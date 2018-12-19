 طريقة جديدة لتشخيص الحساسية من اللحوم الحمراء | علوم وتكنولوجيا | DW | 21.12.2018

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علوم وتكنولوجيا

طريقة جديدة لتشخيص الحساسية من اللحوم الحمراء

هل سبق لك وسمعت بـ"متلازمة ألفا-غال"؟ القليلون فقط من يعرفون مسببات المتلازمة وأعراضها وكيفية تشخيصها. فريق بحثي ألماني-لوكسمبورغي مشترك طوّر طريقة جديدة للتشخيص. تعالوا نتعرف على "حساسية اللحوم الحمراء".

Eine Scheibe rohes Fleisch (unpict - Fotolia.com)

تناول شريحة من اللحم الأحمر يمثل للكثيرين قمة السعادة، غير أنه بالنسبة للبعض كابوس حقيقي. يعود ذلك إلى ما يطلق عليه العلماء "متلازمة ألفا-غال". والمتلازمة هي حساسية تظهر بعد ساعتين إلى ست ساعات من تناول اللحوم الحمراء عند الأشخاص الذين تعرضوا للدغ نوع من القراد يدعى وحيد النجم. لا يُعرف الكثير حتى اليوم عن المتلازمة، إلا أن فريق بحثي ألماني-لوكسمبورغي طوّر حديثاً اختباراً للدم لتشخيص المتلازمة.

مختارات

اثبتت دراسة نشرتها جامعة ملبورن أنّ إزالة اللوزتين وغددها قبل بلوغ الطفل سن العاشرة سيجعله غالباً عرضة لسلسة التهابات ونوبات حساسية تنتابه عند بلوغه أو في مراحل متقدمة من حياته. (11.06.2018)

خلصت دراسة حديثة إلى أن نوع الطماطم والفراولة هو الذي يتسبب بالأساس في الإصابة بالحساسية. الدراسة الألمانية فسرت ما توصلت إليه بتجربة شملت عدة أنواع من هذه الثمار وقدمت طريقة بسيطة وفعالة للتمتع بها دون مخاطر صحية. (17.07.2018)

وتتراوح أعراض المتلازمة بين احمرار الجلد وضيق النفس وتصل حتى إلى اضطرابات في الدورة الدموية. ولم يتم اكتشاف المتلازمة إلا عام 2009. وحسب ما توصل إليه العلماءـ فإن القراد ينقل إلى الإنسان جزيئاً سكرياً غير موجود لديه يدعى "ألفا-غال".

حتى اليوم كان تشخيص المتلازمة يتم عن طريق "اختبار استثاري" خطير على الإنسان. الجديد عند فريق البحث هو تطويرهم لطريقة جديدة وسهلة للتشخيص، وهي عبارة عن فحص للدم: "رد الفعل القوي لخلايا الدم البيضاء على كمية صغيرة من مسببات الحساسية تثبت بشكل واضح وجود المتلازمة"، حسب ما جاء في البيان الصحفي الفريق البحثي، والذي أورده موقع "هايلبراكسيس" الألماني المعني بالأخبار الطبية. غير أن الباحثين أشاروا إلى ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث على الجهاز المناعي لمعرفة المزيد من الحقائق.

خ.س/ ي.أ

  • أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع أبوتيكن أوم شاو الألماني أن كل واحدا بين كل سبعة أشخاص في ألمانيا يعاني من نوع ما من الحساسية. وبحسب الاستطلاع فإن نحو 62.6 بالمائة من المصابين يتحسسون من غبار طلع الأشجار والنباتات، حيث يصيب بشكل خاص الأغشية المخاطية الأنفية. وترافق ذلك أمراض القنوات التنفسية. ويعود سبب هذه النسبة العالية من المصابين بحساسية غبار الطلع إلى الإصابة بها في السنوات المبكرة من العمر.
    المزيد

    أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات

    حساسية غبار الطلع

    أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع "أبوتيكن أوم شاو" الألماني أن كل واحدا بين كل سبعة أشخاص في ألمانيا يعاني من نوع ما من الحساسية. وبحسب الاستطلاع فإن نحو 62.6 بالمائة من المصابين يتحسسون من غبار طلع الأشجار والنباتات، حيث يصيب بشكل خاص الأغشية المخاطية الأنفية. وترافق ذلك أمراض القنوات التنفسية. ويعود سبب هذه النسبة العالية من المصابين بحساسية غبار الطلع إلى الإصابة بها في السنوات المبكرة من العمر.

  • على العكس من ذلك يعاني كل رابع شخص من حساسية بسبب الغبار المنزلي و/أو القراديات، حسب الدراسة. وهذا يشكل ما نسبته 23.3 بالمائة من المصابين بأمراض الحساسية.
    المزيد

    أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات

    القراديات والغبار المنزلي

    على العكس من ذلك يعاني كل رابع شخص من حساسية بسبب الغبار المنزلي و/أو القراديات، حسب الدراسة. وهذا يشكل ما نسبته 23.3 بالمائة من المصابين بأمراض الحساسية.

  • في المركز الثالث تأتي الحساسية من شعر الحيوانات، إذ يشعر ما نسبته 21.6 بالمائة من مشاكل في الجهاز التنفسي بسبب شعر الحيوانات أو قشورها الجلدية. وبشكل خاص يعاني المصابون من شعر الكلاب والقطط.
    المزيد

    أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات

    شعر الحيوانات

    في المركز الثالث تأتي الحساسية من شعر الحيوانات، إذ يشعر ما نسبته 21.6 بالمائة من مشاكل في الجهاز التنفسي بسبب شعر الحيوانات أو قشورها الجلدية. وبشكل خاص يعاني المصابون من شعر الكلاب والقطط.

