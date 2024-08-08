طرق منزلية بسيطة وفعالة لمشكلة تعرق الرأس!

فيما قد يتحول تعرق الرأس إلى مشكلة مزعجة لاسيما في فصل الصيف، يُمكن اتباع مجموعة من الطرق المنزلية البسيطة والفعالة للتغلب عليه وقضاء اليوم بكل راحة وهدوء. فما هي هذه الطرق؟

لاشك أن التعرق المفرط في فصل الصيف مشكلة يعاني منها الكثير من الأشخاص حول العالم. وتعد منطقة الرأس من بين أكثر المناطق التي تعاني من التعرق في جسم الإنسان.

وأحيانا، يتحول تعرق الرأس إلى مشكلة مزعجة قد تؤثر على راحة ونفسية الكثيرين. بيد أن هناك عدة حلول منزلية بسيطة وفعالة تساعد في التعامل مع تعرق الرأس، وقضاء اليوم بكل هدوء وأريحية.

ويأتي خل التفاح كواحد من الطرق المنزلية البسيطة للتعامل مع تعرق الرأس. وكلما ما يتطلبه الأمر هو خلط بضع ملاعق صغيرة من خل التفاح مع الماء ودلك فروة الرأس بها، حسب ما أوردته مجلة "فوكوس" الألمانية.

ويساعد خل التفاح في تنظيم درجة حموضة البشرة، إذ تُمكنه طبيعته الحمضية من تحييد البكتيريا، وتقليل العرق والدهون في منطقة فروة الرأس. ويُنصح بغسل الرأس بعد ساعة من استعمال خل التفاح، ويُفضل استخدام الماء الفاتر، وفق ما أشار إليه موقع "إيفر دراي" الألماني.

كما يمكن استعمال شاي الميرمية أيضا في التعامل مع مشكلة تعرق الرأس. وتعد طريقة استخدام الميرمية سهلة للغاية، إذ يكفي إضافة بضع قطرات من زيت الميرمية إلى شامبو الشعر الخاص بك. إلا أن تأثير شرب شاي الميرمية بانتظام يكون أفضل بكثير من استعمالها مع شامبو الشعر.

ارتفاع الحرارة من بين أبرز أسباب التعرق. صورة رمزية. صورة من: Benjamin Nolte/dpa-tmn/picture alliance

وكي يؤدي شاي الميرمية وظيفته بشكل فعال في التعامل مع مشكلة تعرق الرأس، يُنصح بشرب هذا النوع من الشاي يوميا ولمدة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع. لكن يجب عدم الإفراط في شرب الميرمية حتى لا تعود بتبعات سلبية على جسم الإنسان، حسب ما أرشارت إليه مجلة "باسكو" الألمانية.

أسباب تعرق الرأس

في المقابل، تقف مجموعة من الأسباب وراء مشكلة تعرق الرأس. فإلى جانب ارتفاع درجات الحرارة لاسيما في فصل الصيف، يُمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غير صحي (أطعمة غنية بالتوابل، وجبات غنية بالدهون يصعب هضمها)، والإفراط في استهلاك السجائر والمشروباتالكحولية إلى زيادة التعرق، حسب موقع "إيفر دراي" الألماني.

كذلك، تتسبب ممارسة الرياضة وبذل مجهودات بدنية كبيرة في تعرق الرأس. فضلا عن استخدام بعض الأدوية ومسكنات الألم، وفق ما أورده موقع "يوتوبيا" الألماني.