طرح أزياء شخصيتي "باتمان" و"روبين" للبيع بمزاد علني

سيتم طرح الزي الرسمي لشخصيتي باتمان وروبين للبيع معا في مزاد بمدينة لوس أنجلس الامريكية، حيث قرر مالكهما أن يظل بطلا قصص الطفولة المصورة معا حتى بعد بيعهما.
ويعود الزيان للمسلسل التلفزيوني الأمريكي، المعروض خلال ستينيات القرن الماضي، والذي قام ببطولته الممثلان أدم ويست وبرت وارد.
وذكرت دارProfiles In History للمزادات، الجمعة (22 نوفمبر/تشرين الثاني) أنه من المتوقع أن يحقق الزيان معا عند بيعهكما ما بين 150 ألفا و200 ألف دولار في المزاد المُقام في 17 ديسمبر/كانون الأول القادم.
والزيان هما جزء من مجموعة أكبر تضم أكثر من 200 قطعة قام الأمريكي جون أزاريان بتجميعها على مدى أكثر من ثلاثين عاما.
وقال أزاريان إن طاقمي أزياء بطلي برنامجه التلفزيوني المفضل في الطفولة سُيعرضان للبيع معا، إذ لا يريد أن يفرقهما عن بعضهما، على حد وصفه.
و أضاف أزاريان: "إنهما الزيان الوحيدان الأصليان والكاملان في العالم، فهناك أطقم أخرى لكن ينقصها بعض القطع. وهناك قطع غير أصلية، لكن التي أملكها أصلية 100 بالمئة".
وسيتضمن المزاد الأزياء الخاصة بشخصيات أخرى، مثل شخصية "كيرك" من مسلسل "ستار تريك" وزي بطلة مسلسل "وندر وومن"، الذي تم إنتاجه بسبعينات القرن الماضي.
وتمثل محتويات هذا المزاد نحو 25 بالمئة فقط من المجموعة الكاملة التي يمتلكها جون أزاريان، إذ تضم نحو 1500 قطعة.
د.ب/ع,ج.م (رويترز)
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"ستار تريك" - أكثر من فيلم في ذاكرة الأجيال
الصورة للسفينة انتربرايس التي رافقت ستار تريك الذي عرض أول مرة عام 1966، فأوقف عرضه وإنتاجه بعد 79 حلقة لعدم إعجاب المشاهدين به، لكن هذا تغير بعد هبوط الإنسان على القمر عام 1969، فتزايد الإقبال عليه حتى أنتج عنه خمس مسلسلات و13 فيلما وألعاب كومبيوتر وكتب ومجلات عديدة بنفس المضمون.
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"ستار تريك" - أكثر من فيلم في ذاكرة الأجيال
طرح مسلسل "ستار تريك" تصورات عن المستقبل، جاءت بعضها واقعية فكانت بشكل نبوءة. الكابتن كيرك الظاهر في الصورة (أبيض البشرة) كسر التابو وقبّل الضابطة السمراء اوهورا (الواقفة في الصف الخلفي)، وهو ما أثار حفيظة المحافظين الذين اعتبروه تجاوزا للخطوط الحمراء التي شاعت بين الأجناس آنذاك.
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"ستار تريك" - أكثر من فيلم في ذاكرة الأجيال
السيد سبوك، نصفه بشري ونصفه بركاني، دمه أخضر وأذناه أطول من الأذن البشرية وهو ما ميّز شكله. هو الضابط العلمي للسفينة انتربرايس. تصفيفة شعره الغريبة ألهمت خيال كثير من المراهقين فقلدوها.
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"ستار تريك" - أكثر من فيلم في ذاكرة الأجيال
أستاذ اللسانيات البروفسور مارك اوكراند اخترع لغة كلنغونس الافتراضية لمن يعيشون على سطح الكوكب كورنوس، وفي عام 1984 نشر قاموسا بمفردات وقواعد اللغة، وهو ما حفز كثير من المعجبين بالمسلسل إلى تعلم لغة كلينغون.
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"ستار تريك" - أكثر من فيلم في ذاكرة الأجيال
يُعرف جمهور ستار تريك اليوم باسم "تريكيس". يورغين كايزر البالغ من العمر 35 عاما رفض الاعتراف بأن المسلسل قد توقف إنتاجه عام 2005، فواصل بنفسه إنتاج فيلم بالعاب ودمى، وبعد سبعة أعوام ظهر إلى العالم فيلمه بعنوان "بداية النهاية" الذي بلغ طوله ساعة كاملة.
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"ستار تريك" - أكثر من فيلم في ذاكرة الأجيال
في عام 1997 نجح روجر نيغارد في إثارة إعجاب المشاهدين بفيلمه الوثائقي" تريكيس". المعجبون يرون في الفيلم شيئا أكبر من مجرد الإمتاع، وهكذا يلبسون ملابس سكان السفينة انتربرايس، ويتكلمون بلغة كلنغون ويتقيدون برسوم وتقاليد "ستار تريك".
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"ستار تريك" - أكثر من فيلم في ذاكرة الأجيال
في ألمانيا ينظم المعجبون والمتابعون لعالم ستار تريك لقاءات وفعاليات. وأحيى هذا العام 5 آلاف من التريكيز الذكرى الخامسة والعشرين لإطلاق جمعية FedCon ، وحضروا محاضرات عن ستار تريك وارتدوا أزياءهم وشاهدوا أفلامهم بل والتقوا ببعض أبطال المسلسل ومنهم جورج تاكي.
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"ستار تريك" - أكثر من فيلم في ذاكرة الأجيال
كوزبلاي ظاهرة تشكلت في اليابان حيث يلعب الناس أدوارا من شخصيات روائية، وامتدت الظاهرة لتشمل "تريكيز" فأعيد تقديم شخوص المسلسل بأقنعتهم وملابسهم وألوان السفينة انتربرايز.
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"ستار تريك" - أكثر من فيلم في ذاكرة الأجيال
شاعت حالات محاكاة كثيرة لأبطال المسلسل في ألمانيا، محاكاة لشخصية مستر سبوك وطاقم التاكسي الفضائي المرافق له، والذي قام بها ميشائيل بولي هيربيغ . كما أنّ هناك من تقمص شخصية كابتن كورك .
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"ستار تريك" - أكثر من فيلم في ذاكرة الأجيال
مخترع "ستار تريك"واسمه جين رودنبري كان من أوائل من أوصوا بإرسال رماد رفاتهم إلى الفضاء.وتعرض شركة "كليستس" الأمريكية مراسم إطلاق بقايا الرفاة إلى الفضاء للراغبين في ذلك. وهكذا أطلقوا جرارا مغلقة صغيرة تضم كل منها 7 غرامات من الرماد في مدار يبعد 800 كيلومترا عن الأرض ليبقى عائما حولها.
الكاتب: ميريام كاروت/م.م