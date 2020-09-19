 طريقك إلى الرشاقة ـ تناول كميات كبيرة من الخضار والفواكه | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 01.11.2020

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صحة

طريقك إلى الرشاقة ـ تناول كميات كبيرة من الخضار والفواكه

دراسة علمية جديدة تشير إلى دور الخضروات والفواكه الكبير في تخفيض الوزن. فما سبب ذلك وكيف تعمل طريقة التغذية هذه؟ نتابع في هذا التقرير.

دراسة حديثة تشير إلى أن الانتباه قليلا على طريقة التغذية يساعد في تخفيض الوزن والحصول على جسم رشيق

دراسة حديثة تشير إلى أن الانتباه قليلا على طريقة التغذية يساعد في تخفيض الوزن والحصول على جسم رشيق

يتطلع كثيرون للتخلص من الوزن الزائد والحصول على قوام رشيق ، متّبعين من أجل ذلك هذه الحمية أو تلك. دراسة حديثة تشير إلى أن الانتباه قليلا على طريقة التغذية يساعد في سبيل تحقيق هذا الهدف.

مختارات

رغم ممارسة الرياضة والحفاظ على الغذاء الصحي، يجد البعض أن دهون منطقة البطن لديهم في ازدياد. في هذه الحالة قد تكون الهرمونات هي المسؤولة عن ظهور "الكرش".

الحمية أو تغيير النظام الغذائي، أو حتى تقليل كميات الطعام، طرق يلجأ إليها كل من يريد تخفيض وزنه، ولكن يلاحظ البعض أن وزنهم لا ينقص، بل قد يزيد أحيانا. الخبراء يرجعون هذه النتيجة لهذه الأسباب التي قد يغفل عنها كثيرون.

تقوم بكتيريا بأمعاء الإنسان بالسيطرة على المخ فتجعله يوجه الشهية نحو تناول أطعمة مضرة كالوجبات السريعة مثلا. ولمواجهة هذا الأمر وتحويل الدفة لطعام صحي؛ طورت كولريت تشودري نظاما فسرته في كتاب من بين الأكثر مبيعا.

ما هو عدد السعرات الحرارية التي يفقدها الإنسان خلال ممارسة الجنس، وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة في عدد السعرات الحرارية المفقودة؟ الأرقام مفاجئة حسب دراسة كندية..

الدراسة تقول إن تناول المزيد من الخضروات والفواكه يساعد على خفض الوزن . وذلك لوجود عدة آليات تدعم خفض الوزن عند النساء في حال تناول كميات كبيرة من الخضروات والفواكه، يقول باحثون من مركز أبحاث Nutrition Science Solutions  و مركز Avocado Nutrition Center.

الدراسة المنشورة في الدورية العلمية "sNutrient" المتخصصة في أبحاث التغذية تعتبر رائدة في مجالها، رغم وجود دراسات سابقة أظهرت وجود فوارق بين الرجال والنساء، عند تناول كميات كبيرة من الخضروات والفواكه.

الدراسة الجديدة تتضمن تقييما شاملا لتبعات تناول تلك الكميات الكبيرة.

 

الدراسة الجديدة خلصت إلى أن تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضروات يعتبر من العوامل الرئيسية لتخفيض الوزن. وإذا أضفنا لذلك تخفيف الكميات التي نتناولها من الأغذية التي تحتوي على الدهون والسعرات الحرارية العالية ، فإن ذلك يؤدي إلى نتائج أكبر وأسرع، بحسب الدراسة.

 

كيف يحدث ذلك؟

أسباب ذلك تعود، بحسب الخبراء، لما يلي:
تناول الخضروات والفواكه يؤدي إلى تخفيض سرعة تناول الطعام، وبالتالي دخول كميات أقل كثافة إلى المعدة.

تعتبر هذه المواد الغذائية أهم مصدر للألياف، وهي تعتبر عاملا مساعدا على تخفيض الوزن إذا تم تناولها بكميات كافية، يقول معدو الدراسة. لأن الألياف تعطي بشكل سريع شعورا بالشبع.

