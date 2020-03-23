 طبيب ألماني: للوقاية من كورونا.. احترس من ارتداء القفازات! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 08.04.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

طبيب ألماني: للوقاية من كورونا.. احترس من ارتداء القفازات!

عندما تغيب المعلومة العلمية المؤكدة تطل برؤوسها الأوهام والإشاعات. زمن كورونا بيئة خصبة لما سبق. طبيب ألماني يحذر من "وهم خطير": ارتداء القفازات الطبية ظناً أنها تقينا شر فيروس كورونا.

مصنع للقفازات الطبية في الصين

أورد الطبيب الألماني مارك هانيفيلد عدة أسباب توجب عدم ارتداء القفازات الطبية وغيرها خارج المشافي والعيادات الطبية

في زمن كورونا لا تخطئ العين رؤية الكثير من الناس مرتدين كمامات وقفازات طبية أو حتى عادية في الشارع أو في متاجر المواد الغذائية أو غيرها من الفضاءات العامة.

مختارات

في ظل الأخبار السلبية عن انتشار فيروس كورونا في العالم، يعاني معظمنا من القلق والإحباط. لكن للأزمة جانب مضيء أيضا. فما ما هي أبرز الأشياء الإيجابية التي أظهرتها أزمة تفشي فيروس كورونا حول العالم؟ (28.03.2020)

ناس كثر لا يتابعون سوى أرقام المصابين والمتوفين أو حتى المتعافين من كورونا، لكن هناك أرقام أخرى من الصعب للغاية حصرها، لكنها تبقى خطيرة هي الأخرى. هم من يعانون نفسيا بسبب هذه الجائحة. (04.04.2020)

يمني أولئك الناس أنفسهم بمحاولة الوقاية من عدوى الفيروس، بيد أن الطبيب الألماني مارك هانيفيلد حذر من أن ذلك مجرد "وهم خطير". وقد عرَف الطبيب الألماني على حسابة في تويتر عن نفسه بأنه طبيب عام وتخدير وعناية مركزة. كلام هانيفيلد وتغرايداته تناقلتها عدة مواقع ألمانية على مواقعها الإلكترونية اليوم الثلاثاء (السابع من نيسان/أبريل 2020).

وقد أورد الطبيب الألماني عدة أسباب توجب عدم ارتداء القفازات الطبية وغيرها خارج المشافي والعيادات الطبية. أولاً: القفازات الطبية مسامية، وعندما يرتديها أفراد الطواقم الطبية فهي لحمايتهم من الشوائب والملوثات الكبيرة الحجم نسبياً. وتدعم تجارب تعود لوقت ماض رأي هانيفيلد؛ إذ أظهرت أن الكثير من أنواع القفازات الطبية تسرب الماء والدم.

السبب الثاني، حسب الطبيب الألماني، هو أن تلك القفازات تنشر الجراثيم أكثر من جلد الإنسان. واستند إلى كلام طبيبة مختصة في التعقيم والأحياء الدقيقة. الطبية قالت إن بعضها ينقل البكتيريا ألف مرة أكثر من الجلد البشري.

والسبب الثالث هو تكاثر البكتيريا تحت القفازات، التي توفر بيئة رطبة-دافئة لعملية التكاثر. ومن هنا ينصح الطبيب الألماني بتعقيم اليدين بعد خلع القفازات. هذا في حال أصر البعض على ارتدائها.

خ.س/ع.ح./ع.ج.م

  • Tueren reinigen (picture-alliance/dpa Themendienst/F. Gabbert)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    الحذر من مقابض الأبواب

    فيروسات كورونا المعروفة للعلماء تبقى في المتوسط من أربعة إلى خمسة أيام على الأسطح المختلفة مثل مقابض الأبواب. ورغم إنه من غير الواضح بعد كيف ينتشر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن العلماء يرجحون انتشاره عبر الرذاذ الناتج عن السعال أو العطاس. هذا الرذاذ ينتقل عادة من الأيدي إلى الأسطح المختلفة. لذلك من الضروري غسل اليدين دائماً.

  • Kostenloses Schulessen in Berlin (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    الأكل في الخارج ليس شهياً دائماً!

    ينبغي الحرص عند الأكل في المطاعم وغيرها من الأماكن العامة. فقد ينتقل الفيروس من شخص مصاب إلى آخرين عن طريق السعال أو العطس مباشرة على الصحون أو أدوات المائدة. وفقاً للمعهد الاتحادي لتقييم المخاطر لم يُثبت حتى الآن انتقال المرض بهذه الطريقة. لكن من الأفضل حالياً توخي الحرص وتناول الطعام المُعد في المنزل.

