استطلاعات الرأي والانتخابات

عشرة أيام هزت حزبي الاتحاد CDU و CSUمتزامنة مع نقاشات حامية الوطيس. حيث أظهرت استطلاعات الرأي تقدم زودر وقدرته الأكبر على الفوز ضد لاشيت. وحتى قبل أيام من اتخاذ القرار، قدمت قناتا RTL/ntv الفضائيتين استطلاعا للرأي يبين تقدما واضحا لزودر، حيث صرح 37 في المائة من المشاركين أن زودر هو المرشح الأفضل لمنصب المستشارية مقارنة بـ 13 بالمئة فقط أبدوا دعمهم للاشيت.

زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي لاشيت، كان يشير دائما إلى رغبته في الترشح. "فالفوز يأتي عن طريق الانتخابات وليس الاستطلاعات"، وهذه المقولة يؤمن بها الحزب منذ أيام رئيسه الأسبق هيلموت كول. وبات واضحا لأسابيع عديدة داخل الحزب ضرورة اختيار مرشح يمثله، وربما كانت بداية خطوات لاشيت متعثرة أمام زودر، بيد أنه لم يستسلم.

ماركوس زورد رئيس وزراء ولاية بافاريا

ماركوس زودر خسر سباق الترشح لمنصب المستشارية أمام لاشيت رغم شعبيته الأكبر بين الناخبين المحافظين

لاشيت المكافح

وبالرغم من الصعوبات السابقة، فإن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أصبح ملتزما الآن تجاه لاشيت. لقد كان "مقاتلا"، كما وصفه أصدقاؤه في الحزب مرارا. وسعى لاشيت، بدعم من نوابه، إلى إجراء محادثات سواء مع زودر أو مع العديد من الشخصيات الأخرى المؤثرة داخل الحزب.

 والآن يتعين على لاشيت أن يستغل كل يوم من أيام ولاية ميركل، التي ستنتهي مدتها خلال الأشهر القادمة، من أجل فرض نفسه، خاصة أن حزب الخضر قد اختار بالفعل مرشحته لمنصب المستشارية وهي أنالينا بيربوك (40 عاما)، كما أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أيضا اختار مرشحه وهو أولاف شولتز.

وعندما انتخب مؤتمر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي لاشيت زعيما للحزب في كانون الثاني/ يناير 2021  في الجولة الثانية ضد فريدريش ميرتس، اعتبر كثيرون في الحزب أن لاشيت يشق طريقه لخلافة ميركل. كما أنه يعتبر من ضمن الدائرة القريبة من المستشارة وأيضا لخليفتها السابقة في رئاسة الحزب آنغريت كرامب كارينباور، وهو من ضمن الذين يدعون إلى الوسطية داخل الحزب وصرح مرارا أن "الحزب لن يفوز إلا إذا بقينا أقوياء في الوسط".

وبهذه القناعات أصبح  أرمين لاشيت عام 2017 رئيسا لوزراء الولاية الأكبر في ألمانيا من حث عدد السكان، وزعيما للحزب هذا بداية العام. وفي الوقت نفسه فإن لاشيت السياسي الكاثوليكي القادم من مدينة آخن يذكر بالمستشار الألماني كونراد أديناور (1949-1963)، القادم أيضا من ولاية شمال الراين ويستفاليا، وأحد القادة المؤسسين للحزب والذي يحمل مقر الحزب في برلين اسمه.

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قيادة حزب ميركل تجدد دعمها لترشح أرمين لاشيت لمنصب المستشارية

كورونا جعلت لاشيت حذرا

وبوسع لاشيت أن يذّكر أعضاء الحزب بسياسة التعاون الوثيق مع المستشارة أنغيلا ميركل. وعندما واجهت ميركل رياحا معاكسة قوية من داخل الحزب عام 2015 بسبب دخول مئات الآلاف من اللاجئين، ظل لاشيت مخلصا ومساندا لها. بيد أنه حاول أن ينأى بنفسه عن بعض نقاط الضعف في سياسة مكافحة وباء كورونا، وحاول مرار الابتعاد عن سياسة ميركل بهذا الخصوص، محاولا في الوقت نفسه تحقيق التوازن. فعندما حاولت ميركل تشديد اجراءات الاغلاق في أيام عيد الفصح، وهو ما أثار حفيظة الكثير في ألمانيا، نأى لاشيت بنفسه بوضوح عن هذا القرار مؤكدا أنه "لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو". وقد يرى البعض خطوة لاشيت أنها مبررة ومفهومة خاصة بعد الانتقادات التي ظهرت للحكومة في احتواء الجائحة وحالات الفساد التي ظهرت في صفوف بعض السياسيين الألمان من داخل حزب لاشيت فيما يخص قضية الكمامات وتراجع الثقة داخليا بسياسة المستشارة، خاصة مع اقتراب انتهاء موعد ولايتها سياسيا. وتظهر استطلاعات الرأي أن طريق الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى دار المستشارية ليس طريقا سهلا.

