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طالبان

مع سيطرة حركة طالبان الإسلامية المتشددة على أفغانستان تزداد المخاوف من فوضى واغتيالات بشكل غير مسبوق. وجاءت سيطرة الحركة هذه بعد انسحاب قوات التحالف بقيادة واشنطن من البلاد وهروب الرئيس أشرف غني إلى الخارج.

نشأت الحركة المتشددة في ولاية قندهار الواقعة جنوب غرب أفغانستان على الحدود مع باكستان عام 1994. وقد أسسها الملا محمد عمر الذي يعتبر "الأب الروحي لطالبان"، وقد رغب الأخير في القضاء على مظاهر الفساد الأخلاقي وإعادة أجواء الأمن والاستقرار إلى أفغانستان على حد زعمه. وقد ساعده على ذلك طلبة المدارس الدينية الذين بايعوه أميراً لهم عام 1994.

Hundreds of people run alongside a U.S. Air Force C-17 transport plane as it moves down a runway of the international airport, in Kabul, Afghanistan, Monday, Aug.16. 2021. Thousands of Afghans have rushed onto the tarmac at the airport, some so desperate to escape the Taliban capture of their country that they held onto the American military jet as it took off and plunged to death. (Verified UGC via AP)

مهمة الغرب "المستحيلة" في أفغانستان.. قرارات خاطئة أم أكاذيب؟ 10.11.2021

بعد انسحاب حلف الناتو من أفغانستان وعودة طالبان للحكم بدأت في ألمانيا عملية مراجعة وتقييم تجريها مراكز أبحاث ووزارات وجهات غيرها لمهمة الجيش الألماني هناك. فإلى أين وصلت عملية المراجعة هذه؟

KABUL, AFGHANISTAN - NOVEMBER 02: Taliban members take security measures after a large explosion takes place in Afghanistan's capital Kabul at Wazir Akbar Khan region on November 02, 2021. Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency

قتلى وجرحى في هجوم انتحاري على المستشفى العسكري في كابول 02.11.2021

قُتل ما لا يقل عن 19 شخصًا وأصيب 50 آخرون في هجوم نفذه انتحاري ومسلحون آخرون واستهدف مستشفى كابول العسكري. يأتي ذلك وسط تصاعد العنف في أفغانستان بين حركة طالبان المتشددة الحاكمة في البلاد، وتنظيم "الدولة" المتطرف.
25.05.2016 (160525) -- ISLAMABAD, May 25, 2016 -- Undated photo released by (AIP), a Pakistan-based Afghan news agency, on May 25, 2016 to local media shows the new leader of Afghan Taliban Mullah Haibatullah Akhundzada. The Afghan Taliban on Wednesday confirmed the death of its leader Mullah Mohammad Akhtar Mansoor in an airstrike over the weekend. The Taliban has appointed Moulavi Haibatullah Akhundzada as its new leader to replace Mansoor, the militant group said in an online statement. ) PAKISTAN-ISLAMABAD-AFGHANISTAN-TALIBAN-NEW LEADER AfghanxIslamicxPress PUBLICATIONxNOTxINxCHN 160525 Islamabad May 25 2016 undated Photo released by AIP a Pakistan Based Afghan News Agency ON May 25 2016 to Local Media Shows The New Leader of Afghan Taliban Mullah The Afghan Taliban ON Wednesday confirmed The Death of its Leader Mullah Mohammad Akhtar Mansoor in to airstrike Over The Weekend The Taliban has Appointed As its New Leader to replace Mansoor The militant Group Said in to Online Statement Pakistan Islamabad Afghanistan Taliban New Leader PUBLICATIONxNOTxINxCHN

لتكذيب شائعات وفاته.. زعيم طالبان يظهر لأول مرة للعلن بقندهار 31.10.2021

لأول يظهر زعيم حركة طالبان الملا هبة الله أخوند زاده للعلن، وذلك في تجمع بمدرسة قرآنية في قندهار. وكانت العديد من الشائعات قد حامت حول مصيره بين ما اعتبره مقتولاً، وآخرون رجحوا اختباءه في باكستان.
Former President Donald Trump speaks at Trump National Golf Club in Bedminster, N.J., Wednesday, July 7, 2021. (AP Photo/Seth Wenig)

