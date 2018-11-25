 طريقة منزلية بسيطة لتخليص الكبد من السموم! | علوم وتكنولوجيا | DW | 25.11.2018

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علوم وتكنولوجيا

طريقة منزلية بسيطة لتخليص الكبد من السموم!

يوفر الطب البديل حلولا بسيطة في متناول معظم الناس لتخليص الكبد من السموم من أجل الوقاية من تدهن الكبد والأورام الخبيثة. الطريقة تعتمد على مواد منزلية بسيطة وعلى كم كبير من الإرادة. فما هي؟

Symbolbild - menschliche Leber (Fotolia/ag visuel)

الكبد من الأعضاء المهمة في جسم الإنسان، إذ يعمل على توجيه عملية التمثيل الغذائي وتزويد جسمنا بالطاقة الضرورية التي نحتاجها للتغلب وتأدية مهامنا اليومية في العمل والدراسة. وباعتباره من أكبر الأعضاء الداخلية فهو دائم العمل، خصوصاً وأنه مركز تخليص الجسم من السموم، إذ يقوم بتنقية الدم من مسببات الأمراض والمواد الضارة ليحولها إلى مواد أقل ضرراً مثل اليوريا. لكن الكثير من الأشخاص لا يعمدون إلى العناية به ويقبلون على الأطعمة الحلوة والغنية بالدهون.

ومن أجل المحافظة على سلامته لا بد من إجراء عملية بسيطة لتخليصه من السموم، وذلك مرتين في العام على الأقل، كما ينقل موقع "فيتال شتوف جورنال" الألماني عن كتاب للدكتورة هولدا كلارك المتخصصة في العلاج الطبيعي، حيث توجد العديد من الطرق لتخليص الكبد من السموم باستخدام الزيوت الطبيعية والأملاح والعصائر.

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طورت مختصة الطب البديل هولدا كلارك طريقة بسيطة، وبات الأطباء والمعالجون ينصحون بها دائماً. كما يصنفها موقع "فيتال شتوف جورنال" الألماني بالطريقة الفعالة والسريعة.

فكيف يمكن تخليص الكبد من السموم بطريقة الدكتورة كلارك؟ الأمر بسيط وفق الخطوات التالية:

- قبل أيام من اليوم المحدد لإجراء عملية تخليص الكبد من السموم لا بد من بعض التحضيرات، إذ يجب أن تحول قائمة وجباتك اليومي إلى الأطعمة الصحية ولتر واحد من عصير التفاح، إضافة إلى كمية كافية من الماء، كما يوضح موقع "فوكوس" الألماني

- في اليوم المحدد يجب الامتناع عن تناول الطعام اعتباراً من الساعة الثانية بعد الظهر حتى بداية العملية.

- الساعة السادسة مساء: اشرب كأساً من الماء بعد أن تضع فيه ملعقة طعام من كبريتات المغنيسيوم (ويُسمى أيضاً بالملح الإنكليزي) وتخلطه جيداً.

- الساعة الثامنة مساء: كرر الخطوة السابقة بالمقادير نفسها.

- الساعة العاشرة ليلاً: اشرب خليطاً من ثمن اللتر من زيت الزيتون ونفس الكمية من عصير الليمون الهندي "كريب فروت"، قبل الذهاب إلى النوم.

- في اليوم التالي: يجب حل ملعقة طعام من كبريتات المغنيسيوم (ويُسمى أيضاً بالملح الإنكليزي) بكأس من الماء وشربه على الريق. وبعد ساعتين كرر العملية مرة أخرى. وبعد ذلك بفترة قصيرة يمكنك تناول وجبات خفيفة من الطعام الصحي. مثل الخضروات المقلية بقليل من الزيت.

جدير بالذكر أنه يتوجب على الأشخاص الذين يعانون من مضاعفات صحية استشارة الطبيب! 

ع.غ/ ط.أ

  • Darm Schema Medizin (Fotolia/Sebastian Kaulitzki)

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    خمسة أعضاء في الجسم تصغرنا بكثير، فكل عام يتجدد ما يقرب من 95 بالمائة من خلايا الجسم وتتطور للأحسن أو الأسواء فكل يوم فرصة جديدة لبناء جسم جديد صحي حسب ما تتبعه من نظام غذائي وعادات إما مفيدة أو مضرة. جوناس فريسن، عالم الأحياء الجذعية في معهد كارولينسكا في ستوكهولم أكد في موقع "نيويورك تايمز" وجود أعضاء مختلفة في الجسم تصغر الإنسان ربما بعشر سنوات على الأكثر.

  • Future now Blut Blutzellen Flash-Galerie Media Center (eye of science/Oliver Meckes)

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    كرات الدم الحمراء

    تحتوي قطرة الدم الواحدة على الملايين من هذه الخلايا القوية، التي تنقل الأكسجين للخلايا وتزيل السموم منها وهي كرات الدم الحمراء. وطبقا لمعهد فرانكلين بأمريكا فإن تَوفر الحديد في النظام الغذائي يسهل من تجديد كرات الدم التي تتغير كل أربعة أشهر بمساعدة الأكل الصحي والمعادن الموجودة في اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن والبيض والفول.

  • Frau mit trockener Haut (Colourbox/Alexey Poprotskiy )

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    البشرة

    الطبقة الخارجية من الجلد هي التي تحمي الجسم عموما من أي ملوثات خارجية، كما أنها تعمل كعازل بين طبقات الجلد الأعمق في البشرة ولا تسمح إلا لجزيئات صغيرة جدا بالمرور إليها. وتتجدد الطبقة الخارجية للبشرة كل أسبوعين. لذا فالحفاظ على الجلد نظيفا ورطبا يساعد في حمايته من التشقق ويساعده على سرعة التجدد.

  • Symbolbild Menschliche Niere Grafik (Colourbox)

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    الكبد

    الكبد مسؤولة عن تنقية الدم من الجهاز الهضمي قبل أن يتم توزيعه على باقي أعضاء الجسم حيث يزيل السموم من المواد الكيميائية الموجودة بالعقاقير التي تدخل الجسم. ولا عجب أنه يحتاج إلى تجديد الخلايا كل عام فهي مهمة كبيرة بالنسبة لعضو مثل الكبد والذي يزن ما بين 1200 إلى 1500 غرام في البالغين حسب موقع "ويب ميد".

  • Bildergalerie Rapex Gefährliche Produkte Kosmetika (Fotolia)

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    الرموش

    تلعب الرموش دورا كبيرا في حماية العينين وهذا هو السبب في أن العديد من الحيوانات إلى جانب البشر لديهم رموش أيضا. فهي تحمي العين عن طريق منع بعض الجسيمات الضارة مثل الغبار والأوساخ، ومنع إصابة العين بالجفاف. يبلغ عدد الرموش العلوية مايقرب من 200 رمش والسفلية حوالي 100 رمش وتتجدد كل شهرين.

  • Sündige Frucht (Fotolia/bbroianigo)

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    اللسان

    علي الرغم من صغرها الشديد إلا أنها تعمل بقوة، فبراعم التذوق على اللسان يبلغ عددها 10 آلاف برعم وتحتوى على شعيرات مجهرية والتي تترجم الأطعمة التي نتناولها للمخ. فهي تفسرالإحساس بالمذاق الحلو أو المذاق الحامض. وتتجد تلك البراعم كل عشرة أيام ولكن مع التقدم في العمر يتوقف تجددها وهو سبب اختلاف مذاق الأطعمة بين كبار السن والشباب. فعند كبار السن يتقلص عدد تلك البراعم إلى خمسة آلاف برعم فقط. س.م/ ط.أ


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