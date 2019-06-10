 طرق بسيطة لمواجهة رفة العين والتخلص منها! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 20.02.2021

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منوعات

طرق بسيطة لمواجهة رفة العين والتخلص منها!

قد يحدث أن تشعر في رفة في إحدى أو كلتا عينيك، نتيجة لتشنج متكرر في عضلات الجفن العلوي أو السفلي، تفسير هذه الحالة ليس سهلا، إلا أن هناك طرق بسيطة تساعد على التخلص من رفة العين.

عين فحص

رفة العين غير مضرة وغالبا ما تزول بمفردها ولكنها من الممكن أن تكون مزعجة

قد ترفّ أعيننا بشكل مفاجئ، وغالبا ما تزول هذه الحالة بمفردها، نقدم طرقا بسيطة تساعد على مواجهة هذا الأمر.

تعتبر رفة العين غير مضرة وغالبا ما تزول بمفردها ولكنها في بعض الأحيان من الممكن أن تكون مزعجة

مختارات

غالبا ما يقال أن العين مرآة الجسد لأنها تعكس في كثير من الأحيان الحالة الصحية للجسم. وقد أكد خبراء بالفعل من خلال عدة دراسات أن فحص العين غالبا ما يكشف عن العديد من المشاكل الصحية، ومن ضمنها أمراض خطيرة. فكيف ذلك؟

بشكل تلقائي نلجأ للحكة عندما يتسلل جسم طفيلي إلى أعيننا، لكن الأطباء يحذرون أن ذلك أسوأ شيء يمكننا القيام به. فماذا يجب علينا فعله للتخلص من الطفيليات وما ينتج عنها؟

يعد مرض شعيرة العين من الالتهابات القيحية المؤلمة التي تصيب حافة الجفن أو بطانته الداخلية. وفي حالات ما قد يكون مؤشراً على الإصابة بمرض خطير. فكيف يمكن التخلص منه بوصفات منزلية بسيطة؟

وخصوصا إذا ما كانت التشنجات قوية وتدفع إلى إغلاق العين وإعادة فتحها، وغالبا ما يرجع الخبراء سبب رفة العين إلى إجهاد العين وتناول الكحول وقلة النوم، إضافة إلى وجود نقص في المعادن والفيتامينات.

وفي بعض الحالات تكونرفة العين  أكثر من إزعاج مؤقت ويستمر لعدة أيام، وهنا لابد من التوجه إلى الطبيب، فرفة العين من الممكن أن تكون مؤشرا على خلل في الغدة الدرقية أو مرض عصبي.

نصائح للتخلص من رفة العين:

1.إغلاق العيون وتدليك الجفن بنعومة

2. تبريد العين بقماش رطب ونظيف

3.تناول المغنيزيوم فنقصه يؤدي إلى حدوث تقلصات في العضلات

4. تناول الكثير من السوائل

5.الاسترخاء والنوم بشكل كافي

د.ص/ع.أ.ج

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