 طريقة جديدة ونظيفة لتدوير مخلفات البلاستيك والتخلص من أضرارها | التغيرات المناخية | DW | 02.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

بيئة ومناخ

طريقة جديدة ونظيفة لتدوير مخلفات البلاستيك والتخلص من أضرارها

تتسبب المخلفات البلاستيكية في الكثير من الأضرار البيئية المدمرة وخصوصاً عند حرقها. وفي محاولة لتقليل الآثار السلبية للبلاستيك طور علماء في السويد طريقة جديدة لإعادة تدوير البلاستيك، بل والاستفادة منها.

الهند، التي تعد ثاني أكبر منتج للنفايات البلاستيكية في العالم بعد الولايات المتحدة، اتخذت خطوة كبيرة للتعامل مع هذه المشكلة.

الهند، التي تعد ثاني أكبر منتج للنفايات البلاستيكية في العالم بعد الولايات المتحدة، اتخذت خطوة كبيرة للتعامل مع هذه المشكلة.

 

يؤدي انخفاض معدلات إعادة تدوير  البلاستيك - إلى جانب زيادة التلوث البلاستيكي على سطح الأرض وفي المحيطات - إلى تصاعد القلق بشأن الوضع البيئي على الكوكب.

مختارات

وفي محاولة لتقليل الآثار السيئة للبلاستيك، طور باحثون في جامعة تشالمرز للتكنولوجيا في  السويد طريقة إعادة تدوير تستبدل جميع المواد الخام الأحفورية المستخدمة في إنتاج البلاستيك الجديد بذرات الكربون من النفايات المختلطة. هذه التقنية لديها القدرة على القضاء على التأثير المناخي السيء للبلاستيك، وقد تخلص الهواء من النسب المتزايدة من  ثاني أكسيد الكربون.

وأوضح الباحثون الذين نشروا نتائج دراستهم في مجلة Cleaner Production "أن عملية إنتاج واستخدام المواد البلاستيكية والأسمنت والصلب تؤدي إلى انبعاثات كبيرة من غازات الدفيئة"، "في حين أن استخدام الوقود الأحفوري هو السبب الرئيسي لانبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ (أو ما يسمى اختصاراً GHG)، فإن تقليل أو منع استخدام مثل هذه الأنواع من الوقود هو أمر ضروري للحد من زيادة درجة حرارة الكوكب بنحو 1.5 درجة مئوية".

وافترض الباحثون أن ذرات الكربون في النفايات البلاستيكية تعمل كمورد مهم غير مستغل. وفي الوقت الحالي يتم حرق هذه الموارد أو قد تجد طريقها إلى مدافن النفايات. واليوم، يمكن للتقنيات الكيميائية الحرارية أن تستهدف هذا الكربون المهدر وتستخدمه كمادة خام لإنتاج بلاستيك من نوعية مماثلة لتلك التي تم إنشاؤها باستخدام الوقود الأحفوري، بحسب ما نشر موقع "ذا هيل"

وفقًا للباحثين، يوجد ما يكفي من هذه الذرات بالفعل لتلبية الاحتياجات العالمية من إنتاج البلاستيك. ويمكن جمع الذرات الكربونية من النفايات مع أو من دون بقايا الطعام.

مشاهدة الفيديو 08:10

شبكة إجرامية لتجارة النفايات البلاستيكية

وقال هنريك تونمان المؤلف المشارك في الدراسة في بيان صحفي: "إذا كانت عملية إعادة التدوير مدعومة بالطاقة المتجددة، فإننا سنحصل أيضاً على منتجات بلاستيكية ذات تأثير مناخي أقل ضرراً بنسبة 95 بالمائة مقارنة بتلك المنتجة اليوم، وهو ما يعني فعلياً انبعاثات أقل ضرراً للنظام البيئي".

ولإتمام العملية، ستحتاج ذرات الكربون في المخلفات إلى التسخين من 600 إلى 800 درجة مئوية، وتحويل المادة إلى غاز. يمكن أن تتم إضافة الهيدروجين إلى هذا الغاز خلال إنتاج اللبنات الأساسية للبلاستيك. ويعمل الباحثون حالياً على ضمان إمكانية استخدام الغاز وتحويله في المصانع المستخدمة حالياً لإنتاج البلاستيك لتتم العملية بأكملها في مكان واحد.

يمكن أيضاً تشغيل هذه العملية بمصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الطاقة المائية، مما يجعل عملية الإنتاج أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من الأنظمة الحالية المستخدمة.

وأوضح الباحثون أن الخبراء سيكونون قادرين أيضاً على جمع الحرارة الزائدة الناتجة عن العملية الإنتاجية لتعويض إنتاج الحرارة من حرق النفايات، وبالتالي القضاء على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استعادة الطاقة.

ومن الممكن أن يساعد إنشاء هيكل اقتصادي لجمع واستخدام ذرات الكربون تلك في تحفيز هذا الشكل الجديد من إعادة التدوير. وقد أثبتت العملية نجاحها بالفعل في أحد المصانع بالسويد بالتعاون مع شركة Borealis لتصنيع البلاستيك.

وخلص الباحثون في دراستهم إلى أن "التطبيق العالمي لتقنيات إعادة التدوير الكيميائية الحرارية المتقدمة لديه إمكانات كبيرة، إذ من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى طاقة أقل من تلك المستخدمة في نظام إنتاج المواد اليوم، ويمكن تقليل انبعاثات الكربون باستخدام مصادر مختلفة للطاقة، مما يؤدي إلى انبعاثات كربونية تقترب من الصفر باستخدام الطاقة المتجددة" .

