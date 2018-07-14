 طريقة بسيطة وفعالة للتغلب على رائحة الفم الكريهة | عالم المنوعات | DW | 04.08.2018

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منوعات

طريقة بسيطة وفعالة للتغلب على رائحة الفم الكريهة

توصلت دراسة ألمانية حديثة إلى أن نبتة الزنجبيل، تحتوي على مكونات تُساعد في القضاء على رائحة الفم الكريهة، التي تضع الكثير من الناس في موقف محرج، خصوصا في ساعات الصباح الأولى. فكيف فسرت الدراسة ذلك؟

Mundgeruch (Colourbox)

كثيرا ما أصبح البعض منا زبوناً دائماً عند بعض المحلات المُختصة في بيع مواد التجميل والعناية بالجسم، إذ نجح خبراء الصحة بالاعتماد على التطور العلمي الكبير في اختراع عدة منتجات تُساعد على الاعتناء بالجسد بشكل جيد، والتغلب على الكثير من المواقف المحرجة.

ومن بين أكثر الأمور إحراجا هي رائحة الفم الكريهة، خصوصا في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تفرض على الشخص نوعا ما التزام الصمت أو التحدث بسرعة، من أجل تجنب وضع نفسه في موقف محرج. بيد أن دراسة حديثة توصلت إلى طريقة بسيطة وفعالة للغاية لتجاوز مشكلة رائحة الفم الكريهة، وذلك باستعمال نوع من النبات، يتم استخدامها للتغلب على عدة أمراض على غرار: التخمة والغثيان والزكام.

مختارات

يحتوي الشاي على مواد تساعد على منع تسوس الأسنان وحماية اللثة من كثير من الأمراض كالنزيف والتآكل وتعمق الجيوب اللثوية كما يحتوي على مواد مضادة للجراثيم والبكتيريا التي تنتشر في منطقة الفم وتتسبب في الرائحة الكريهة. (22.05.2015)

حراة الصيف المرتفعة في كثير من الدول العربية تجعل الناس يبحثون عن أفضل المشروبات التي تروي العطش. بالطبع الماء هو المشروب المناسب. ولكن هناك مشروبات أخرى طبيعية، لذيذة الطعم، تمد الجسم بالطاقة وتروي العطش. (15.06.2015)


وفي هذا الصدد  خلصت دراسة حديثة إلى أن الزنجبيل يُساعد في التغلب على رائحة الفم الكريهة، وأضافت أن الزنجبيل يحتوي على مُكون يُحفز لعاب الفم ويقضي على رائحة الفم، وفق ما أشار إليه موقع "هايل براكسيس"، نقلا عن دراسة صادرة في المجلة العلمية "Journal of Agricultural and Food Chemistry".

وأشارت الدراسة الصادرة عن جامعة ميونيخ  الألمانية أن الزنجبيل يحتوي على مادة تُدعى"6-Gingerol"، وهي التي تُعطي له مذاقاً حاراً، وأضافت أن هذه المادة تُحفز لعاب الفم وتساعد بالتالي في التغلب على رائحة الفم الكريهة.

وأوضح الموقع العلمي المتخصص "ساينس ديلي" أن مادة "6-Gingerol" المتواجدة في الزنجبيل تزيد من مستوى إنزيم يُدعى "sulfhydryl oxidase 1 " حوالي 16 مرة في غضون ثوان قليلة، وأضاف أن هذا الإنزيم يقضي على المُركبات الكريهة ويجعل رائحة الفم تبدو أحسن.

وقال المشرف على الدراسة توماس هوفمان "نتيجة لذلك، فإن رائحة أنفاسنا تفوح منها رائحة أفضل"، وأضاف: "تُساهم العديد من المكونات الغذائية بطريقة مباشرة في مذاقها الخاص ورائحتها أو مذاقها النموذجي".

فوائد متعددة

يُشار إلى أن دراسة سابقة صادرة عن المركز الفيدرالي الألماني للتغذية، توصلت إلى أن شاي الزنجبيل من الوسائل الفعالة للتغلب على التخمة أيضا، وأضافت الدراسة أن شرب الشاي يساعد على الشعور بالدفء من الداخل، فضلا على ذلك، فإنه، شرب شاي الزنجبيل يُشجع على الهضم، وفق ما أشار إليه موقع "هايل براكسيس نيت" الألماني.