 

ولكن الصعوبة الأساسية تبقى في الحفاظ على نمط التغذية بهذا الشكل لفترة طويلة. لأن ترك هذا النمط لفترة طويلة سيجعل النتيجة التي تريدين الحصول عليها بعيدة المنال.

  • حبوب الكينوا مفيدة في تحفيز عملية حرق الدهون
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    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    الكينوا

    "غذاء خارق"، أقرب وصف لهذه الحبوب المنتمية للفصيلة القطيفية، وذلك بفضل احتوائها على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة وغناها بالمعادن. وتحفز هذه الحبوب المعروفة لدى شعوب "الإنكا" عملية الأيض وتضمن توازناً هرمونياً سليماً. ولا يخفى أن الهرمونات تتمتع بتأثير كبير على عملية حرق الدهون.

  • الزبادي اليوناني يزود الجسم بالطاقة بشكل أكثر استدامة من الكربوهيدرات
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    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    الزبادي اليوناني

    على الرغم من أن الزبادي اليوناني يحتوي على ما مقداره 10 بالمائة من الدهون، إلا أنه من الدهون النباتية الجيدة. كما يعد من المصادر الغنية جداً بالبروتين، ما يمنحه ميزة تزويد الجسم بالطاقة بشكل أكثر استدامه من الكربوهيدرات. وبهذا فإنه يعمل بشكل غير مباشر على تنظيم مستويات الأنسولين.

  • يمد اللوز الجسم بالمغنيسيوم، وهو أمر جيد لتجديد العضلات وبالتالي لحرق الدهون
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    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    اللوز

    "تناول اللوز يزيد الوزن"، من الأحكام المسبقة الخاطئة التي عفا عليها الزمن منذ فترة طويلة. فاللوز يمكن أن يساعد جسمك على حرق الدهون، إذ يحتوي على دهون وبروتينات صحية وبالتالي لها تأثير إيجابي على مستوى الأنسولين وشعورنا بالشبع. بالإضافة إلى ذلك يمد اللوز الجسم بالمغنيسيوم، وهو أمر جيد لتجديد العضلات وبالتالي لحرق الدهون.

  • تحتوي القرفة على عدد كبير من مضادات الأكسدة وتساعد في تجديد العضلات.
    المزيد

    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    القرفة

    التوابل الشرقية مثل القرفة والهيل والكزبرة تعزز عملية الاستقلاب بشكل كبير. تحتوي القرفة على الكثير من الألياف والمواد الغذائية النباتية التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم. وتحتوي هذه التوابل الشهية على عدد كبير من مضادات الأكسدة وتساعد في تجديد العضلات.

  • ثمار الجريب فروت لها تأثير إيجابي على مستويات الأنسولين والكوليسترول في الجسم ولها تأثير على تنقية الدم.
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    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    جريب فروت

    تكاد هذه الثمار ذات الطعم الحلو المشوب بالمرارة لا تحتوي على أية دهون وسعرات حرارية، لكنها تمنح شعوراً بالشبع بفضل عنصر النارينجين الموجود فيها مما يساهم في تحفيز عملية الهضم. نتيجة لذلك نشعر بالشبع. بالإضافة إلى ذلك، فإن ثمار الجريب فروت لها تأثير إيجابي على مستويات الأنسولين والكوليسترول في الجسم ولها تأثير على تنقية الدم.

  • المواد الحرارية الموجودة في الشاي الأخضر تعزز من عملية تحويل الطاقة الغذائية إلى حرارة الجسم
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    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    الشاي الأخضر

    هناك عدة أسباب تحتم علينا شرب الشاي الأخضر بانتظام، ومنها المواد المرّة المسماة بـ "الكاتيكين"، التي تعزز حرق الدهون. كما يحفز الكافيين الموجود في الشاي الأخضر عملية الهضم ويتمتع بتأثير تطهيري على الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن المواد الحرارية الموجودة فيه تعزز من عملية تحويل الطاقة الغذائية إلى حرارة الجسم، ما ينعكس إيجابياً على عملية الأيض وحرق المزيد من السعرات الحرارية.