  • Baden-Württemberg Spielzeug vor Kindern (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل أخاف من البضائع المستوردة؟

    مع إغلاق المدارس ومكوث الأطفال في المنزل، يحتاجون إلى الألعاب لتسليتهم. فهل تمثل الألعاب المستوردة من بلاد أخرى خطراً؟ يجيب المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر بالنفي، فحتى الآن لا توجد حالات انتقال للعدوى عبر بضائع مستوردة. كما يقول الخبراء إن الفيروس يظل على الأسطح لمدة أطول كلما زادت برودة الجو وارتفعت الرطوبة، وهو ما لا يحدث بالضرورة مع البضائع حيث تتعرض لعدة تغيرات جوية حتى تصل إلى وجهتها الأخيرة.

  • Deutsche Post - Jahreszahlen (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل التسوق الإلكتروني خطر؟

    في ظل عمل الكثيرين من المنزل هذه الأيام وتفاديهم المتاجر، تزدهر التجارة الإلكترونية بشكل كبير. فهل من الممكن الإصابة بالعدوى من خلال لمس الطرود؟ بشكل عام فإن فيروسات كورونا لا تعيش طويلاً على الأسطح الجافة. بما أن بقاء الفيروس مرتبط بعدة عوامل بيئية مثل درجة حرارة الجو والرطوبة، فإن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يرى أن انتقال الفيروس عن طريق الطرود أو البريد "مستبعد".

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/AP/A. Tarantino)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل "صديق الإنسان" ناقل للفيروس؟

    العزل المنزلي يصيب الكثيرين بالملل، وتكون الحيوانات الأليفة في هذه الحالة مبعثاً للتسلية. لكن هل من الممكن أن تنتقل العدوى من الحيوان للإنسان أو العكس؟ رغم تأكيدات الخبراء أن احتمالية إصابة الحيوانات بالعدوى "ضئيلة جداً"، إلا أنهم لا يستبعدون هذا الاحتمال تماما. فالحيوانات لا تًظهر أي أعراض، وبالتالي فهي لا تمرض. لكن لا يعني ذلك أنها غير حاملة للفيروس وقد ينتقل للإنسان برذاذ الحيوان أو إفرازاته.

  • Italien Menschen mit Schutzmasken (picture-alliance/Kontrolab/IPA/S. Laporta)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل نعزل الخضروات؟

    يعلم الجميع أن الخضروات مفيدة للصحة، ولكن هل صارت خطراً علينا؟ يُصنف المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر احتمالية انتقال فيروس كورونا عن طريق الخضروات على إنها "ضئيلة جداً". فحتى الآن لا توجد حالات إصابة بالعدوى عبر هذا الطريق. أهم ما يُنصح به هو غسل اليدين قبل تحضير الطعام، وهو الأمر الذي يجب المواظبة عليه حتى بدون وجود خطر كورونا. كما يمكن تقليل احتمال العدوى عن طريق الطبخ أو التسخين.

  • Deutschland Frau kauft tiefgefrorenes Gemüse ein (picture-alliance /imageBROKER/J. Tack)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    ماذا عن الأغذية المجمدة؟

    إذا كانت فيروسات كورونا المعروفة لنا مثل السارس (SARS) والميرس (MERS) لا تتأثر بالبرودة، فهل يعني ذلك وجود فيروس كورونا المستجد على أسطح الأغذية المجمدة؟ هذه الفيروسات قد تظل معدية لمدة عامين في درجة حرارة -20. لكن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يُطمئن الجميع: فحتى الآن لا توجد أي حالات معروفة عن انتقال كورونا عن طريق الأغذية، حتى المُجمدة منها.

  • China Karsthöhle mit dem Namen Laogan Cave (picture-alliance/Photoshot/H. Huan)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    ممنوع أكل الحيوانات البرية!

    الخبر الوحيد الجيد منذ بدء أزمة كورونا هو أن الصين منعت أكل الحيوانات البرية. فجميع الدلائل تشير إلى أن المرض انتقل من الخفاش للإنسان. ولم يكن هذا ذنب الخُفاش، فالإنسان هو من اختار أكله. لذلك لا يُنصح أبداً بأكل أي حيوانات برية.


 

مواضيع ذات صلة

Coronavirus in USA New York Hamsterkäufe Supermarkt

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا عند التسوق؟ 23.03.2020

التسوق أمر ضروري حتى في أوقات الحجر الصحي. كيف ستحمي نفسك من الإصابة بفيروس كورونا بوجود كثير من الناس في المتاجر؟ تعرف على أهم النصائح من طبيب ألماني مختص!

Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland

الكمامات الطبية.. كيف تساعد ضد الفيروسات ومتى؟ 01.04.2020

عدد متزايد من الناس يستعملون الكمامة الطبية، بل إن بعض البلدان مثل النمسا جعلتها إلزامية، فيما يتواصل الجدل بألمانيا حول نجاعتها. فما هي نتيجة هذه الإجراءات الوقائية ومن تنفع في الحقيقة؟

Iran Reaktor Natanz

خطوات إيرانية جديدة في طريق انسحابها من الاتفاق النووي 04.04.2020

على النقيض من سرعة انتشار فيروس كورونا، يسير انسحاب إيران من الاتفاق النووي بخطوات هادئة. رغم ذلك تقول طهران أنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

إعلان