ر.م/ه.د

  • Spray gegen Mundgeruch

    وسائل متاحة لمكافحة رائحة الفم الكريهة والمحرجة

    قد يلجأ البعض لمواد طبية (بخاخ مثلا) لمواجهة رائحة الفم الكريهة، لكن الأطباء ينصحون بتنظيف الفم والأسنان، لأن البكتيريا المتراكمة مسبب شائع للرائحة الكريهة.

  • Teekanne Teetasse Tee Teebeutel Teatime

    وسائل متاحة لمكافحة رائحة الفم الكريهة والمحرجة

    الشاي الأسود يخفض من رائحة الفم بعكس القهوة. وبالإمكان شرب الشاي الأسود أو غرغرة الفم به.

  • Petersilie

    وسائل متاحة لمكافحة رائحة الفم الكريهة والمحرجة

    يُنصَح بمضغ البقدونس بعد أكل الثوم أو بعد التدخين.، فالبقدونس يعمل على تخميد الرائحة الكريهة.

  • Zahnseide

    وسائل متاحة لمكافحة رائحة الفم الكريهة والمحرجة

    استخدام الخيط الخاص بتنظيف الأسنان يوميا يعمل على تعقيم الفراغات بين الأسنان ويخلصها من البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة.

  • Ingwer

    وسائل متاحة لمكافحة رائحة الفم الكريهة والمحرجة

    شرب شاي الزنجبيل له أثر فعال ضد روائح الفم الكريهة.

  • Grüner Tee mit Zitrone

    وسائل متاحة لمكافحة رائحة الفم الكريهة والمحرجة

    وضع بضع قطرات الليمون على اللسان ثم غسلها بالماء يقي من رائحة الفم الكريهة.

  • BdT BDEW zur Wasserqualität in Deutschland

    وسائل متاحة لمكافحة رائحة الفم الكريهة والمحرجة

    جفاف الفم قد يكون سبب رائحة الفم الكريهة. شرب الكثير من الماء يساعد على تخفيف الرائحة.

  • Adventskalender Gewürz Kardamom

    وسائل متاحة لمكافحة رائحة الفم الكريهة والمحرجة

    مضغ بذور الهيل أو شرب شاي الهيل بعد الوجبات الغذائية مفيد من أجل فم دون رائحة كريهة، وفق ما يذكر موقع كورير الإلكتروني.

  • Betel Blätter

    وسائل متاحة لمكافحة رائحة الفم الكريهة والمحرجة

    الأعشاب الطبية المحتوية على زيوت طيارة تقلل من رائحة الفم الكريهة والتهابات الفم واللثة.

  • 24.6.2013 DW fit gesund kaugummi

    وسائل متاحة لمكافحة رائحة الفم الكريهة والمحرجة

    مضغ العلكة (أو اللبان أو المسكة) باعتدال ومن غير مبالغة يساعد على رائحة منعشة للفم.

  • Fotolia_58176591_Subscription_XL-Kopie.

    وسائل متاحة لمكافحة رائحة الفم الكريهة والمحرجة

    الأفوكادو يكافح بكتيريا الأمعاء المسببة لرائحة الفم الكريهة.

  • Symbolbild Joghurt

    وسائل متاحة لمكافحة رائحة الفم الكريهة والمحرجة

    الزبادي الطبيعي (اللبن) غير الحلو المذاق يقلل من المواد البكتيرية في الفم.

  • Kinder spielen Zahnarzt

    وسائل متاحة لمكافحة رائحة الفم الكريهة والمحرجة

    تنظيف الفم يوميا والذهاب إلى طبيب الأسنان مرتين في السنة الواحدة لإجراء تنظيف طبي مهني للأسنان يقي من روائح الفم الكريهة، وفق ما ينقل موقع كورير الإلكتروني. إعداد: علي المخلافي

    الكاتب: علي المخلافي


مختارات

وسائل متاحة لمكافحة رائحة الفم الكريهة والمحرجة

حين يتحدث البعض تفوح من أفواههم رائحة كريهة تنشأ بعد أكل الثوم أو بسبب بقايا الطعام والتهابات الفم والحلق وأمراض المعدة والأمعاء. هنا بعض الأعشاب والوسائل لمكافحة هذه الرائحة المحرجة والتمتع بنفس منعش ورائحة فم زكية. (31.07.2015)  

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