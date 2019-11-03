طباخ ألماني يحقق رقما قياسيا عالميا في طبق "سوليانكا" الروسي

حقق طاه ألماني اليوم الأحد (الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني) رقما قياسيا عالميا لأكبر وجبة سوليانكا مقدارها 268 لترا. وجرت العملية، في جزيرة أوزدوم الألمانية المطلة على بحر البلطيق، تحت إشراف ممثل من معهد الأرقام القياسية الألماني "آر آي دي"،
الذي تابع عملية تحقيق الطاهي المحترف أندريه دومكه هذا الإنجاز باستخدام 100 كيلوغرام من سمك القد البلطيقي، وكميات كبيرة من الفلفل والطماطم والخيار والبصل ومعجون الطماطم والتوابل. ونضج السمك على نار هادئة. ولم يكن فقط الحجم هو المعيار بل والطعم والشكل أيضا.
وتم بيع جزء من الحساء للمشاركين في مسابقة الرقم القياسي في عين المكان، الذين وصل عددهم إلى حوالي المائة، بينما سيذهب جزء من عائد ذلك لمنظمة خاصة برعاية الأطفال.
والسوليانكا هو حساء شوربة روسي تقليدي حار ينتشر بالإضافة إلى روسيا في دول شرق أوروبا وفي شرقي ألمانيا. يذكرأن الطباخ الألماني نفسه أندريه دومكه كان قد حقق العام الماضي رقما قياسيا عالميا في شوربة السمك.
ع.ج.م/ع.ج (د ب أ)
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الألمان والبطاطا .. علاقة حب حميمة تضرب فيها الأمثال!
تدخل البطاطا تقريبا في كل في وجبات الألمان الغذائية، سواء في الحساء أو كبطاطا مقلية أو كرقائق، أو حتى على أطباق رئيسية مسلوقة. يتناول الفرد في ألمانيا نحو 67 كيلوغراما من البطاطا سنوياً أي نحو 1.3 كيلوغراما بالأسبوع.
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الألمان والبطاطا .. علاقة حب حميمة تضرب فيها الأمثال!
منشأ البطاطا الأصلي في أميركا الجنوبية في بيرو وبوليفيا، دخلت إلى ألمانيا في عام 1630. إذ أمر ملك بروسيا فريديريش الثاني مزارعيه بزراعة البطاطا، التي لم يعرف الألمان قبلها طعمها ولا اسمها.
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الألمان والبطاطا .. علاقة حب حميمة تضرب فيها الأمثال!
ليست كل أنواع البطاطا صالحة للطبخ أو القلي. إذ هناك 5000 نوع من البطاطا، أعتمادا على حجمها ولونها ومدى صلابتها، وعلى أساس ذلك تصنف البطاطا لغرض الطبخ أو القلي أو حتى لصنع سلطة البطاطا المحبوبة في ألمانيا.
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الألمان والبطاطا .. علاقة حب حميمة تضرب فيها الأمثال!
يحب الألمان سلطة البطاطا المصنوعة من بطاطا مسلوقة مع خيار مخلل. هناك من يضع عليها شحم الخنزير، وآخرون يفضلونها مع المايونيزا.
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الألمان والبطاطا .. علاقة حب حميمة تضرب فيها الأمثال!
الألمان يصنعون منها كرات أشبه بالكبة. تقدم مع لحم العجل المقلي أو المشوي. حتى هذا النوع من الكرات يعتمد على نوع الوجبة الغذائية ونوعية اللحم المقدم.
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الألمان والبطاطا .. علاقة حب حميمة تضرب فيها الأمثال!
رقائق البطاطا هي النوع المفضل لدى الألمان، يتناولونه خلال الجلوس أمام التلفاز أو خلال حفلات الشوي. أصل رقائق البطاطا ليس من ألمانيا، إلا أن الالمان يضعون لمسات عليها من خلال منحها طعم النقانق المشوية.
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الألمان والبطاطا .. علاقة حب حميمة تضرب فيها الأمثال!
شرائح البطاطا المقلية هي النوع المحبب جدا لدى الألمان. نحو 300 ألف طن من البطاطا المقلية تصنع سنويا في ألمانيا. تجدها في كل ملعب كرة قدم أو زاوية بمدينة أو محلات بيع الأطعمة.
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الألمان والبطاطا .. علاقة حب حميمة تضرب فيها الأمثال!
أما البطاطا المسلوقة فتجد طريقها عادة في وجبات الطعام الرئيسية وغالبا ما تسلق البطاطا كبيرة الحجم لتكون وجبة مكتملة أو الصغيرة الحجم تقدم مع الخضروات واللحوم.
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الألمان والبطاطا .. علاقة حب حميمة تضرب فيها الأمثال!
في أوقات أسواق أعياد الميلاد تباع البطاطا المسحوقة التي يصنع منها الخبز المقلي ويقدم مع فاكهة ساخنة أو مع سمك السلمون المجفف.
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الألمان والبطاطا .. علاقة حب حميمة تضرب فيها الأمثال!
علاقة الألمان باالبطاطا أدخلها أمثلة اللغة الألمانية. إذ يقال مثلا: أغبى المزارعين هو من يحصد أكبر بطاطا. أو حين يترك أحد ما من دون عمل فيقال حينها: دعه يسقط مثل بطاطا ساخنة. إعداد: كورتني تينز/ داغمار برايتنباخ/ ع.خ
الكاتب: عباس الخشالي