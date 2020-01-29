طبيعة علاقة رونالدو وجورجينا تعود للواجهة

أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن جورجينا رودريغيز، أشعلت التكهنات من جديد بشأن زواجها سراً من نجم يوفنتوس الأول كريستيانو رونالدو. وكان أكثر من تقرير صحفي قد أشار إلى أن جورجينا ورونالدو، تزوجا سراً لكنهما لم يفصحا عن ذلك بعد.

وبمناسبة عيد ميلادها الـ 26، نشرت جورجينا رودريغيز صورة لها برفقة رونالدو وأطفاله. وعلقت الحسناء الإسبانية-الأرجنتينية على الصورة تقول "عيد ميلاد سعيد لي (26 عاماً)، أنا سعيدة للغاية ولا أستطيع أن أطلب الكثير من الحياة. فقط الكثير من الصحة لعائلتي ولي". وأضافت: "شكراً لكم جميعاً على تهانيكم، وشكرا زوجي (رونالدو) على إعطائي أفضل ما في الحياة، أطفالنا، أحبك".

وأوضحت "ذا صن" أن جورجينا استخدمت كلمة "زوجي" في إشارة إلى كريستيانو رونالدو، وذلك رغم أن الثنائي لم يعلن أبداً خبر زواجه منذ بدأت العلاقة بينهما قبل عدة سنوات.

من جانبه، لم يتأخر كريستيانو رونالدو كثيراً في تهنئة جورجينا رودريغيز بمناسبة عيد ميلادها، وقال أحسن لاعب في العالم خمس مرات "مبروك حبيبتي، أتمنى لك يوماً جميلاً للغاية! أنت امرأة رائعة وأم رائعة لأطفالنا! أحبك كثيراً".

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو (34 عاماً)، كان قد أكد قبل أسابيع في مقابلة صحفية أنه سيتزوج في يوم من الأيام من جورجينا رودريغيز، مضيفاً أن والدته ترغب أيضاً في زواجه من جورجينا، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.