بعد حجبه من تويتر وفيسبوك..ترامب يطلق شبكة تواصل اجتماعي 21.10.2021

"من أجل الوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا"، هكذا برر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إطلاق شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي بعد أشهر من حظر حساباته على فيسبوك وتويتر ويوتيوب، فما أهم الخدمات التي تقدمها الشبكة؟
Tourist Chamali Smith from St. Helens, England, walks through the Afghanistan pavilion at Expo 2020 in Dubai, United Arab Emirates, Thursday, Oct. 7, 2021. A Vienna-based antique dealer has opened the Afghanistan pavilion at Expo 2020 about a week after the world's fair began without it amid the turmoil facing his country following the Taliban takeover there. (AP Photo/Jon Gambrell)

تطوّع بماله.. تاجر ينظم لوحده جناح أفغانستان في معرض إكسبو 21.10.2021

من فيينا إلى دبي، حمل تاجر التحف الأفغاني محمّد عمر رحيمي أغلى مقتنياته من بلده الأم، وأخذ على عاتقه مشروع تنظيم جناح أفغانستان في معرض إكسبو 2020 بالإمارة الخليجية، ليظهر وجه مغاير لوطنه غير الذي تصدره طالبان.
Afghan filmmaker Sahraa Karimi poses at a photocall for 'Panel Internazionale sull'Afghanistan e la situazione dei registi e degli artisti Afghani' (lit.: International Panel on Afghanistan and the situation of Afghan filmmakers and artists) . 78th Venice Film Festival, Italy - 04 Sep 2021, Credit:Maria Laura Antonelli / Avalon

المخرجة الأفغانية صحراء كريمي: طالبان تحتقر الفن فلا تتفاوضوا معها 17.10.2021

قبل اقتحام طالبان لكابول، هربت المخرجة الأفغانية صحراء كريمي. وخلال حضورها فعالية فنية في ألمانيا، دعت العالم إلى عدم التفاوض مع طالبان، مؤكدة أن الحركة تحتقر الفن. كريمي تعتقد أن ألمانيا تستطيع الضغط على طالبان.
People view the damage inside of a mosque following a suicide bombers attack in the city of Kandahar, southwest Afghanistan, Friday, Oct. 15, 2021. Suicide bombers attacked a Shiite mosque in southern Afghanistan that was packed with worshippers attending Friday prayers, killing several people and wounding others, according to a hospital official and a witness. (AP Photo/Sidiqullah Khan)

أفغانستان- ارتفاع ضحايا تفجير المسجد.. وبوتين يحذر من احتشاد مقاتلي تنظيم الدولة 15.10.2021

ارتفع عدد قتلى التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجداً شيعياً في قندهار إلى أكثر من 40 شخصاً، فيما أصيب أكثر من 70 بجراح. في الوقت نفسه حذر الرئيس الروسي أن مئات من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية يحتشدون في شمال أفغانستان.
People inspect the inside of a mosque following a bombing in Kunduz province northern Afghanistan, Friday, Oct. 8, 2021. A powerful explosion in the mosque frequented by a Muslim religious minority in northern Afghanistan on Friday has left several casualties, witnesses and the Taliban's spokesman said. (AP Photo/Abdullah Sahil)

أفغانستان... عشرات الضحايا بانفجار في مسجد شيعي 15.10.2021

أسفر انفجار في مسجد شيعي بمدينة قندهار الأفغانية عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، وذلك بعد أسبوع من هجوم مماثل على مسجد شيعي في مدينة قندوز تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (4.v.r.), Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU, 6.v.r.) und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) legen aus Anlass der Beendigung und Würdigung des Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan Kränze in der Cella, dem Ehrenmal der Bundeswehr, in Gedenken an die 59 Gefallenen nieder. +++ dpa-Bildfunk +++

20 عاما في أفغانستان.. شتاينماير يشيد بمهمة الجيش الألماني 13.10.2021

اجتمع القادة الألمان في برلين لتكريم تضحيات جنود الجيش الألماني، الذين كانوا جزءًا من مهمة أفغانستان التي استمرت 20 عاما. الرئيس الألماني حذر من استخلاص استنتاجات خاطئة من أحداث أفغانستان مشيدا بمهمة جيش بلاده هناك.
PODLASIE VOIVODESHIP, POLAND - AUGUST 20, 2021: Armed Polish soldiers and Afghan refugees who have fled the Taliban are seen near the village of Usnarz Gorny in eastern Poland on the border to Belarus. A group of 30 refugees have been stranded at the Polish-Belarusian border under the custody of Polish law enforcement officers for 12 days after illegally crossing the border. Armed members of Belarusian security forces do not let them return to Belarus while Polish border guards and army officers prevent them from continuing their journey across Poland. Irina Polina/TASS

السلطات الألمانية ـ ارتفاع حاد في عدد المهاجرين عبر بيلاروسيا 13.10.2021

وصل أكثر من 4000 مهاجر إلى ألمانيا منذ أغسطس الماضي عبر الطرق المتصلة ببيلاروسيا وبولندا، فيما حذرت حكومة طالبان الدول الغربية من موجة لاجئين جديدة إذا استمر الضغط على الحركة.

