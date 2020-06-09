 طرق بسيطة لتجنب آلام الظهر للموظفة الحامل | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 10.06.2020

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صحة

طرق بسيطة لتجنب آلام الظهر للموظفة الحامل

تضطر ظروف الحياة العديد من النساء للعمل بشكل طبيعي حتى أسابيع قليلة قبل الوضع. وتزيد الأعمال المكتبية من معاناة المرأة الحامل إذ تتضاعف آلام الظهر خاصة للتي تضطر للجلوس لفترات طويلة أمام المكتب. طرق بسيطة للتخلص من ذلك.

Symbolbild Rückenschmerzen (picture-alliance/dpa Themendienst/Monique Wuestenhagen)

الدوار والشعور برغبة في التقيؤ من أعراض الحمل التقليدية ويصاحبها أيضا آلام الظهر نتيجة لزيادة الوزن. ويزيد الجلوس على المكتب لساعات طويلة هذه الآلام، لكن مراعاة بعض الأمور أثناء العمل يخفف من معاناة الموظفة الحامل.

مختارات

يبدو أن ثلث الأوروبيات قد ورثن جينات إنسان نيندرتال، ما رفع من مستوى خصوبتهن وقلل إلى حد كبير من احتمالات إسقاط حملهن، كما كشفت دراسة أعدها معهد ماكس بلانك في ألمانيا ومعهد كارولينسكا في السويد. (28.05.2020)

سهلت تقنية الاتصال اللاسلكية "الواي فاي" الكثير من المهام وأصبحت تتداول على نطاق واسع سواء في المنازل أو المرافق العمومية. بيد أن هذه التقنية لا تخلو من أضرار على الصة وخاصة بالنسبة للمرأة الحامل. (16.12.2017)

ومع زيادة وزن الجنين خلال شهور الحمل، تحدث تغيرات كثيرة على جسم المرأة، بعضها يهدف لتسهيل عملية الولادة. وأبرز تلك التغيرات تحدث في المفاصل والأربطة والأوتار، وتتسبب إلى جانب الجلوس لفترات طويلة بآلام شديدة بالظهر. وتحتاج المرأة الحامل لتغيير بعض الأمور خلال الساعات التي تقضيها في المكتب خلال فترة الحمل لتمر هذه الشهور بسلام.

حمل الأدوات الثقيلة

حمل الأوراق للطابعة أو الملفات الثقيلة مسألة  يجب أن تنتهي تماما مع بداية الحمل.  ووفقا للخبراء لا يجوز للمرأة الحامل حمل ما يزيد عن خمس كيلوغرامات بأي حال من الأحوال، بحسب تقرير نشره موقع "100 غيزوندهايتس تيبس" الألماني. أما بالنسبة للمرأة التي تضطر لحمل الأشياء الثقيلة أثناء الحمل، فينصحها الخبراء بأن تجلس في وضع القرفصاء لتحمل ما تريد، لإحداث توازن في عمل عضلات القدمين والظهر.

ورغم أن التعامل مع آلة طبع الأوراق من الأمور اليومية في العديد من الوظائف، إلا أن الخبراء ينصحون المرأة الحامل بتجنب تصوير الورق بسبب أن الحبر المستخدم في الماكينات يحتوي على مواد قد تسبب لها الحساسية.

أمرأة حامل تعمل

لا يوجد ما هو أسوأ من الجلوس بشكل مستمر على المكتب، لذا ينبغي على الموظفة الحامل أن تهتم بعمل استراحة بين الحين والآخر.

ومع بداية الحمل يفضل أن تشتري المرأة "قربة الماء الساخن" وتضعها دائما في حقيبتها. وتعتبر هذه الطريقة هي البديل العملي لحمام الماء الساخن، فعند الشعور بالألم في المكتب وأثناء العمل، يمكن بسهولة وضع الماء الساخن في القربة ووضعها على الأماكن التي تؤلم من الجسم. وهنا يجب الحذر، إذ أن الماء شديد السخونة يمكن أن يتسبب في ألم إضافي، لذا ينبغي عدم تسخين الماء بشدة.

