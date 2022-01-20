 طرق شرب الماء الصحيحة والصحية | صحتك بين يديك | DW | 20.01.2022

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صحتك بين يديك

طرق شرب الماء الصحيحة والصحية

هناك من يقول إن شرب كمية كافية من الماء ينشط عملية التمثيل الغذائي ويقي من السمنة، كما يقوي الماء العضلات ويحافظ على بشرتنا خالية من التجاعيد. خبير التغذية الدكتور شتيفان كابيش يوضح لنا في لقاء خاص مدى دقة هذه الملعومات.

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