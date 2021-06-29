 طالبان تعلن سيطرتها على 85 بالمئة من أراضي أفغانستان والحكومة تنفي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.07.2021

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طالبان تعلن سيطرتها على 85 بالمئة من أراضي أفغانستان والحكومة تنفي

أعلنت حركة طالبان أنها باتت تسيطر على 85 بالمئة من الأراضي الأفغانية بعد سيطرتها على معبرين أساسيين مع ايران وتركمانستان، لكن مسؤولين أفغان نفوا ذلك، فيما أمتنع مسؤول أمريكي عن التعليق.

حركة طالبان استغلت انسحاب القوات الدولية وسارعت إلى بسط نفوذها في كثير من مناطق أفغانستان

حركة طالبان استغلت انسحاب القوات الدولية وسارعت إلى بسط نفوذها في كثير من مناطق أفغانستان

قال مسؤولون في حركة طالبان، اليوم الجمعة (التاسع من يونيو/تموز 2021)، إن الحركة تسيطر على 85 بالمئة من أراضي أفغانستان. ونقلت وكالة رويترز عن أحد أعضاء وفد الحركة الذي يزور روسيا ويدعى شهاب الدين ديلاوار خلال مؤتمر صحفي قوله "علمتم أنتم وبقية المجتمع الدولي على الأرجح أننا سيطرنا في الآونة الأخيرة على 85 بالمئة من أراضي أفغانستان".

لكن مسؤولين مسؤولون حكوميين نفوا سيطرة طالبان على معظم أراضي البلاد، ووصفوا هذه التصريحات بأنها حملة دعاية أطلقتها الحركة مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد بعد قتال دام 20 عاما.

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أعلنت حركة طالبان سيطرتها على "إسلام قلعة" أهم معبر حدودي أفغاني مع إيران وأنها تستعد لتشغيله خلال ساعات. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي إن سقوط البلاد بأيدي طالبان "ليس حتمياً".

ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن أول ستة أفراد من معاوني القوات الألمانية في أفغانستان وصلوا البلاد لاجئين. هذا في وقت فر أكثر من ألف جندي أفغاني إلى طاجيكستان خوفا من طالبان. 

وامتنع جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية عن التعقيب، ردا على سؤال بشأن حجم الأراضي التي استولت عليها طالبان. وقال خلال مقابلة مع قناة سي.إن.إن "إعلان السيطرة على الأرض أو تحقيق مكاسب لا يعني أنه يمكنك الحفاظ على ذلك أو الاحتفاظ به مع مرور الوقت. أعتقد أنه حان وقت نزول القوات الأفغانية إلى حقل القتال والدفاع عن بلدهم وشعبهم". وتابع "لديهم العدد والعتاد، والآن حان وقت امتلاكهم الإرادة".

وبعد ساعات على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي دافع فيه بشدة عن الانسحاب الأميركي، قالت طالبان إن مقاتليها سيطروا على معبرين حيويين في غرب أفغانستان مستكملة الاستيلاء على هلال من الأراضي من الحدود الإيرانية غربا إلى حدود الصين في شمال شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة فرانس برس إن مقاتليه سيطروا على إسلام قلعة، أهم معبر حدودي أفغاني مع إيران يقع في ولاية هرات في غرب البلاد، وعلى معبر مع تركمانستان. وأضاف لاحقا "تمت السيطرة بالكامل على معبر تورغندي الحدودي المهم "، فيما أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان إن القوات الأمنية في المعبر "نقلت مؤقتا" مؤكدا بدء مسعى لاستعادة السيطرة عليه.

وفي سياق متصل بالتطورات في أفغانستان  وصل إلى ألمانيا "بضع مئات" من الموظفين الأفغان الذين تعاونوا مع الجيش الألماني، حسبما أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع اليوم الجمعة في برلين.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية يوم الاثنين الماضي إن الجيش الألماني ظل يقدم الدعم حتى موعد انسحابه الأسبوع الماضي وأصدر وثائق سفر لـ 446 موظفا محليا، وعائلاتهم، والذين بلغ إجمالي عددهم 2250 شخصا.

من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت: "سنساعدهم- نحن بالفعل نساعد الذين ساعدونا... ونعلم المسؤولية التي نتحملها تجاه هؤلاء الأشخاص"، مضيفا أنه لا يمكن الإعلان عن جميع تفاصيل المساعدة، "لكن تحدث بالتأكيد الكثير من الأمور".

ع.ج.م/ف.ي (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

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