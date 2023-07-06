 طرد مهاجرين من صفاقس إثر صدامات على خلفية مقتل شاب تونسي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

طرد مهاجرين من صفاقس إثر صدامات على خلفية مقتل شاب تونسي

تعرّض عشرات المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء للطرد من مدينة صفاقس التونسية غداة أعمال عنف ليلية اندلعت إثر مصرع أحد السكّان في صدامات مع مهاجرين غير قانونيين، وفقًا لشهادات وصور تمّ بثّها على الإنترنت

أعمال شغب وشرطة في تونس

أثار مقتل الصفاقسي الأربعيني سيلاً من ردود الفعل المطالبة بطرد المهاجرين الأفارقةـ صورة من الأرشيف

قال شهود إن شبانا غاضبين أقاموا حواجز على الطرق واشتبكوا مع الشرطة في بلدة سبيطلة التونسية مساء أمس الأربعاء، عقب مقتل شاب خلال مداهمة لقوات الأمن. وأحرق الشبان المحتجون إطارات مطاطية وأغلقوا الطرق ورشقوا الشرطة بالحجارة وسط حالة من الاحتقان في البلدة. وتلاحقهم الشرطة التي تطلق قنابل الغاز لتفريقهم.

مختارات

بعد زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسي وزراء هولندا وإيطاليا، التقت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها الفرنسي برئيس تونس ووزير داخليته. فيزر أكدت رغبة البلدين في تعزيز التعاون مع تونس لمكافحة تهريب البشر.

تتواصل فصول مأساة غرق المهاجرين الذين يقصدون أوروبا أمام سواحل المتوسط، إذ أعلنت مصادر تونسية وليبية عن العثور في الأيام القليلة الماضية على عشرات الجثث لمهاجرين يعتقد أنهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

تتصاعد المواجهة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والرئيس قيس سعيد. يحتج الاتحاد على ما يقول إنه اعتداء من جانب السلطة على الحريات والحقوق المدنية وينتقد الوضع السياسي والاجتماعي، فيما وجه سعيد انتقادات مبطنة للاتحاد.

وأضافوا أن الشاب قتل خلال هذه الاشتباكات. ويسعى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بشكل دقيق. وتريد عائلة الشاب المتوفي معرفة من أطلق النار عليه.

وكان مئات السكّان قد تجمعوا أمس الأربعاء في شوارع العديد من أحياء هذه المدينة الساحلية الواقعة في وسط شرق البلاد، مطالبين بمغادرة جميع المهاجرين غير القانونيين على الفور، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في المكان.

وخلال تلك الاحتجاجات التي استمرّت الليل بطوله، قطع بعض المحتجّين الطرقات وأضرموا النار في إطارات مطاطية تعبيراً عن غضبهم بعد مقتل مواطن يبلغ من العمر 41 عاماً طعناً خلال صدامات وقعت ليل الإثنين-الثلاثاء مع مهاجرين من دول تقع في أفريقيا جنوب الصحراء.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر من الشرطة وهم يطردون عشرات المهاجرين من منازلهم وسط هتافات سكّان المدينة، قبل أن يتمّ تجميع هؤلاء المهاجرين في سيارات الشرطة.

وأظهرت مقاطع أخرى مهاجرين على الأرض وأيديهم على رؤوسهم ومحاطين بعدد من السكان بانتظار وصول الشرطة لتسلّمهم.

وقال الناطق الرسمي باسم منظمة "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" رمضان بن عمر لفرانس برس إنّ الشرطة نقلت العديد من المهاجرين إلى مبنى "معرض صفاقس" في انتظار نقلهم إلى مكان آخر.

ونُقل مهاجرون آخرون إلى منطقة قريبة من الحدود الليبية بحسب بن عمر الذي لم يتمكن من تحديد العدد الإجمالي للمهاجرين الذين طُردوا من صفاقس.

تونس: عنف ضد المهاجرين

وندّدت أكثر من عشرين منظمة حقوقية تونسية ودولية في بيان الأربعاء بـ"انتهاكات حقوق الإنسان التي تطال المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين".

ودعت المنظّمات الحقوقية في بيانها السلطات التونسية إلى "توضيح هذه الحقائق والتدخل العاجل لضمان التكفل العاجل بهؤلاء الأشخاص".

وأكّدت المنظّمات أنّ السلطات التونسية رحّلت إلى الحدود الليبية 148 مهاجراً ولاجئاً من جنسيات عدّة بما في ذلك ساحل العاج والكاميرون، مشيرة إلى أنّه من بين هؤلاء 12 طفلاً على الأقلّ تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وأثار مقتل الصفاقسي الأربعيني سيلاً من ردود الفعل العنصرية المطالبة بطرد المهاجرين غير القانونيين من صفاقس، وهي أهم نقطة عبور للمهاجرين غير القانونيين عبر البحر في اتجاه السواحل الايطالية.

كما نقل عشرات المهاجرين إلى محطة القطارات بصفاقس للتوجّه إلى مناطق اخرى من البلاد، بحسب مصور لفرانس برس.

