 طريق بلقان جديدة ـ لاجئون عالقون في البوسنة | سياسة واقتصاد | DW | 04.07.2018

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سياسة واقتصاد

طريق بلقان جديدة ـ لاجئون عالقون في البوسنة

"طريق البلقان القديمة" مغلقة، لكن أعدادا متزايدة من اللاجئين يأتون الآن عبر البوسنة حيث هم الآن عالقون في خيم عشوائية وفي ظروف قاسية. أمير بوريتش زار بلدة فليكا كلادوزا وأعد التحقيق التالي.

Bosnien und Herzegowina Balkanroute 2.0 (DW/A. Puric)

نساء وأطفال بين أفواج اللاجئين. إنهم يعيشون في خيم عشوائية في أحسن الأحوال. ويوميا يكبر المعسكر في ساحة عشب في فليكا كلادوزا في البوسنة والهرسك. إنهم اللاجئون الجدد في طريق البلقان. لقد نجحوا في الوصول إلى أبواب الاتحاد الأوروبي. فكرواتيا ليست بعيدة ويمكن الوصول إليها مشيا على الأقدام. هم يريدون التوجه إلى هناك ثم متابعة الرحلة بسرعة إلى الشمال.

وإذا كان الجو ممطرا، فإن الوضع يكون سيئا: خيم مبللة والوحل في كل مكان. "هذا ليس مخيم لاجئين. في صربيا كان الوضع جيدا، كنا نتلقى الأكل ونحصل على ملابس وخيم جيدة. هنا ليس لدينا شيء"، يشتكي "قاسم" من باكستان. قبل ستة أشهر انطلق في رحلته إلى أوروبا، عبر إيران وتركيا واليونان ومقدونيا وصربيا. وهو الآن يتحين الفرصة في البوسنة والهرسك لمواصلة الطريق. قاسم كان سائق شاحنة في بلده، اضطر إلى اللجوء خوفا على حياته. وهو يقول بإنجليزية جيدة بأن حركة طالبان تنشط في المنطقة الحدودية التي ينحدر منها.

الشرطة تسرق وتضرب...

حاليا تأتي غالبية اللاجئين الموجودين في البوسنة والهرسك من باكستان، كما يقول وزير الأمن دراغان مكتيش. وهو يعتبر أنهم يهربون في الغالب لأسباب اقتصادية، وليس لأنهم مهددون. "ولا يمكن لنا استقبال مهاجرين اقتصاديين"، يقول بكل وضوح أثناء مؤتمر صحفي. إلا أن الرجال في المخيم في فليكا كلادوزا ينفون ذلك. فهم يتحدثون باستمرار عن طالبان وعن الجيش وانعدام الأمن. ويرددون بأن تلك هي الأسباب التي تجعلهم يغادرون وطنهم.

والوافدون من باكستان هم في الغالبية رجال. والعائلات تأتي في الغالب من أفغانستان وسوريا أو العراق. "حاجي" موجود هنا مع زوجته وطفلين صغيرين، وهم في طريق الهجرة منذ شهرين. هو ينحدر من الموصل في العراق. ويعتقد أنه لا يمكن العيش هناك حتى بعد 20 عاما. وهدفه هو الوصول إلى الاتحاد الأوروبي بالرغم من أنه لا يعرف كيف ستصل عائلته إلى هناك. ويحكي بأن رجال شرطة كرواتيين ولصوصا أخذوا منهم في البوسنة كل ما يتوفرون عليه من مال.

Bosnien Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/AP/A. Emric)

لاجئون في البوسنة والهرسك

وهو غاضب بشكل خاص من الشرطة الكرواتية. فخلال محاولة عبور الحدود أخذوا منه إلى جانب 1000 يورو هاتفه النقال. فبالنسبة إليه هم أسوء من مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). ثم يضع أصبعه على رأسه ويقول:"داعش يقتلك. وهذا أفضل من البقاء بدون أي شيء". "حاجي" يقول إن مهربا بوسنيا احتال عليه، إذ أخذ منه المال ولم ينقله هو وعائلته عبر الحدود.

