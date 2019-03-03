 طبيب خصوبة ينجب 49 طفلا دون علم أمهاتهم! | عالم المنوعات | DW | 12.04.2019

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منوعات

طبيب خصوبة ينجب 49 طفلا دون علم أمهاتهم!

49 طفلا هولنديا كانوا سيمضون حياتهم دون معرفة من هو والدهم الحقيقي، حتى اكتشاف أمهاتهم خداع طبيب الخصوبة لهن. منظمة الدفاع عن حقوق الأطفالأعلنت أن اختبار الحمض النووي يؤكد صحة الإدعاء بقيام الطبيب الهولندي بفعلته.

Sperma (Getty Images/AFP/H. Bagger)

في قضية غريبة من نوعها، يُشتبه في قيام طبيب هولندي للخصوبة بتلقيح مريضاته بحيواناته المنوية دون إذنهن وحملهن وإنجابهن لـ 49 طفلا دون معرفة الأب الحقيقي.

ولا تقف غرابة القضية عند هذا الحد فقط حيث فارق الطبيب الحياة في عام 2017، لكن أولياء أمور الأطفال الـ49 تمكنوا من الحصول على عينة من الحمض النووي للطبيب قبل وفاته. 

ورفضت أرملة الطبيب في بداية الأمر السماح  بإجراء المقارنة للحمض للنووي، إلا أن موافقة المحكمة بإجراء الأمر دفعتها للموافقة فيما بعد.

وأعلنت منظمة الدفاع عن حقوق الأطفال يوم الجمعة بأن اختبار الحمض النووي للأطفال يؤكد صحة الإدعاء بقيام الطبيب الهولندي بفعلته.

وكان الطبيب، على مر السنين وبشكل متواصل، يبلغ مريضاته بعيادته الواقعة في باريندريخت القريبة من مدينة روتردام الهولندية، أن السائل المنوي المستخدم في علاجات الخصوبة جاء من متبرع مجهول.

د.ب/ ع.خ (د ب ا)

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