وقال لفرانس برس المهاجر الكونغولي جوناثان تشامو "نشعر بالخوف هنا ونريد مغادرة صفاقس فوراً" لأنّ "السكان يهاجمون المهاجرين".

وأضاف الطالب الذي جاء لتونس للدراسة أنّ "الشرطة التونسية تحاول توقيف كلّ المهاجرين وترحيلهم إلى الصحراء الليبية وهذا غير معقول".

حماية الناس وممتلكاتهم

من جهته، كتب مدير جمعية "أفريك أنتيليجانس" فرانك يوتديجي وهي منظمة تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين أنّ "العنف بين المواطنين التونسيين والمهاجرين الأفارقة  يستمرّ في التصاعد في صفاقس، مما يخلق توتّراً شديداً بين هؤلاء المهاجرين".

وشدّد على وجوب "أن تحمي الدولة الناس وممتلكاتهم، وأن تضاعف السلطات التونسية الإجراءات لضمان سلامة سكان صفاقس من التونسيين والأجانب".

وأكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء خلال زيارة لمقرّ وزارة الداخلية بالعاصمة، أنّ بلاده "لا تقبل بأن يقيم على أرضها إلا وفق قوانينها كما لا تقبل بأن تكون منطقة عبور أو أرضاً لتوطين الوافدين عليها من عدد من الدول الإفريقية، ولا تقبل، أيضاً، أن تكون حارسة إلا لحدودها".

وأضاف سعيّد أنّ هناك "شبكات إجرامية محمول على الدولة التونسية تفكيكها وأن هناك عديد القرائن الدالة كلها على أن هذا الوضع غير طبيعي".

وتضاعف هذا العنف بعد خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيّد في شباط/فبراير الفائت وانتقد فيه الهجرة غير القانونية واعتبرها تهديدًا للتركيبة الديموغرافية لبلاده.

ويتوافد على تونس الآلاف من المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء والتي تمرّ بأزمات سياسية واقتصادية ونزاعات، ويتّخذون من المحافظات الساحلية مستقراً لهم ويحاولون جمع المال ودفعه مقابل المشاركة في محاولات عبور غير قانونية على متن قوارب تقلّهم إلى السواحل الايطالية بالدرجة الأولى.

وعرض الاتحاد الأوروبي في 11 يونيو/حزيران الفائت دعماً مالياً بقيمة مليار دولار على تونس التي تواجه أزمة لتعزيز اقتصادها والحدّ من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط.

ع.أ.ج/ ع ج م (رويترز، أ ف ب)

معاناة المهاجرين الأفارقة في تونس وحلم الوصول إلى أوروبا

مواضيع ذات صلة

Migration über das zentrale Mittelmeer. Ein Holzboot mit etwa 30 Menschen versucht bei hohen Wellengang die gefährliche Überfahrt nach Italien. Oft geraten diese labilen und überfüllten Boote in Seenot.

منظمتان: قارب يقل 400 مهاجر ضل طريقه في البحر بين ليبيا ومالطا 09.04.2023

بعد أن أطلقت خدمة الدعم "ألارم فون" الناشطة في مجال إنقاذ المهاجرين نداء لإنقاذ قارب يقل نحو 400 مهاجر ضل طريقه في المتوسط، أعلنت منظمة ألمانية العثور عليه وتزويده بالوقود. بيد أن "محنة" القارب مازالت قائمة، حسب المنظمة.

Migrants arrive at Tunis-Carthage International airport on March 7, 2023 as they prepare to leave Tunis on a repatriation flight. - Tunisia's President Kais Saied ordered officials to take urgent measures to tackle irregular migration, claiming without evidence that a criminal plot was underway to change Tunisia's demographic makeup. Saied claimed that migrants were behind most crime in the North African country, fuelling a spate of sackings, evictions and attacks. (Photo by FETHI BELAID / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

بعد موجة العنف ضدهم في تونس - غضب في أوطان المهاجرين الأفارقة 09.03.2023

بسبب هجمات "عنصرية" يفّر من تونس مهاجرون من أفريقيا جنوبي الصحراء. وترسل بلدانهم الأصلية طائرات لإعادتهم. وفي أحاديث مع DW يعرب عديد منهم عن سعادتهم بالعودة لبلدانهم، بينما تتزايد الاحتجاجات ضد ما وقع لهم في تونس.

Tunisians shout slogans against the government and police repression in the capital Tunis on February 6, 2021, as they demonstrate in commemoration of the 8th anniversary of the assassination of prominent leftist opposition leader Chokri Belaid (placard portrait). (Photo by FETHI BELAID / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

تونس.. احتجاجات ضد السلطة وسط تفشي كورونا وتعثر الاقتصاد 25.07.2021

تجمع المئات من المحتجين في محيط مقر البرلمان في تونس للدعوة إلى تنحي الحكومة وحل البرلمان، كما خرجت مظاهرات في مدن أخرى ضمن تحركات دعا إليها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام.