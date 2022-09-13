طباخ المنتخب الألماني قلق بشأن تغذية الفريق خلال مونديال قطر

قال طباخ المنتخب الألماني لكرة القدم أنتون شماوس للصحفيين " اليوم الثلاثاء (13 سبتمبر/أيلول 2022): " يجب أن تنظر لما يمكنك إدخاله وما هي المشاكل التي سنواجهها " عندما يسافر المنتخب إلى قطر لخوض منافسات بطولة كأس العالم خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.

وأضاف: " وجدنا أنه ليس من السهل اصطحاب الأشياء معنا إلى قطر"، مشيرا إلى أن هناك شهادات معينة مطلوبة لاستيراد الطعام من ألمانيا.

ويتابع شماوس النظام الغذائي الخاص بمانويل نوير وزملائه بالفريق منذ عام 2017.

وستمثل قطر أيضا تحديا من حيث المناخ. وأوضح أن الأجواء هناك ستكون مشابهة للصيف، لذلك يجب التأكد من بقاء أجسام اللاعبين في المنتخب الألماني رطبة بما يكفي.

وقال إن الطقس يصبح باردا عندما يحل المساء، بينما يكون دافئا في الصباح، وهو أمر يجب مراعاته عندما نفكر بشأن التغذية.

وتم تغيير موعد كأس العالم لتشرين الثاني/نوفمبر لأن درجات الحرارة في قطر تصل إلى 40 درجة مئوية في حزيران/يونيو.

وأضاف: "بشكل عام، من المهم أن نعرف من أين تأتي الأشياء ومن أين تنتج".

ويخطط شماوس لخوض بطولة طويلة. وقال مبتسما: " بالفعل نفترض أننا سنلعب لنهاية البطولة، لذلك وضعنا خطة تستمر حتى نهايتها".

ع.ج.م (د ب أ)