  • تحتوي ثمرة الأفوكادو على الأحماض الدهنية الصحية غير المشبعة وعلى الفيتامينات والمعادن والعناصر النزرة ومضادات الأكسدة.
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    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    الأفوكادو

    كانت ثمرة الأفوكادو تُسمى في الماضي بـ "قنبلة السعرات الحرارية"، لكنها باتت في الوقت الراهن ملكة الأطعمة الصحيّة عن جدارة. لأن هذه الثمار تحتوي، مثل المكسرات واللبن الزبادي، على الأحماض الدهنية الصحية غير المشبعة وعلى الفيتامينات والمعادن والعناصر النزرة ومضادات الأكسدة. وبالتالي تساعد الجسم على تنظيم توازنه الهرموني، وخاصة مستويات الأنسولين.

  • لخل التفاح فوائد لتعزيز عملية الهضم. كما أنه يتمتع بتأثير إيجابي على مستوى الأنسولين في الدم ويقلل من الشعور بالجوع سريعاً.
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    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    خل التفاح

    لا يمكن تناوله بمفرده لطعمه الحامض، لكن جرعة صغيرة منه على الشاي مع العسل لها تأثير كبير للغاية. وكذلك استخدامه في تحضير صلصة السلطة لما فيه من فوائد لتعزيز عملية الهضم. كما أنه يتمتع بتأثير إيجابي على مستوى الأنسولين في الدم ويقلل من الشعور بالجوع سريعاً.

  • الزنجبيل يساهم في تعزيز عملية الهضم ويترك شعوراً بالشبع بشكل أسرع ويعزز من عملية الاستقلاب.
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    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    الزنجبيل

    مادة الراتينج الزيتي "الأولوريسين" الموجود في الزنجبيل من المواد الحاملة للزيوت الأساسية والمنشطة. والسر هنا هو تنظيم درجة حرارة الجسم، إذ ترفع من درجة حرارته وبالتالي تزيد من عملية حرق الدهون. كما أن الزنجبيل يساهم في تعزيز عملية الهضم ويترك شعوراً بالشبع بشكل أسرع ويعزز من عملية الاستقلاب.

  • مركب كابسيسين الموجود في الفلفل الحار يساهم في تقليل الوزن، كما أنه يساهم في عملية الهضم.
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    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    الفلفل الحار

    كما هو الحال في مفعول الشاي الأخضر والزنجبيل، فإن الطعم اللاذع العائد إلى المواد الحرارية تزيد من عملية استهلاك السعرات الحرارية. مركب "كابسيسين" الموجود في الفلفل الحار له التأثير ذاته ويساهم بالتالي في تقليل الوزن، كما أنه يعزز عملية الهضم. لكن ينبغي الحذر هنا من الإفراط في تناوله. فرغم أن كميات معتدلة منه تعود بالنفع على عمل المعدة والأمعاء، إلا أن الإفراط فيه يؤثر سلباً على المعدة.

  • تحتوي الشوكولاته الداكنة على نسبة عالية من الألياف ونسبة سكر منخفضة نسبياً. كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة.
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    هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة

    الشوكولاته الداكنة

    الشوكولاته الداكنة بمحتوى كاكاو يصل لأكثر من 75 بالمئة تساعد هي الأخرى على حرق الدهون. إذ تحتوي على نسبة عالية من الألياف ونسبة سكر منخفضة نسبياً. كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة. ومع ذلك يجب ألا تأكل قطعة كبيرة منها مرة واحدة، وإنما قطعة صغيرة أو قطعتين بعد الأكل. ع.غ


ف.ي/ع.ج.م

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