مجموعة من السوريين في الخيمة المجاورة تحكي ما يشبه ذلك، إذ إنهم تعرضوا خلال محاولة عبور للحدود للضرب من طرف الشرطة الكرواتية والسرقة وأرسلوا إلى البوسنة.

طريق البلقان الجديد

مختارات

رغم ارتفاع طفيف في عدد اللاجئين على طريق البلقان بشكل مفاجئ، إلا أن عدد طلبات اللجوء عموما في دول الاتحاد الأوروبي قد تراجع خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بسنبة 20% ليصل إلى عدد 176.000 طلب. (05.06.2018)

لم تتوقف محاولات المهاجرين للوصول إلى أوروبا رغم إغلاق طريق البلقان. ومؤخرا بدأ المهاجرون يسلكون طريقا جديدا عبر البوسنة مخاطرين بحياتهم. فكيف هو هذا الطريق وما هي مخاطره وهل سيصبح بديلا لطرق البلقان؟ (24.05.2018)

ونحصل على الانطباع بأن هذا المخيم خارج فليكا كلادوزا وصله في الغالب أفقر اللاجئين، في الغالب عائلات مع أطفال، ومهاجرون منهكون جسديا وماليا بسبب الطريق الطويل خلفهم. ويوجد في آن واحد آلاف المهاجرين من الجزائر والمغرب وسوريا وفلسطين وأفغانستان وباكستان وبلدان أخرى موزعين على المدينة. والكثير منهم استقر داخل بيوت مهجورة ـ ما يثير غضب السكان المحليين.

و"طريق البلقان القديم" كان يؤدي في السابق من اليونان عبر مقدونيا وصربيا في اتجاه كرواتيا أو المجر، لكن ومنذ بداية السنة توجد طريق جديدة. وبما أن الحدود الصربية مع الاتحاد الأوروبي شبه مغلقة، فيحاول المهاجرون الآن العبور عبر البوسنة والهرسك إلى كرواتيا. والمهاجرون يجتمعون في الغالب في مركزين في غرب البلاد: في فليكا كلادوزا وبيهاج.

هناك تم إلى حد الآن تسجيل نحو 3.500 لاجئ من بين مجموع حوالي 7.000 وصلوا إلى البوسنة. وقصص سكان هاتين المدينتين، الذين استقبلوا في بيوتهم خلال شهور فصل الشتاء البارد العديد من المهاجرين، وطبخوا لهم الطعام، راجت في كل أنحاء العالم.

الأجواء تتغير

وفي الأثناء تتغير الأجواء بسبب العدد الكبير من اللاجئين العالقين هناك. في كلا المدينتين تم تشييد مراكز للاجئين، إلا أن الدولة رفضت تقديم المساعدة المالية. فالمهاجرون في هذه المراكز يحصلون فقط على  وجبة طعام يومية ـ وهذا فقط بفضل تبرعات المواطنين ومساعدة الصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية.

"نحتاج يوميا إلى ألفين أو ثلاثة آلاف يورو لتمكن من ممارسة عملنا إلى حد الآن. ونحن على هامش ما هو ممكن. وإذا ما تراجعنا، فإن فوضى كبيرة ستتفجر هنا"، يقول حسين كليتشيش من الصليب الأحمر المحلي. والنواب أعلنوا عن تنظيم احتجاج في العاصمة سراييفو إذا لم تأت مساعدة عاجلة من الدولة.

