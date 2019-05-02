طبيب من مراسلون بلا حدود: مراكز احتجاز اللاجئين في ليبيا مروعة

قال الطبيب من "منظمة أطباء بلا حدود"، كريستوف هي، أن أوضاع طالبي اللجوء المحتجزين في مراكز الاعتقال في ليبيا "مروعة" والظروف "غير إنسانية"، مردفاً أن التغذية "سيئة" وبالمثل النظافة والأوضاع الصحية. وقال الطبيب الألماني الذي أمضى في المركز أربعة أشهر كمنسق لفريق من ستة أشخاص يقوم بمشروع طبي لمنظمة "أطباء بلا حدود" إنه بين أيلول/سبتمبر وأيار/مايو الماضيين قضى 22 طالب لجوء نحبهم، على الأرجح نتيجة إصابتهم بالسل.
وفي مقابلة هاتفية مع راديو "دويتشلاند فونك" الألماني ذكر كريستوف هي أن من بين 600 معتقل في المركز يعيش 130 قاصر فروا من بلاد تضربها حروب أهلية كالصومال وإريتريا حيث كانوا قد أجبروا على حمل السلاح، مضيفاً أنهم في رحلة هربهم تعرضوا لاعتداءات جنسية وللعنف.
ورسم الناشط الإغاثي صورة لأحد زنازين مركز الاعتقال قائلاً: "يحشر 45 طالب لجوء في غرفة مساحتها 70 متر مربعاً لا يدخلها ضوء الشمس ولا الهواء المنعش. ولا يسمح للمعتقلين بفسحة للتنفس خارج الغرفة أبداً". والجدير ذكره أن لا صور تتسرب من مراكز اعتقال طالبي اللجوء في ليبيا ولا يسمح للصحفيين بدخولها.
ورحب كريستوف هي بإعلان الكنيسة البروتستانتية الأسبوع الماضي عن رغبتها بالمشاركة في عمليات إنقاذ المهاجرين المهددين بالغرق في عرض البحر. بيد أنه وجه نقداً مبطناً للحكومة في برلين: "يجب على الحكومة الألمانية تعزيز انخراطها في القضية عن طريق العمل على إنهاء معاناة الناس في مراكز الاعتقال".
خ.س/د.ص – مهاجر نيوز
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مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا
مركز لإحتجاز مهاجرين أفارقة في ليبيا. تسيطر جهات متعددة على مراكز اللاجئين، بعضها يعود لسلطة إحدى الحكومات المتنازعة على السلطة في البلاد. وبعضها الآخر يقع تحت نفوذ ميلشيات مسلحة..ويتعرض المهاجرون لضروب من الاستغلال و"تجارة البشر".
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مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا
صورة تظهر وافدين محتجزين داخل أحد السجون في ليبيا، حيث يباع معظمهم في "أسواق عبيد" حقيقية بحسب ما كشف تقرير منظمة الهجرة العالمية، ومعظم المباعين هم من الأفارقة الذين يعبرون ليبيا بقصد السفر إلى أوروبا بطريقةٍ غير شرعية.
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مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا
مهاجر إفريقي يبدو محتجاً على وضعه. بحسب تقرير منظمة الهجرة العالمية، فإن المهاجرون يباعون بمبالغ تتراوح بين 200 و500 دولار، حيث يتم شراء مهاجر واستغلاله في العمل، ويكون المُشتري مسؤولاً عن الشخص بشكل كامل، في حين أن بعضهم قد ينجح بالهرب وبعضهم يفشل ليبقى عرضةً للاستغلال.
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مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا
بحسب شهادات "صادمة" لمهاجرين لموظفي منظمة الهجرة، فإن مئات الرجال والنساء يتم بيعهم. وتتم عمليات البيع في ساحات عامة أو مستودعات. ووفقاً للشهادات فإن مهاجرون في مدينة سبها جنوب ليبيا، التي تعد أحد المراكز الرئيسة لتهريب المهاجرين، افترشوا الأرض في مرآب وساحات انتظار للسيارات.
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مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا
يدير "سوق العبيد" ليبيون يساعدهم غانيون ونيجيريون يعملون لحساب الليبيين، ويُستخدم أغلب المهاجرين كعمالة يومية في البناء والزراعة. وبعضهم يتقاضى أجرا والبعض الآخر يُكره على العمل دون أجر.
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مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا
عدا عن خطر القتل فإن المهاجرين الذين يقعون فريسة مهربين يواجهون سوء تغذية بشكل مستمر وانتهاكات جنسية، بحسب ما أكد محمد عبدي كير مدير العمليات الطارئة في منظمة الهجرة العالمية، الذي وصف الوضع بـ"الكارثي".
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مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا
يتم في هذه الأسواق بيع النساء واللواتي، بحسب التقرير، يتعرضن لسوء معاملة بشكل كبير، كما سجلت شهادات لسيدات تعرضن للاغتصاب أو الإجبار على العمل بالدعارة، كما يتم بيعهن على أساس أنهن "جواري للمتعة".
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مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا
تعتبر ليبيا البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحراً، حيث سلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية. ومن المعروف أن حوالي 600 شخص توفوا في البحر منذ مطلع عام 2017 وقتل عدد غير معلوم أثناء السفر باتجاه الشمال عبر الصحراء وصولا إلى البحر المتوسط.