طباخ ألماني يحقق رقما قياسيا عالميا في طبق "سوليانكا" الروسي

حقق طاه ألماني اليوم الأحد (الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني) رقما قياسيا عالميا لأكبر وجبة سوليانكا مقدارها 268 لترا. وجرت العملية، في جزيرة أوزدوم الألمانية المطلة على بحر البلطيق، تحت إشراف ممثل من معهد الأرقام القياسية الألماني "آر آي دي"،

الذي تابع عملية تحقيق الطاهي المحترف أندريه دومكه هذا الإنجاز باستخدام 100 كيلوغرام من سمك القد البلطيقي، وكميات كبيرة من الفلفل والطماطم والخيار والبصل ومعجون الطماطم والتوابل. ونضج السمك على نار هادئة. ولم يكن فقط الحجم هو المعيار بل والطعم والشكل أيضا.

وتم بيع جزء من الحساء للمشاركين في مسابقة الرقم القياسي في عين المكان، الذين وصل عددهم إلى حوالي المائة، بينما سيذهب جزء من عائد ذلك لمنظمة خاصة برعاية الأطفال.

والسوليانكا هو حساء شوربة روسي تقليدي حار ينتشر بالإضافة إلى روسيا في دول شرق أوروبا وفي شرقي ألمانيا. يذكرأن الطباخ الألماني نفسه أندريه دومكه كان قد حقق العام الماضي رقما قياسيا عالميا في شوربة السمك.

ع.ج.م/ع.ج (د ب أ)