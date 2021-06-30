طامحون كبار في ربع نهائي أمم أوروبا.. فلمن ستقرع الأجراس؟

بعد إقصاء منتخبات كبرى كانت مرشحة لحصد لقب كأس الأمم الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا والبرتغال وهولندا، من ثمن النهائي، يمتلك الفائز من موقعة "الشياطين الحمر" والـ"أتزوري" الجمعة في ميونيخ أفضلية الترشّح لنيل اللقب المرموق، وفي نصف النهائي يلاقي الفائز من بينهما، الفائز من لقاء إسبانيا حاملة لقب نسختي 2008 و2012 وسويسرا.
أما إنجلترا ودفاعها الحديدي الذي لم تهتز شباكه في أربع مباريات، فيتلذذ بمسار سهل، أولا مع أوكرانيا، وبحال فوزه سيواجه المتأهل من مواجهة الدنمارك وتشيكيا السبت.
وتجمع مباراة بلجيكا وإيطاليا منتخبين تركا انطباعا جميلا طوال البطولة. وجدّد روبرتو مانشيني منتخبا إيطاليا مترهلا غاب عن المونديال الأخير ويحلم بلقب ثان في المسابقة بعد 1968، علما بأنه خسر النهائي مرتين في الألفية الثالثة عامي 2000 و2012.
أما بلجيكا فتملك العدة المناسبة لإحراز اللقب، علما بأنها خسرت النهائي في 1980 أمام ألمانيا الغربية. لكن تشكيلة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيس قد تفتقد لأبرز عنصرين مبدعين بسبب الإصابة: كيفن دي بروين وإدين هازارد. وفيما تبدو إيطاليا جاهزة بعديدها، غاب الثنائي البلجيكي عن التمارين، ولو أن باقي أعضاء التشكيلة يتألقون على غرار الهداف روميلو لوكاكو وتورغان هازارد، شقيق إدين.
هل ستواصل إيطاليا نتائجها القوية وإسعاد جماهيرها؟
إسبانيا تواجه سويسرا الطامحة
وفي ربع النهائي الثاني لجهة إيطاليا-بلجيكا، تلتقي إسبانيا مع سويسرا التي أقصت فرنسا بطلة العالم بركلات الترجيح بعد تعادلهما 3-3 -في مباراة مشهودة.
مدرب إسبانيا لويس إنريكي كان من بين هدافي ثمن نهائي كأس العالم 1994، عندما فازت إسبانيا على سويسرا 3-صفر. وجدّد إنريكي شباب "لا روخا" وقدّم أسلوبا مشوقا. وسجلت إسبانيا خمسة أهداف في كل من المبارتين الأخيرتين، ضد سلوفاكيا (5-صفر) لتتأهل من دور المجموعات، ثم كرواتيا (5-3 بعد التمديد) في ثمن النهائي.
أما سويسرا، التي بلغت هذا الدور لأول مرة في البطولة القارية، علما بأنها وصلت إلى ربع نهائي مونديال 1954 على أرضها، فقد وحّدت كانتوناتها وراء "لا ناتي". وفكّت عقدتها القديمة وفازت لأول مرة في الأدوار الإقصائية منذ 1938.
الإنكليز أمام فرصة قد لا تتكرر
في الجهة الأخرى من ربع النهائي، تبدو إنجلترا مرشحة لقطع مسافة بعيدة. فبعد فوزها الأول منذ دهر على غريمتها ألمانيا بهدفين، على ملعب ويمبلي الشهير في لندن الذي يستضيف نصف النهائي والنهائي، ضربت إنجلترا موعدا مع أوكرانيا المتواضعة والفائزة بعد التمديد على السويد 2-1.
شفشينكو صنع المفاجأة مع أوكرانيا وقادها كمدرب إلى ربع نهائي يورو 2020
وسيكون رجال غاريث ساوثغيت مرشحين في روما للتغلب على لاعبي النجم السابق أندري شيفتشنكو، بعد 15 سنة من بلوغ ربع نهائي مونديال 2006 في ألمانيا، عندما كان "شيفا" لا يزال لاعبا. وبالتالي ستمتلك إنجلترا في نصف النهائي والنهائي أفضلية كبيرة، بحكم اللعب على أرضها في ويمبلي.
الدنمارك التي عادت من بعيد تصطدم بالتشيك
وتكاد تكون مواجهة الدنمارك وتشيكيا مفاجئة إلى حد بعيد في العاصمة الأذربيجانية باكو. وبعد صدمة توقف قلب نجمها كريستيان إريكسن في المباراة الافتتاحية التي خسرتها على أرضها ضد فنلندا، تقدّم الدنمارك أداء جميلا جدا وسحقت ويلز 4-صفر في ثمن النهائي.
في المقابل يقود التشيك الذين أقصوا هولندا المهاجم باتريك شيك، صاحب 4 أهداف حتى الآن، بفارق هدف عن حامل اللقب البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر ترتيب الهدافين والذي ودّع المنافسة أمام بلجيكا في ثمن النهائي.
وبرغم عدم توقع هكذا مواجهة في ربع النهائي، إلا أنها الوحيدة التي تضم حاملين سابقين للقب، تشيكوسلوفاكيا في 1976 مع رمز ركلات الجزاء أنتونين بانينكا، والدنمارك في 1992 مع الحارس الرمز بيتر شمايكل، والد الحارس الحالي كاسبر. ويحلم كاسبر بإحراز لقب ثان في العائلة، لكن عليه أولا تجاوز تشيكيا والسير على خط النهائي.