تغيير عاداتك في المكتب

ولا يوجد ما هو أسوأ من الجلوس بشكل مستمر على المكتب،  لذا ينبغي على الموظفة الحامل أن تهتم بعمل استراحة بين الحين والآخر. ويفضل أن تخرج فيها للهواء الطلق مع الحرص على المشي حتى ولو لخطوات قليلة.

ما بالنسبة للعاملات في مهن تتطلب "الالتصاق" بالكرسي لساعات طويلة، فيجب عليهن الاهتمام بالجلوس في وضع صحيح بالحرص على أن يكون الظهر في حالة استقامة مع تغيير وضعية الجلوس كل ساعة. ونظرا لأهمية رفع القدمين بين الحين والآخر فيمكن وضع كرسي صغير أو حتى صندوق القمامة تحت المكتب وفرد الساقين عليه بين الحين والآخر مع الحرص على الجلوس على الكرسي المناسب الذي يضمن استقامة الظهر.

ويمكن لمن يعملن في وظائف تتمتع بالمرونة في الوقت، الذهاب لغرفة مغلقة وممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة المخصصة للحوامل والتي يمكن أن يرشدك إليها طبيبك أو مدرب الرياضة المتخصص.

ا.ف/ ع. أ ج

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    محرمات الحمل السبعة في صور

    الخطر الأول: الكحول

    قد يؤدي تناول الكحول أثناء الحمل إلى تشوهات خلقية واضطرابات سلوكية وإلى إعاقة عقلية لدى الطفل.

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    محرمات الحمل السبعة في صور

    الخطر الثاني: التدخين

    للسجائر والتدخين السلبي أيضا تأثير خطير على نمو الجنين. إذ يضيق النيكوتين أوعيته الدموية وينخفض بذلك تزويد الجنين بالأوكسجين والمواد المغذية. أطفال المدخنات أقل وزناً وأكثر عرضة للإصابة بمرض الربو فيما بعد.

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    محرمات الحمل السبعة في صور

    الخطر الثالث: العدوى المنقولة عن الأغذية

    مسببات التوكسوبلاسما (داء القطط) من الممكن أن تضر بحياة الجنين، لذا ينبغي على الحوامل الابتعاد عن تناول اللحوم النيئة واللحوم المدخنَة، والأسماك النيئة ومنتجات الحليب الخام. ويجب غسل الخضار جيدا قبل تناولها. ويتم القضاء على الجراثيم بتسخين المواد الغذائية لتصل حرارتها الداخلية إلى 70 درجة مئوية لمدة دقيقتين.

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    محرمات الحمل السبعة في صور

    الخطر الرابع: الأدوية

    ينبغي على الحامل استشارة الطبيب قبل تناول الأدوية حتى تلك التي تبدو غير ضارة ويمكن شراؤها بدون وصفة طبية.

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    محرمات الحمل السبعة في صور

    الخطر الخامس: التوتر النفسي

    وفقا للدراسات فإن التوتر في فترة الحمل يؤدي إلى خطر الولادة المبكرة. إذ من الممكن أن تسبب هرمونات التوتر تقلصات ولادة مبكرة. وبالتوتر تكون المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، والتي بدورها تؤدي إلى الولادة المبكرة.

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    محرمات الحمل السبعة في صور

    الخطر السادس: الكافيين

    ينصح الخبراء الحوامل ألا تتجاوز نسبة ما يتناولنه من مادة الكافيين 300 مليغرام يوميا، أي ما يعادل كوبين من القهوة فقط.

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    محرمات الحمل السبعة في صور

    الخطر السابع: المسببات المرضية

    يمكن للالتهابات كالحصبة الألمانية أو جدري الماء أن تضر بصحة الجنين. واللقاح خير وسيلة للوقاية من الإصابة. إلا أن اللقاح قد يكون خطيرا أثناء الحمل. لذا من الأفضل الحصول مسبقا على اللقاح. وينبغي على الطبيب تقديم المشورة فيما إذا كانت الحاجة إلى اللقاح ضرورة لابد منها.

    الكاتب: DW/ دالين صلاحية


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