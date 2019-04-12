 طرق تساعدك على تطوير ذكاء طفلك! | عالم المنوعات | DW | 04.05.2019

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منوعات

طرق تساعدك على تطوير ذكاء طفلك!

الذكاء يعتبر أيضا من الصفات الموروثة رغم ذلك يمكن للوالدين المساهمة بشكل كبير في تطوير ذكاء الأطفال لكي يقودهم إلى النجاح سواء في المدرسة أو الحياة ككل؟ ولكن كيف يمكن تحسين ذكاء الطفل وما مدى نجاح ذلك علميا؟

BG Deutsche Wörter, die es in andere Sprachen geschafft haben | Mädchen vor einer Schultafel (picture alliance/BeyondFoto)

يرغب الكثير من الناس في أن يصبح أطفالهم متميزين وأذكياء. ويمكن في الوقت الحالي إجراء اختبار الذكاء للأطفال وهم بأعمار مبكرة جدا. وعلى الرغم من أن هذه الاختبارات غير دقيقة وقد تكون نتائجها محض صدفة، لكنها قد تظهر ميلا واضحا للذكاء عند الأطفال، حسب ما ذكر موقع "نويرو ناشن" العلمي الألماني.

مختارات

تتعدد اهتمامات الأطفال وتختلف منذ مرحلة مبكرة. ومنذ العام الثاني يظهر لدى غالبيتهم اهتمام أكبر بموضوعات معينة. ويرى خبراء أن اهتمام الأطفال بعالم الديناصورات دليل على ذكائهم. كيف ذلك؟ (16.03.2019)

كشفت دراسة حديثة أن نقص اليود لدى الأطفال يقلل من نسبة ذكائهم. القائمون على الدراسة أشاروا إلى أن نصف الأطفال حديثي الولادة في أوروبا يعانون من نقص اليود ويطالبون الساسة بالتحرك. (05.06.2018)

ونقل الموقع عن دراسة علمية حديثة قولها إن هنالك عدة طرق لتعزيز الذكاء عند الأطفال. وأشارت الدراسة إلى تناول الأحماض الدهنية المحتوية على أوميغا 3 تساعد في ذلك. بالإضافة إلى ذلك تبين أن الأطفال الذين يذهبون إلى رياض الأطفال بشكل منتظم ويبقون هناك حتى القانوني المسموح به، يملكون نسبة ذكاء أعلى ممن لا يذهبون بانتظام إلى رياض الأطفال.

 

من جانبها، ذكرت الخبيرة في الصحة النفسية إليزبيت شتيرن لمجلة فوكوس الألمانية أنه يمكن للوالدين تطوير مستوى الذكاء عند الطفل، لكنها أشارت أيضا إلى أن الوالدين "لا يمكنهم تطوير ما هو غير موجود فعلا". أي أن الطفل لا يمكنه اكتساب الذكاء في حالة عدم امتلاكه بصورة كافية، وإنما يمكن للطفل تطوير مستواه ذكائه واستخداماته.

وأشارت الخبيرة الألمانية إلى الصفات الوراثية المكتسبة التي تحدد مستوى الذكاء عند الجنين، ولكن كل إنسان يمكنه التأثير على مقدار استخدامه لقدراته الذكائية. ويمكن للوالدين المساعدة في هذه الحالة.

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تحفيز الذكاء في روضة الأطفال

وقدمت إلزبيت شتيرن أربع استراتيجيات لتطوير استخدام الذكاء عند الأطفال وهي:

  • القراءة:

بحسب الخبيرة إليزابيت شتيرن فإن اللغة هي مفتاح الذكاء، لأننا يمكننا أن نخلق تصوراتنا عبر اللغة وتتيح لنا التفكير في المحتويات المعقدة والتعبير عن أفكارنا وفهم العالم بصورة أسهل.

  • الاتصال المبكر للأطفال مع أقرانهم في السن:

التواجد مع الأقران في السن يعزز العملية الإدراكية للأطفال، إذ يمكنهم مشاركة اهتماماتهم أثناء اللعب وتجربتها سوية.

  • الرضاعة الطبيعية:

حليب الأم مفيد لنمو الدماغ، فحسب دراسة علمية أجريت في البرازيل ، ارتفعت نسبة الذكاء عند الذين حصلوا على رضاعة طبيعية بنحو أربع درجات عمن لم يحصلوا على الرضاعة الطبيعية. وذكر العلماء أن الأحماض الدهنية في حليب الأم مسؤولة عن هذا التطور الإيجابي. وتلعب هذه الأحماض دورا مهما في تطور الدماغ.

  • الثناء:

أحد العوامل التي لا تؤثر بشكل مباشر على الذكاء لكنها تساعد على التعلم هي مسألة الثناء على الأطفال. لأن الطفل يجب أن يحفز أو يكافئ على أي جهد يقوم فيه، حسب عالمة النفس الألمانية شتيرن.

فيما أشار موقع "نويرو ناشن" العلمي الألماني إلى أنه يمكن تحسين القدرة الذكائية من خلال التدريب المنتظم. وخاصة عبر الألعاب الخاصة. مع ذلك يجب أن يكون المرء حذرا للغاية وخاصة مع الأطفال الصغار، لأن التعلم والتشجيع المفرط ليس مفيدا دائما للطفل وقد يأتي بنتائج عكسية، وخاصة أن الأطفال يستغرقون الكثير من الوقت للتعلم وإتقان اللغات وتعلم التفكير المنطقي.وعند بعض الأطفال قد يكون الدماغ لم يتم نموه بصورة كاملة.