ف.ي/أ.ح (رويترز، ا.ف.ب)
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
كيليان مبابي (فرنسا)
ينحدر كيليان مبابي من أصول إفريقية فوالده من الكاميرون أما ووالدته من الجزائر. كان عمره 19 عاما عندما توج مع منتخب الديوك بمونديال كأس العالم 2018 في روسيا. يعد مبابي واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الفرنسي المشارك في يورو 2020 والذين ينحدرون من أصول إفريقية إلى جانب بول بوغبا (غينيا) ونغولو كانتي وموسى سيسوكو (مالي) وعثمان ديمبيلي (كوت ديفوار) وكريم بنزيمة (الجزائر).
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
روميلو لوكاكو (بلجيكا)
أصبح "القاطرة البشرية" روميلو لوكاكو الذي ولد لأبوين أصلهما من الكونغو الديمقراطية، هداف منتخب بلجيكا. قاد لوكاكو منتخب الشياطين الحمر للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم 2018. وليس لوكاكو اللاعب الوحيد من أصول إفريقية يلعب في منتخب بلجكيا المشارك في يورو 2020 إذ يضم المهاجمين ميشي باتشواي وكريستيان بينتيكي وهما مثل لوكاكو ينحدران من الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى جيريمي دوكو الذي ينحدر من غانا.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
أنطونيو روديغر (ألمانيا)
يفخر مدافع منتخب ألمانيا أنطونيو روديغر بأصوله الإفريقية إذ قال في السابق "عائلتي كلها قدمت من إفريقيا". فر والداه من الحرب الأهلية بسيراليون في تسعينيات القرن الماضي ليستقر بهما الحال في برلين. ويضم منتخب المانشافت المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول إفريقية كلاعب بايرن ليروى ساني وسيرج غنابري وجمال موسيالا. ينحدر والد ساني من السنغال فيما ينحدر والدا غنابري من كوت ديفوار وموسيالا من نجيريا
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
ديفيد ألابا (النمسا)
كان من الممكن أن يلعب المدافع القوي ديفيد ألابا في صفوف منتخب نيجيريا، لكن ألابا قرر في نهاية المطاف اللعب مع منتخب النمسا مسقط رأسه. وقد لعب المدافع النمساوي مع نادي بايرن لأكثر من 13 عاما قبل أن يتركه إلى ريال مدريد. وتضم قائمة منتخب النمسا المشارك في يورو 2020 فالنتينو لازارو الذي يلعب في الدوري الألماني وينحدر والده من أنغولا وأيضا رفيقه في البوندسليغا كريم أونيسييو الذي ولد لأب من نيجيريا.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
بريل إيمبولو (سويسرا)
ولد المهاجم بريل إيمبولو في الكاميرون وعندما كان في عامه السادس قررت والدته الهجرة إلى سويسرا معه وشقيقه الثاني فيما بقى الأب في إفريقيا. ويضم منتخب سويسرا المشارك في يورو 2020 لاعبين من الدوري الألماني ينحدرون من أصول إفريقية بينهم دينيس زكريا (الأب من الكونغو الديمقراطية والأم من السودان) وكيفن مبابو (الأم من الكونغو الديمقراطية).
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
ممفيس ديباي (هولندا)
والد ممفيس ديباي من غانا وقد ترك العائلة عندما كان ديباي طفلا صغيرا ولهذا يرجع السبب وراء أنه يكتب اسمه الأول ممفيس غالبا على القميص الذي يرتديه. وإلى جوار ديباي يلعب أيضا ناثان آكي الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من كوت ديفوار.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
ويليام كارفالو (البرتغال)
توج المدافع ويليام كارفالو مع منتخب البرتغال ببطولة يورو 2016، لكنه في يورو 2020 يتطلع لتكرار الفوز. ولد كارفالو في عاصمة أنغولا لواندا لكنه انتقل إلى البرتغال عندما كان طفلا. ويضم منتخب البرتغال المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول أفريقية مثل دانيلو بيريرا الذي ولد في غينيا بيساو.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
ألكسندر إسحاق (السويد)
ينحدر مهاجم منتخب السويد ألكسندر إسحاق لأبوين من إريتريا. فتى ريال سوسيداد الذهبي كان قد لعب لعامين في صفوف بوروسيا دورتموند. وتضم قائمة المنتخب السويدي المشارك في يورو 2020 مهاجم ماينز الألماني روبن كوايسون الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من غانا وأيضا كين سيما الذي ولد لأبوين من الكونغو الديمقراطية.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
غلين كامارا (فنلندا)
فاز خط وسط منتخب فنلندا للتوه بلقب الدوري الاسكتلندي مع نادي رينجرز. ولد كامارا في مدينة تامبيري الفنلندية لأبوين من سيراليون. تعلم مهارات كرة القدم في أكاديمية أرسنال للشباب.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
بوكايو ساكا (انجلترا)
هاجر والدا بوكايو ساكا البالغ من العمر 19 عاما من نيجيريا إلى انجلترا لذا تم استدعاؤه في السابق لينضم إلى منتخب النسور إلا انه اختار اللعب في صفوف المنتخب الإنجليزي. ويعد قرار ضمه إلى المنتخب الإنجليزي المشارك في يورو 2020 أمرا مفاجئا إلى حد ما، لكن لاعب نادي الأرسنال قد يكون حاسما في مباريات المنتخب الإنجليزي. الكاتب: شتيفان نيتسلر/ م.ع