طرفا الصراع بالسودان وافقا على هدنة 24 ساعة اعتبارا من السبت

قالتالسعودية والولايات المتحدة اليوم الجمعة (التاسع من يونيو/ حزيران 2023) في بيان مشترك إن طرفي الصراع في السودان اتفقا على وقف إطلاق النار على مستوى البلاد لمدة 24 ساعة ابتداء من غد السبت الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت غرينتش).

وتتوسط الرياض وواشنطن في محادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وذكر البيان "سيلتزم الطرفان بموجب هذا الاتفاق بوقف الهجمات والقصف المدفعي والجوي وعدم استخدام الطائرات المسيرة وتحريك القوات وإعادة تمركزها وإمدادها، وعدم السعي للحصول على ميزة عسكرية أثناء فترة وقف إطلاق النار".

وأضاف البيان "في حالة عدم التزام الطرفين بهذه الهدنة فسيضطر الميسران إلى تأجيل محادثات جدة" في إشارة للمفاوضات الرامية لإنهاء الاشتباكات الدائرة منذ ما يقرب من شهرين في السودان. وقال مكتب الشؤون الأفريقية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على تويتر "قدمنا للطرفين فرصا عديدة لإنهاء تلك الحرب العبثية... ندعو الطرفين لاحترام الالتزام الذي قطعاه اليوم بوقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة بما سيسمح للشعب السوداني بتلقي مساعدات إنسانية ضرورية".

وارتكب الجانبان من قبل انتهاكات لاتفاقات وقف إطلاق نار سابقة لكن أحدث هدنة سمحت بالفعل بدخول كميات محدودة من المساعدات الإنسانية وفقا لما ذكرته وكالات إغاثة. وتسبب الصراع في السودان في تعطيل انطلاق عملية انتقال للحكم المدني بعد أربع سنوات من انتفاضة شعبية أطاحت بعمر البشير. ونشب خلاف عميق بين الجيش وقوات الدعم السريع فيما يتعلق بتسلسل القيادة وخطط إعادة هيكلة الجيش بموجب خطة الانتقال تلك.

ع.ش/ ح.ز (رويترز، د ب أ)