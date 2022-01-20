طرق شرب الماء الصحيحة والصحية

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هناك من يقول إن شرب كمية كافية من الماء ينشط عملية التمثيل الغذائي ويقي من السمنة، كما يقوي الماء العضلات ويحافظ على بشرتنا خالية من التجاعيد. خبير التغذية الدكتور شتيفان كابيش يوضح لنا في لقاء خاص مدى دقة هذه الملعومات.
يمكن للشاي إصلاح العديد من العيوب في بشرة الوجه والجسم وإضفاء النضارة على المنطقة المحيطة بالعين. فيما يستخدم الكثيرون الشاي كمضاد للأكسدة ومعالج للالتهابات، بيد أن للشاي فوائد أكثر من ذلك تنعكس كذلك على الشعر، فكيف ذلك؟
نستثمر الكثير من الوقت والمال في العناية بالبشرة. في المقابل نولي القليل من الاهتمام بالشعر. أثبتت دراسات أن المكونات الموجودة في منتجات العناية بالبشرة، مفيدة للشعر أيضاً. لكن كيف يمكن الاستفادة منها بالصورة الأمثل؟
التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو، اسم يخفي أحد أكثر أمراض المناعة الذاتية شيوعاً في العالم، حيث يهاجم جهاز المناعة نفسه. فما هو هذا المرض؟ وما هي أسباب وأعراض مرض الخمول في الغدة الدرقية، الذي يسبب مشاكل صحية مختلفة؟
العوامل الجينية والوراثية تساهم بنسبة بسيطة في ظهور التجاعيد، أما النسبة الأكبر فيمكننا التحكم فيها من خلال الغذاء وأسلوب الحياة الصحي ومعرفة التطور الطبيعي لعمل خلايا البشرة وبالتالي استخدام المنتجات المناسبة لكل عمر.
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