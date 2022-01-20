طرق شرب الماء الصحيحة والصحية

كيف يحافظ الشاي على جمال البشرة والشعر؟

يمكن للشاي إصلاح العديد من العيوب في بشرة الوجه والجسم وإضفاء النضارة على المنطقة المحيطة بالعين. فيما يستخدم الكثيرون الشاي كمضاد للأكسدة ومعالج للالتهابات، بيد أن للشاي فوائد أكثر من ذلك تنعكس كذلك على الشعر، فكيف ذلك؟