ISTANBUL, TURKEY - OCTOBER 12: Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends G20 extraordinary meeting on Afghanistan via video conference, at Vahdettin Mansion, in Istanbul, Turkey on October 12, 2021. Mustafa Kamaci / Anadolu Agency

الغرب وأفغانستان.. مساعدات عاجلة دون الاعتراف بطالبان 12.10.2021

مساعدات إنسانية عاجلة "للشعب الأفغاني" تعهدت مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية بتقديمها، لمعالجة الأزمة الإنسانية في أفغانستان. والمستشارة ميركل تؤكد عدم استعداد بلادها للاعتراف بحكم طالبان.
14.09.21 *** KABUL, AFGHANISTAN - SEPTEMBER 14: Mawlawi Amir Khan Muttaqi, Foreign Affairs Minister of Taliban interim government holds a press conference in Kabul, Afghanistan on September 14, 2021. Bilal Guler / Anadolu Agency

وفد ألماني رفيع يتفاوض مع مندوبي طالبان في الدوحة 11.10.2021

تقول ألمانيا إن حكومة طالبان الجديدة "حقيقة واقعة" وستواصل علاقتها مع أفغانستان. بينما أكدت طالبان للوفد الألماني في الدوحة التزامها بضمان تأمين الدبلوماسيين ووكالات الإغاثة. فما هي النقاط التي تم التفاوض حولها؟
Taliban's former envoy to Saudi Arabia Shahabuddin Delawar (C) and delegate members arrive to the signing of a US-Taliban agreement in the Qatari capital Doha on February 29, 2020. - Washington and the Taliban are set to sign a landmark deal in Doha that would see them agree to the withdrawal of thousands of US troops from Afghanistan in return for insurgent guarantees. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP) (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

محادثات "صريحة واحترافية"...واشنطن "تنتظر" من طالبان الأفعال 11.10.2021

أعلنت واشنطن أن مسؤولين أمريكيين التقوا بممثلين رفيعي المستوى من طالبان في قطر لبحث قضايا الأمن وحقوق الإنسان بأفغانستان وقضايا أخرى، مشددة مجددا أن الحكم على الحركة سيكون مرهونا بتصرفاتها، لا أقوالها فقط.
14.09.21 *** KABUL, AFGHANISTAN - SEPTEMBER 14: Mawlawi Amir Khan Muttaqi, Foreign Affairs Minister of Taliban interim government holds a press conference in Kabul, Afghanistan on September 14, 2021. Bilal Guler / Anadolu Agency

طالبان تطالب واشنطن بـ"فتح صفحة جديدة" ورفع الحظر عن الأصول 09.10.2021

كشفت طالبان أنها طالبت واشنطن برفع الحظر عن أصول البنك المركزي الأفغاني، وناقشت معها "فتح صفحة جديدة"، وذلك في أرفع اجتماع بين الجانبين منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. في حين قالت واشنطن إن هدفها هو الضغط على الحركة.
Taliban's former envoy to Saudi Arabia Shahabuddin Delawar (C) and delegate members arrive to the signing of a US-Taliban agreement in the Qatari capital Doha on February 29, 2020. - Washington and the Taliban are set to sign a landmark deal in Doha that would see them agree to the withdrawal of thousands of US troops from Afghanistan in return for insurgent guarantees. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP) (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

أول محادثات مباشرة بين واشنطن وطالبان لـ"الضغط" على الحركة 09.10.2021

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة أول محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وطالبان. وأكدت الخارجية الأمريكية أن المحادثات لن تركز على الاعتراف بالحركة أو أضفاء الشرعية عليها كسلطة حاكمة لأفغانستان، بل للضغط على الحركة.
People inspect the inside of a mosque following a bombing in Kunduz province northern Afghanistan, Friday, Oct. 8, 2021. A powerful explosion in the mosque frequented by a Muslim religious minority in northern Afghanistan on Friday has left several casualties, witnesses and the Taliban's spokesman said. (AP Photo/Abdullah Sahil)

أفغانستان.. عشرات القتلى والجرحى في هجوم على مسجد شيعي 08.10.2021

أسفر هجوم استهدف مسجداً شيعياً في مدينة قندوز بأفغانستان عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص. ورغم عدم تبني أي جماعة الهجوم بعد، فقد سبق لتنظيم "داعش" أن أعلن مسؤوليته عن هجمات مماثلة في السابق.
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