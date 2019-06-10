طرق بسيطة لمواجهة رفة العين والتخلص منها!

قد ترفّ أعيننا بشكل مفاجئ، وغالبا ما تزول هذه الحالة بمفردها، نقدم طرقا بسيطة تساعد على مواجهة هذا الأمر.

تعتبر رفة العين غير مضرة وغالبا ما تزول بمفردها ولكنها في بعض الأحيان من الممكن أن تكون مزعجة

وخصوصا إذا ما كانت التشنجات قوية وتدفع إلى إغلاق العين وإعادة فتحها، وغالبا ما يرجع الخبراء سبب رفة العين إلى إجهاد العين وتناول الكحول وقلة النوم، إضافة إلى وجود نقص في المعادن والفيتامينات.

وفي بعض الحالات تكونرفة العين أكثر من إزعاج مؤقت ويستمر لعدة أيام، وهنا لابد من التوجه إلى الطبيب، فرفة العين من الممكن أن تكون مؤشرا على خلل في الغدة الدرقية أو مرض عصبي.

نصائح للتخلص من رفة العين:

1.إغلاق العيون وتدليك الجفن بنعومة

2. تبريد العين بقماش رطب ونظيف

3.تناول المغنيزيوم فنقصه يؤدي إلى حدوث تقلصات في العضلات

4. تناول الكثير من السوائل

5.الاسترخاء والنوم بشكل كافي

د.ص/ع.أ.ج