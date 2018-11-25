طريقة منزلية بسيطة لتخليص الكبد من السموم!

الكبد من الأعضاء المهمة في جسم الإنسان، إذ يعمل على توجيه عملية التمثيل الغذائي وتزويد جسمنا بالطاقة الضرورية التي نحتاجها للتغلب وتأدية مهامنا اليومية في العمل والدراسة. وباعتباره من أكبر الأعضاء الداخلية فهو دائم العمل، خصوصاً وأنه مركز تخليص الجسم من السموم، إذ يقوم بتنقية الدم من مسببات الأمراض والمواد الضارة ليحولها إلى مواد أقل ضرراً مثل اليوريا. لكن الكثير من الأشخاص لا يعمدون إلى العناية به ويقبلون على الأطعمة الحلوة والغنية بالدهون.

ومن أجل المحافظة على سلامته لا بد من إجراء عملية بسيطة لتخليصه من السموم، وذلك مرتين في العام على الأقل، كما ينقل موقع "فيتال شتوف جورنال" الألماني عن كتاب للدكتورة هولدا كلارك المتخصصة في العلاج الطبيعي، حيث توجد العديد من الطرق لتخليص الكبد من السموم باستخدام الزيوت الطبيعية والأملاح والعصائر.

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طورت مختصة الطب البديل هولدا كلارك طريقة بسيطة، وبات الأطباء والمعالجون ينصحون بها دائماً. كما يصنفها موقع "فيتال شتوف جورنال" الألماني بالطريقة الفعالة والسريعة.

فكيف يمكن تخليص الكبد من السموم بطريقة الدكتورة كلارك؟ الأمر بسيط وفق الخطوات التالية:

- قبل أيام من اليوم المحدد لإجراء عملية تخليص الكبد من السموم لا بد من بعض التحضيرات، إذ يجب أن تحول قائمة وجباتك اليومي إلى الأطعمة الصحية ولتر واحد من عصير التفاح، إضافة إلى كمية كافية من الماء، كما يوضح موقع "فوكوس" الألماني

- في اليوم المحدد يجب الامتناع عن تناول الطعام اعتباراً من الساعة الثانية بعد الظهر حتى بداية العملية.

- الساعة السادسة مساء: اشرب كأساً من الماء بعد أن تضع فيه ملعقة طعام من كبريتات المغنيسيوم (ويُسمى أيضاً بالملح الإنكليزي) وتخلطه جيداً.

- الساعة الثامنة مساء: كرر الخطوة السابقة بالمقادير نفسها.

- الساعة العاشرة ليلاً: اشرب خليطاً من ثمن اللتر من زيت الزيتون ونفس الكمية من عصير الليمون الهندي "كريب فروت"، قبل الذهاب إلى النوم.

- في اليوم التالي: يجب حل ملعقة طعام من كبريتات المغنيسيوم (ويُسمى أيضاً بالملح الإنكليزي) بكأس من الماء وشربه على الريق. وبعد ساعتين كرر العملية مرة أخرى. وبعد ذلك بفترة قصيرة يمكنك تناول وجبات خفيفة من الطعام الصحي. مثل الخضروات المقلية بقليل من الزيت.

جدير بالذكر أنه يتوجب على الأشخاص الذين يعانون من مضاعفات صحية استشارة الطبيب!

ع.غ/ ط.أ