Bosnien und Herzegowina Balkanroute 2.0 (DW/A. Puric)

مخيم لاجئين عشوائي في فليكا كلادوزا بالبوسنة والهرسك

وفي الوقت نفسه تحذر السلطات المحلية ليس فقط من الوضع الإنساني السيء، بل أيضا من الوضع الأمني الذي يزداد صعوبة. وهذا ينعكس أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي حيث ردود الفعل في غالبيتها مناهضة للاجئين. الخوف ومعاداة الأجانب ينتشران. وخبر زائف حول امرأة شابة تعرضت للاغتصاب من مهاجرين في بيهاج انتشرت بسرعة مثل النار في الهشيم. وفي فليكا كلادوزا عقد مجلس المدينة جلسة خاصة بعدما تعرض لاجئ مغربي للطعن بسكين.

الاتحاد الأوروبي: لا لمخيمات اللاجئين على الحدود

وما يقلق السياسيين بوجه خاص هو أنه لا يمكن التحقق من هوية اللاجئين، لأنهم لا يملكون في الغالب وثائق ويقدمون بيانات زائفة أثناء التسجيل. ويحاول المسؤولون في سراييفو تهدئة الخواطر. ولا توجد مؤشرات توحي بارتفاع الجريمة، كما يقول دراغان لوكاش من الشرطة الفيدرالية. ففي هذه السنة ارتكب مهاجرون في فليكا كلادوزا وبيهاج 18 جنحة، ويتعلق الأمر في الغالب بأعمال سرقة.

كما أن الاتحاد الأوروبي أوحى بعدم تمويل إقامة مراكز لاجئين مباشرة على الحدود البوسنية الكرواتية. وزير الأمن مكتيش يعبر عن غضبه ويقول:" أين هي المشكلة؟ هذا الشيء يوجد على الحدود الصربية الكرواتية في سيد، لماذا هنا لا؟".

الانتظار والحلم ـ بألمانيا

وبالنسبة إلى اللاجئين الذين يحتشدون في المخيم العشوائي فوق العشب سيكون ذلك تحسينا لوضعهم، لاسيما لو أنهم أجبروا على البقاء هنا حتى الخريف. لكن لا أحد ينوي البقاء إلى ذلك الحين. ويقول "قاسم" من باكستان: "لو كان لدي 2.500 يورو لوصلت في غضون يومين إلى إيطاليا أو فرنسا". فالمهربون لهم تواصل جيد فيما بينهم، فكلما تم إغلاق طريق، يتم إيجاد طريق آخر.

وبالتالي يبقى اللاجئون بالقرب من الحدود ويأملون في التقدم في رحلتهم. وتراقب غالبيتهم السحب في السماء، لأنه "عندما تمطر يتدهور الوضع ويصبح صعب التحمل"، كما يقول ميشائيل من نيجيريا الذي يفر تحت الخيمة ويحلم بعيش حياة عادية يوما ما في ألمانيا.

أمير بوريتش/ م.أ.م

  • Syrische Familie mit Baby in Griechenland (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    "نتواجد في اليونان منذ ستة أشهر، وطفلنا ولد في تركيا". يقول أحمد وفينوس النازحان من قرية قرب اللاذقية في سوريا. وبسبب القصف الروسي فقدوا كل ما يملكون.

  • Irakischer Flüchtling in Bulgarien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    العراقي عبد الأمير (49 عاماً)، قضى العقد الأخير كنازح من بلده. في فبراير/ شباط 2016 وصل إلى اليونان. "على بعد لحظات من الساحل اليوناني ظهرت سفينة لخفر السواحل التركية، تسببت في موجات كبيرة، وأُصبنا بخوف كبير".

  • Pakistanischer Flüchtling in Bulgarien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    أما الباكستاني فرمان (18 عاماً) فيقول: "وصلت أمس قادماً من بلغاريا عبر تركيا ويجب أن أصل إلى ألمانيا مثل الآخرين". ويضيف: "ألمانيا بلد جميل جداً، وهناك يمكنني أن أعمل طباخاً، فأنا أطبخ بشكل جيد جداً".