ع.ح/ ع.ج.م

  • Kenia Flipflopi-Initiative auf Lamu (Reuters/B. Ratner)

    حين تتحول مخلفات البلاستيك إلى زورق زاهي الألوان

    يعد "فليب فلوبي" أول زورق في العالم يُصنع من مخلفات البلاستيك، وأُستخدم في صناعته نحو 30 ألف نعل والمخلفات البلاستيكية الأخرى التي كانت تقاذفها الأمواج على شاطئ جزيرة لامو الكينية.

  • Kenia Flipflopi-Initiative auf Lamu (Reuters/B. Ratner)

    حين تتحول مخلفات البلاستيك إلى زورق زاهي الألوان

    يقول المشاركون في مبادرة "فليب فلوبي" إنها تهدف إلى توجيه رسالة مفادها "يمكن للبلاستيك أن ينعم بحياة أخرى". ويؤكد المسؤول عن المبادرة علي سكاندا: "كان هدفنا بناء هذا الزورق من مخلفات البلاستيك. العالم يعاني من مخلفات البلاستيك. والإنسان مسؤول عن ذلك".

  • Kenia Flipflopi-Initiative auf Lamu (Reuters/B. Ratner)

    حين تتحول مخلفات البلاستيك إلى زورق زاهي الألوان

    تقدر الإحصائيات العالمية أن 8 ملايين طن من المخلفات البلاستيكية ينتهي بها المطاف في البحار والمحيطات لتُجرف بعدها إلى الشواطئ ومنها شواطئ كينيا، وهو ما حاول الناشطون المساهمون في مبادرة "فليب فلوبي" تغييره بجمع هذه المخلفات والمال لبناء الزورق.

  • Kenia Flipflopi-Initiative auf Lamu (Reuters/B. Ratner)

    حين تتحول مخلفات البلاستيك إلى زورق زاهي الألوان

    صُنع المركب البالغ طوله عشرة أمتار على الطريقة التقليدية في لامو الكينية، وأُنزل للمرة الأولى إلى البحر الأسبوع الماضي حيث تلألأ بألوان المخلفات البلاستيكية الحمراء والخضراء والزرقاء والصفراء

  • Kenia Flipflopi-Initiative auf Lamu (Reuters/B. Ratner)

    حين تتحول مخلفات البلاستيك إلى زورق زاهي الألوان

    يهدف سكان الجزيرة بهذه المبادرة إلى التحذير من المخاطر المتزايدة التي تسببها المخلفات البلاستيكية في البحار والمحيطات، حيث ينتهي بها المطاف إلى داخل أمعاء الأسماك والدلافين والحيتان والسلاحف وإلى اختناق الطيور البحرية بها، لكنها سرعان ما تعود لتلوث غذاء الإنسان نفسه.

  • Kenia Flipflopi-Initiative auf Lamu (Reuters/B. Ratner)

    حين تتحول مخلفات البلاستيك إلى زورق زاهي الألوان

    تعد كينيا أحد الدول القليلة التي أعلنت الحرب على البلاستيك، فقد منعت منذ العام الماضي استخدام الأكياس والحقائب البلاستيكية وفرضت غرامات كبيرة على بائعيها، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة أربع سنوات.

  • Kenia Flipflopi-Initiative auf Lamu (picture-alliance/Photoshot/F. Mutune)

    حين تتحول مخلفات البلاستيك إلى زورق زاهي الألوان

    من جانبه أشاد وزير السياحة الكيني بهذه المبادرة. وتقع جزيرة لامو في شمال البلاد وهي مدرجة على لائحة التراث العالمي ويُقبل عليها عدد كبير من السائحين الأجانب، إذ تعد السياحة من الموارد المهمة في هذا البلد الإفريقي. ع.غ


مواضيع ذات صلة

©Vioujard christian/MAXPPP - Arabie Saoudite, Ras Tanura, octobre 2000. La plus grande raffinerie de petrole du royaume. |

دول الخليج.. بين مطرقة تغير المناخ وسندان الاعتماد على النفط 02.11.2021

تقف دول الخليج العربية أمام سيناريوهين أحلاهما مرّ بسبب توقعات انخفاض الإقبال على الوقود الأحفوري ما يهدد استقرارها السياسي. في المقبل قد يؤدي ارتفاع حرارة الأرض لجعل هذه الدول غير صالحة لعيش البشر وفق صحيفة واشنطن بوست.

ARCHIV - 25.09.2017, Niedersachsen, Munster: Ein Kampfpanzer vom Typ Leopard 2A7 fährt bei der Vorbereitung zu der Informationslehrübung «Landoperationen 2017» über den Übungsplatz. (zu Kaum noch Rüstungsexporte in die Türkei und nach Saudi-Arabien vom 07.05.2018) Foto: Philipp Schulze/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

معهد ستوكهولم لأبحاث السلام: العالم يتعثر في حقبة أخطار جديدة 23.05.2022

يرى معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، أن العالم مهدد بمخاطر أمنية معقدة وغير متوقعة. لكن وفقًا لتقريره الأخير، فإن السياسيين لا يستعدون بشكل كافٍ لتلك "الحقبة الجديدة".