لاشيت يحاول الآن أن يشق طريقه، مذكرا في الوقت نفسه بضرورة حدوث تغيير في العديد من السياسات لا سيما من أجل حماية المناخ ومكافحة البيروقراطية، ودعا كذلك إلى الاتجاه أكثر نحو  رقمنة مؤسسات الدولة.

لاشيت والخضر

الآن وبعد أن انتصر لاشيت بشق الأنفس ضد زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي ماركوس زودر، يتعين عليه أن يقف أمام تقدم حزب الخضر سياسيا ويحتوي القوة الصاعدة المتمثلة بالمرشحة أنالينا بيربوك، التي تجسد جيلا مختلفا عن لاشيت، ولديها صورة ذاتية مختلفة عن طبيعة الاولويات السياسة. محاولة لاشيت بناء علاقة جيدة مع حزب الخضر ظهرت منذ دخوله البرلمان الألماني "البوندستاغ" عام 1994، حيث حاول إقامة علاقة ثقة بين حزبه وحزب الخضر.

لذلك فإن لاشيت ركز في خطابه أثناء ترشيح نفسه كمرشح لرئاسة الاتحاد الديمقراطي المسيحي في يناير/كانون الثاني على أهمية التحديث وإتاحة الفرصة للأجيال الناشئة، بالإضافة إلى العمل من أجل أن تملك ألمانيا ديناميكية اقتصادية جديدة وأمنا شاملا وأفضل وفرصا تعليمية عادلة.

أرمين لا شيت في مقر الحزب في برلين

كورونا أظهرت تغييرات في سياسة لاشيت وتباين موقفه عن موقف المستشارة ميركل

خبرة سياسية واسعة

لاشيت ضليع بكل جوانب السياسة. وقد درس القانون وكان عضوا في مجلس مدينة آخن (1989-2004) والبرلمان الاتحادي- بوندستاغ (1994-1998) والبرلمان الأوروبي (1999-2005) وبرلمان ولاية شمال الراين ويستفاليا (منذ عام 2010). ومنذ عام 2019، كان لاشيت أيضا ممثل الجمهورية الاتحادية للعلاقات الثقافية الألمانية الفرنسية. وقد حافظ منذ فترة طويلة على اتصالات وثيقة مع القيادة السياسية في باريس. وفيما يتعلق بالعلاقة عبر الأطلسي سافر عبر الولايات المتحدة لبضعة أيام كرئيس للولاية في عام 2019 وتكونت لديه أيضا خبرات دولية وقادر على فرض نفسه.

الموقع الإلكتروني لمؤسسة كونراد اديناور التابعة للاتحاد الديمقراطي المسيحي، وصف لاشيت قبل أسابيع عديدة بأنه "سياسى لديه كل الشروط المسبقة لمناصب الحزب والدولة على المستوى الوطني"، وسيتعين على لاشيت أن يقنع الناخبين بذلك. ويضيف الموقع أن "رئيس الوزراء الذي يحكم بنجاح ولاية عدد سكانها 18 مليون نسمة، يمكن ان يكون مستشارا أيضا".

ولذلك، يتعين على أرمين لاشيت الآن أن يوطد علاقته مع حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري الشقيق، ويمد يده لمنافسه السابق في رئاسة الحزب فريدريش ميرتس، الذي يملك محفزات عمل واضحة داخل الحزب، خاصة بعد ترشيحين فاشلين لرئاسة الحزب وكان يبحث عن منصب وزاري في فترة ما بعد ميركل، كذلك أخذ أمر القادة النسويات في الحزب بالحسبان، فهن فخورات بميركل. الخلاصة أن طريق لاشيت إلى دار المستشارية لا يزال طويلا جدا. بيد أن سياسته القادمة وجهوده هي التي ستقرر حصوله على أصوات الناخبين واحتمالية فوزه من عدمه.

ستراك كريستوف/ علاء جمعة

  • Konrad Adenauer (Imago/United Archives International)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    كونراد أديناور (1949-1963)

    كان كونراد أديناور أول مستشار لألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. وتحت قيادته أصبحت ألمانيا دولة ذات سيادة. في السياسة الخارجية انضمت ألمانيا إلى المعسكر الغربي في مواجهة الاتحاد السوفيتي وحلفائه. وقد اعتبر أسلوب أديناور المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في الحكم استبداديا. ينحدر أديناور من منطقة حوض الراين ومن هنا جاء سعيه إلى أن تصبح مدينة بون هي عاصمة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

  • Bundeskanzler Ludwig Erhard (picture-alliance/dpa)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    لودفيغ إيرهارد (1963-1966)

    في عام 1963 أجبر الحزب المسيحي الديمقراطي أديناور البالغ من العمر 87 عاماً على الاستقالة واختار لودفيغ إيرهارد خليفة له. وكان إيرهارد قد اكتسب شهرة وشعبية لتبنيه نظام السوق الاجتماعي واصبح "أب" المعجزة الاقتصادية الألمانية. كان السيجار لا يفارق شفتيه ومن النادر رؤيته بدونه؛ إذ كان يدخن ما لا يقل عن 15 سيجاراً في اليوم. لم تعمر حكومته طويلاً؛ إذ استقال عام 1966.

  • Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger (picture-alliance/dpa)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    كورت غيورغ كيسنغر (1966-1969)

    شكل كورت غيورغ كيسنغر أول حكومة اتلافية موسعة من الحزبين المسيحي الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي. ونجح في إعطاء دفعة للاقتصاد الذي أصابه الركود، غير أن إقرار قانون الطوارئ الذي يعطي للدولة حقوق خاصة للتعامل مع الأزمات دفعت الشباب للنزول إلى الشارع. ومن هنا ولدت الحركة الطلابية في أواخر الستينات. كان كيسنغر موضع جدل بسبب ماضيه أثناء الحكم النازي.

  • 70 Jahre Aufstand im Warschauer Ghetto Kniefall Willy Brandt (picture-alliance/dpa)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    فيلي برانت (1969-1974)

    أدى الحراك الاجتماعي إلى تغيير سياسي؛ إذ أصبح فيلي برانت أول مستشار ألماني ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي. جلوسه على ركبتيه أمام نصب تذكاري للغيتو اليهودي في وارسو بقيت عالقة في الأذهان لطلب المسامحة على الماضي النازي لألمانيا والمصالحة مع الحاضر. وقد تبني سياسة خارجية خففت حدة التوتر مع المعسكر الشرقي، وحاز بسببها على جائزة نوبل للسلام عام 1971.

  • Bundeskanzler Helmut Schmidt (picture-alliance/dpa)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    هيلموت شميت (1974-1982)

    تقلد هيلموت شميت منصب المستشار بعد استقالة صديقه ورفيقه الحزبي فيلي برانت. وقد تميز عهده بعدة أزمات، من بينها التضخم والانكماش الاقتصادي والحظر النفطي العربي إبان حرب تشرين الأول/أكتوبر عام 1973. وقد واجه إرهاب "الجيش الأحمر" اليساري RAF بكل حزم ولم يخضع لابتزازهم. وخسر منصبه في اقتراع على الثقة في البرلمان الألماني (بوندستاغ).

  • Feier zur Deutschen Einheit in Berlin (picture-alliance/dpa)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    هيلموت كول (1982-1998)

    أطول رئيس حكومة في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية؛ إذ استمر عهده 16 عاماً. كان كول غير ميالاً للإصلاح ويسعى للمحافظة على الأوضاع كما هي، غير أنه دخل التاريخ كـ"مستشار الوحدة الألمانية" ومهندسها. كما عمل على إعادة بناء ما كان سابقاً يسمى بـ "جمهورية ألمانيا الديمقراطية". لم تتوقف تركته عند حدود ألمانيا، إذ أنه عمل بدأب على الدفع باتجاه تقوية العلاقات الأوروبية وتسهيل الاندماج الأوروبي.

  • Bundeskanzler Gerhard Schröder (picture-alliance/dpa)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    غيرهارد شرودر (1998-2005)

    بعد أربع فترات انتخابية لهيلموت كول نضج مزاج التغير. ترأس غيرهارد شرودر أول حكومة ائتلافية بين الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر. وفي ظله شاركت ألمانيا للمرة الأولى في مهمات عسكرية خارجية في إطار الناتو كتلك في أفغانستان. وقد أدخل شرودر تعديلات على نظام الرعايا الاجتماعية فيما عرف بـ"أجندة 2010". وقد تسببت ذلك بأزمة داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتظاهر الكثيرون ضد ما أسموه "التجريف الاجتماعي".

  • Merkel Raute (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    من أديناور إلى ميركل.. مستشارو ألمانيا وبصماتهم في الحكم

    أنغيلا ميركل (2005- إلى اليوم)

    انتخبت أنغيلا ميركل كأول سيدة لمنصب المستشارة في 2005. وفي 14 آذار/مارس 2018 أعيد انتخابها للمرة الرابعة. نهجها السياسي تميز بالبراغماتية. بدأ نجمها السياسي بالأفول شيئاً فشيئاً منذ عام 2015 وقرارها التاريخي بإدخال أكثر من مليون لاجئ إلى ألمانيا. وبعد عدة خسارات في انتخابات الولايات أعلنت "المرأة الحديدة" أنها ستتخلى عن رئاسة الحزب ولن تترشح لمنصب المستشارة في عام 2021. ديانا بيسلر/ خالد سلامة


 

مختارات

واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

خسر فولكر كاودر المقرب من ميركل الانتخابات لرئاسة الكتلة النيابية للاتحاد المسيحي أمام رالف برينكهاوس المرشح غير المعروف. وبعد مطالبة معارضين لميركل بإجراء سحب الثقة، تأتي تكهنات حول من يخلفها في منصب المستشار.  

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