  • Gruppe pakistanischer Flüchtlinge in Bulgarien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    "تم إعادتي ثلاث مرات من قبل الصرب إلى بلغاريا. لكن سأحاول مرة أخرى الوصول إلى ألمانيا..الكثيرون نجحوا في ذلك وسأنجح أيضاَ"، يوضح الباكستاني وسيم بالقميص الأبيض (28 عاماً).

  • zwei mongolische Familien aus China in Bulgarien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    الغالبية في مخيم اللاجئين " باستروغور" ببلغاريا شبان أفغان وباكستانيون، إلى جانب عائلتين منغوليتين من الصين يريدون الوصول إلى ألمانيا. جاؤوا من شيلين التي تتمتع بالحكم الذاتي. ويقولون إن "المنغوليين يتعرضون باستمرار للقمع".

  • Drei Flüchtlinge im Lager Pastrogor (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    تكلف الرحلة من باكستان إلى ألمانيا 6 آلاف دولار أمريكي. علي (يسار الصورة) يتواجد في" باستروغور" منذ أسبوعين، وينتظر مكالمة من أحد المهربين لمواصلة الرحلة. " يجب أن أصل إلى ألماني لدعم عائلتي ماليا. وأستطيع العمل كسائق تاكسي".

  • Iranischer Christ im Lager Pastrogor (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    "أنا مسيحي والمسلمون في هذا المخيم يهينوني باستمرار"، يروي هذا الطبيب من إيران (22 عاماً). ويضيف:"أتصور أن أبقى في بلغاريا، لكن أنا بحاجة للعيش بعيداً عن أصحاب الأديان الأخرى، لأنهم يتحرشون بي."

  • Leiter des Lagers Patrogor und pakistanischer Flüchtling (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    يطلب هذا النازح الباكستاني (يمين الصورة) من مدير مأوى اللاجئين "باستروغور" ببلغاريا إعادته إلى بلده بسبب مرض ابنه. "الرحلة إلى أوروبا كانت خطأ"، كما يوضح. لكنه ليس الوحيد الذي يعتقد ذلك. فهناك بعض الأفغان يريدون الرجوع أيضاً.

  • Pakistanischer Flüchtling in Serbien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    وصل الباكستاني "هرام" منذ بضعة أيام إلى أحد مخيمات اللاجئين في صربيا. وسبق له أن حاول عبور الحدود إلى المجر، لكنه تعرض للضرب بوحشية من قبل الشرطة المجرية، دون أن يفهم السبب، على حد تعبيره.

  • Pakistanischer Flüchtling in Serbien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    يوجد الباكستاني عمر شيداد (23 عاما) منذ أحد عشر شهرا في حالة فرار. وهو الآن في صربيا ويريد مغادرتها إلى إيطاليا. "في إيطاليا نحصل بسرعة على اللجوء. بعدها نذهب حيث نريد" يوضح عمر.

  • Syrischer Flüchtling in Serbien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    "أنا منذ أسبوعين هنا وأتمنى أن أستطيع تقديم طلب اللجوء في المجر"، يقول هذا الشاب السوري في الحدور الصربية المجرية. ويضيف "إذا انتهت الحرب في سوريا سأعود. سوريا هي وطني. وقلبي ملك لها".

  • Afghanischer Flüchtling in Serbien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    يتساءل هذا الشاب الأفغاني "ماذا فعلت السيدة ميركل؟..هي وجهت لنا الدعوة جميعا. والآن أغلقت الحدود في وجهنا". فهو يتواجد منذ أسبوع في منطقة العبور الحدودية بين صربيا والمجر. وعينه على ألمانيا.

    الكاتب: ماريا إلشيفا/ عبد الرحمان عمار


مختارات

لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

منذ إغلاق طريق البلقان التي كان غالبية اللاجئين يسلكونها للوصول إلى أوروبا، بقي الكثيرون منهم عالقين في مناطق حدودية بأوروبا الشرقية. لكل نازح قصته مع النزوح وخططه للمستقبل. هذه التشكيلة من الصور تقربنا من بعض الأمثلة. (30.08.2016)  

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