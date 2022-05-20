طرق بسيطة.. هكذا يمكنك تناول بذور الشيا لإنقاص الوزن!

بذور الشيا التي تعرف بفوائدها الغنية باتت مصدر قوة للعناصر الغذائية. إذ تحتوي هذه البذور الصغيرة السوداء، التي تنتفخ عند وضعها في الماء، على الكثير من الألياف والسعرات الحرارية.
وتحتوي 30 غراما من بذور الشيا على 5 غرامات من البروتين و10 غرامات من الألياف و138 سعرة حرارية. هذه البذور هي أيضاً مصدر غني لأحماض أوميغا 3 الدهنية والفوسفور والمغنيسيوم والكالسيوم. بحسب ما نشره موقع "هيلث لاين" الأمريكي.
للحصول على فوائد بذور الشيا يمكن إضافتها إلى الماء، حيث يمكن أن يتضاعف حجمها نتيجة لقدرتها الكبيرة على الامتصاص لدرجة أن البذور قد تصل إلى 12 ضعف حجمها الأصلي عند نقعها.
ويضيفها إلى الماء أو الغذاء الأشخاص الذين يرغبون بإنقاص وزنهم أيضاً لما توفره من شعور بالامتلاء وبالتالي تقليل الشعور بالجوع.
إضافة إلى طريقة الماء هناك طرق أخرى لتناول بذور الشيا والتمتع بفوائدها الصحية مثل:
بودينغ الشيا: انقع البذور في الماء، ثم أضف القليل من الحليب ويمكن تعديل كمية الشيا حتى تحصل على القوام الذي يناسبك. كما يمكن إضافة نكهات مختلفة مثل الفانيليا أوالكاكاو أو ما تفضله. ثم زينها بالمكسرات لتتناولها كوجبة فطور أو كحلوى.
بودينغ بذور الشيا
مع الحساء: من الممكن أن تكون بذور الشيا البديل الصحي للدقيق أو أي عامل تكثيف تستخدمه في الحساء. بداية انقع بعض بذور الشيا ثم أضفها إلى الحساء، لتحظى بكثافة الحساء المطلوبة مدعومة بعناصر غذائية متنوعة. بحسب ما نشره موقع (أيت ذس نات ذات).
ديتوكس: يمكن إضافة بذور الشيا إلى زجاجة ماء "الديتوكس" ،وهو عبارة عن ماء للشربيضاف إليه بعضا من شرائح الليمون والخيار والأعشاب مع إضافة البذور لتنظيف الجسم من السموم.
مع الفطائر: إضافة غنية للفطائر المنزلية، وذلك بعد نقع بذور الشيا بالماء لتضاعف حجمها ولسهولة مزجها بالخليط.
ر.ض/ أ.ح
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الكاتب: هنا فوكس/ علاء جمعة