وذكر الموقع أنه حتى العالم الكبير آينشتاين بدأ التكلم بصورة متأخرة، لكن ذلك لم يمنعه من أن يصبح أحد عباقرة العالم. إذ أن التأخير في التعلم ليس دائما علامة على انخفاض مستوى الذكاء. بل أن الأهم من ذلك هو أن يكون للأطفال الدافع للتعلم وحب الاستمتاع به.

ز.أ.ب/هـ.د

  • Codi, ein interaktiver Storytelling-Roboter für Kinder

    معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك

    كودي يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك

    الروبوت المخصص للأطفال كودي، أحد المعروضات المثيرة لاهتمام الجمهور في معرض الالكترونيات الاستهلاكية بلاس فيغاس. ويمّكن الروبوت الوصول إلى مئات المقاطع الموسيقية والقصص والمواضيع التعليمية. يتمتع كودي بالذكاء الاصطناعي الذي يساعده على تعديل تعامله مع الطفل اعتماداً على سلوك استخدام الطفل، كما تكشف شركة بيلار ليرنينغ المصنعة له.

  • Das Fahrzeuginnere des E-Autos M-Byte des chinesischen Herstellers Byton

    معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك

    تيسلا وبي أم دبليو لجذب اهتمام الأطفال

    تقدم شركة بيتون الصينية لوحة فيديو ضخمة بقياس 48 بوصة كلوحة قيادة لسيارتها الكهربائية من نوع M-Byte. وبمثل هذه الشاشة الكبيرة يتضح أن الشركة تولي أهمية كبيرة لبيع المحتويات التعليمية في المستقبل على قدم المساواة مع أهمية بيع سيارتها الإلكترونية. تتيح الشاشة الصغيرة خلف المقود في الوسط الوصول إلى أغلب وظائف التحكم.

  • Harley Davidson's Elektromotorrad LiveWire

    معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك

    دراجة كهربائية

    في دورة معرض الالكترونيات الاستهلاكية بلاس فيغاس لهذا العام طرحت شركة هارلي دافيدسون دراجتها الكهربائية لايف واير. يُمكن هارلي بالفعل طلب الماكينة الإلكترونية مسبقاً، إذ تبلغ التكلفة أقل بقليل من 30 ألف دولار. وتكفي بطاريتها للقيادة لمسافة 170 كلم داخل المدن أو على الطرق السريعة قبل إعادة شحنها مرة أخرى.

  • Eine Air 100 Selfie-Drohne

    معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك

    عصا سيلفي محلقة!

    مكّنت مجموعة من المهندسين المبتكرين الصينيين والإيطاليين عشاق الصور من الانتقال من عصي السيلفي العادية إلى أجهزة السيلفي المحلقة. وتسمى الطائرات بدون طيار الجيب مع كاميرات متكاملة Air 100 و Air Zen و Air Duo. ومن المتوقع أن تُطرح هذه الموديلات في الأسواق على نطاق واسع هذا العام، أولاً في كندا والولايات المتحدة، ومن ثم في السويد وفنلندا واليونان وعشرات الدول الأخرى.

  • Samsung Bot Care, ein Roboter zur Überwachung von Gesundheit und Wohlbefinden

    معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك

    روبوت للعناية بالصحة

    ترغب شركة سامسونغ العملاقة هي الأخرى في تأمين حصتها في سوق تقنيات مراقبة الصحة. ولهذا فقد طرحت في معرض لاس فيغاس روبوتها بوت كير لمساعدة الناس على البقاء بصحة جيدة. على سبيل المثال يمكن أن يسجل الروبوت البيانات المهمة كضغط الدم ومعدل ضربات القلب ومراقبة دورة النوم.

  • Somnox Schlaf-Roboter

    معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك

    روبوت المساعدة على النوم

    وداعاً للأرق وسهر الليالي! هذا ما يعد به الروبوت Somnox لمساعدة الأشخاص على الاستغراق في النوم من خلال المساعدة على التنفس بوتيرة واحدة. كما تنبعث منه الأصوات المناسبة للنوم أو للاستيقاظ. ويمكن أن يكون الرفيق المثالي للكثير من الأشخاص الذين يعانون من الأرق واضطرابات النوم.

  • Aurora Eyetracker-Modul der Firma Ganzin aus Taiwan

    معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك

    تتبع حركات العين

    تتمتع شركة غانزين التايوانية بدعم كبار الباحثين في مجالات علم النفس والعلوم السلوكية. الهدف من وحدة تتبع حركة العيون الجديدة آورورا إلى رفع إمكانات العين البشرية باعتبارها الواجهة النهائية للعالم الرقمي. ويمكن التحكم في مجموعة متنوعة من الوظائف من خلال حركات العين.


مختارات

معرض لاس فيغاس يضع الذكاء الاصطناعي بين يديّ طفلك

يطمح معرض الالكترونيات الاستهلاكية بلاس فيغاس إلى الارتقاء إلى مستوى سمعته باعتباره أكبر معرض تجاري للتكنولوجيا العالية عالمياً. معروضات هذا العام أدخلت الذكاء الاصطناعي في جوانب كثيرة من حياتنا، حتى في غرف الأطفال. (09.01.2019)  

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تحفيز الذكاء في روضة الأطفال  

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