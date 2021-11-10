مع سيطرة حركة طالبان الإسلامية المتشددة على أفغانستان تزداد المخاوف من فوضى واغتيالات بشكل غير مسبوق. وجاءت سيطرة الحركة هذه بعد انسحاب قوات التحالف بقيادة واشنطن من البلاد وهروب الرئيس أشرف غني إلى الخارج.

نشأت الحركة المتشددة في ولاية قندهار الواقعة جنوب غرب أفغانستان على الحدود مع باكستان عام 1994. وقد أسسها الملا محمد عمر الذي يعتبر "الأب الروحي لطالبان"، وقد رغب الأخير في القضاء على مظاهر الفساد الأخلاقي وإعادة أجواء الأمن والاستقرار إلى أفغانستان على حد زعمه. وقد ساعده على ذلك طلبة المدارس الدينية الذين بايعوه أميراً لهم عام 1994.