  • يتحسس ما نسبته 17.6 بالمائة من المصابين بالحساسية في ألمانيا من أصناف معينة من الفواكه والخضروات ومنتجات الحليب والجوز والبروتينات. لكن تجنب تناول بعض أصناف هذه المواد الغذائية يحد من أثار الحساسية التي تسببها.
    المزيد

    أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات

    المواد الغذائية

    يتحسس ما نسبته 17.6 بالمائة من المصابين بالحساسية في ألمانيا من أصناف معينة من الفواكه والخضروات ومنتجات الحليب والجوز والبروتينات. لكن تجنب تناول بعض أصناف هذه المواد الغذائية يحد من أثار الحساسية التي تسببها.

  • على الرغم من أهمية الأدوية للعلاج، إلا أنها قد تتسبب أيضاً تأثيرات جانبية، تشكل الحساسية نسبة 10 بالمائة منها، والمقصود بها الحساسية للأدوية التي تتمثل في الطفح الجلدي على سبيل المثال. وأظهرت الدراسة أن نحو 12.3 من المشاركين يعانون من هذا النوع من الحساسية، التي تسببها في المقام الأول المسكنات والبنسلين.
    المزيد

    أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات

    بعض أصناف الأدوية

    على الرغم من أهمية الأدوية للعلاج، إلا أنها قد تتسبب أيضاً تأثيرات جانبية، تشكل الحساسية نسبة 10 بالمائة منها، والمقصود بها "الحساسية للأدوية" التي تتمثل في الطفح الجلدي على سبيل المثال. وأظهرت الدراسة أن نحو 12.3 من المشاركين يعانون من هذا النوع من الحساسية، التي تسببها في المقام الأول المسكنات والبنسلين.

  • لا يمكن للبعض أن يتصور حياتنا الحديثة من دون العطور، التي يزداد استخدامها في مستحضرات التجميل والغسول والمنظفات. لكن العطور تثير حساسية 9.2 بالمائة من المشاركين في الدراسة، إذ تتسبب باحمرار الجلد والحكة والالتهابات المزمنة.
    المزيد

    أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات

    العطور والمستحضرات الكمالية

    لا يمكن للبعض أن يتصور حياتنا الحديثة من دون العطور، التي يزداد استخدامها في مستحضرات التجميل والغسول والمنظفات. لكن العطور تثير حساسية 9.2 بالمائة من المشاركين في الدراسة، إذ تتسبب باحمرار الجلد والحكة والالتهابات المزمنة.

  • 7.4 في المائة من الألمان يعانون من حساسية المعادن، ولا سيما النيكل، الذي يتسبب بأعراض الحساسية. لكن حتى مشابك تعديل الأسنان والركب والأوراك الصناعية تتسبب لدى البعض بالحساسية.

    أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات

    المعادن

    7.4 في المائة من الألمان يعانون من حساسية المعادن، ولا سيما النيكل، الذي يتسبب بأعراض الحساسية. لكن حتى مشابك تعديل الأسنان والركب والأوراك الصناعية تتسبب لدى البعض بالحساسية.

  • وكشفت الدراسة أيضاً أن 7.1 بالمائة من الألمان يعانون من صدمة الحساسية، التي تسببها لسعة الحشرات، كالنحل والزنابير والدبابير أو العناكب.
    المزيد

    أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات

    لسعة الحشرات

    وكشفت الدراسة أيضاً أن 7.1 بالمائة من الألمان يعانون من صدمة الحساسية، التي تسببها لسعة الحشرات، كالنحل والزنابير والدبابير أو العناكب.

  • وتبلغ نسبة حساسية للمواد الكيميائية 6 بالمائة على الأقل. وغالباً ما يكون ذلك بسبب عدم تحمل دخان السجائر أو المذيبات أو الغازات. أما الأعراض فتكون غير محددة، إذ تختلف من شخص إلى آخر. لكن الأعراض الشائعة هي الشعور بالتعب والصداع وحرقة في العيون وضيق في التنفس.

    أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات

    المواد الكيميائية

    وتبلغ نسبة حساسية للمواد الكيميائية 6 بالمائة على الأقل. وغالباً ما يكون ذلك بسبب عدم تحمل دخان السجائر أو المذيبات أو الغازات. أما الأعراض فتكون غير محددة، إذ تختلف من شخص إلى آخر. لكن الأعراض الشائعة هي الشعور بالتعب والصداع وحرقة في العيون وضيق في التنفس.

  • صنفت الدراسة الحساسية من أشعة الشمس في المرتبة العاشرة، إذ يحمر الجلد بعد التعرض لأشعة الشمس، في بعض الحالات الأسوأ تتشكل فقاعات مؤلمة على الجلد. ومن أجل الوقاية من آثار الحساسية من أشعة الشمس يجب دهن الجلد بالكريمات الواقية من أشعة الشمس.
    المزيد

    أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات

    أشعة الشمس

    صنفت الدراسة الحساسية من أشعة الشمس في المرتبة العاشرة، إذ يحمر الجلد بعد التعرض لأشعة الشمس، في بعض الحالات الأسوأ تتشكل فقاعات مؤلمة على الجلد. ومن أجل الوقاية من آثار الحساسية من أشعة الشمس يجب دهن الجلد بالكريمات الواقية من أشعة الشمس.


مختارات

أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات

كشف استطلاع للرأي أجراه موقع طبي ألماني أن واحدا بين كل سبعة أشخاص في ألمانيا يعاني من نوع ما من الحساسية. فماهي أكثر أنواع الجساسية انتشاراً؟ (03.11.2016)  

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