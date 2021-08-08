طالبان تسيطر على قندوز أهم مدينة في شمال أفغانستان

سيطرت حركة طالبان اليوم الأحد (08 آب/ أغسطس 2021) على مدينة قندوز الكبيرة في شمال أفغانستان. وقال مراسل وكالة فرانس برس في قندوز "سقطت قندوز. سيطرت طالبان على جميع المباني الرئيسية في المدينة" التي وقعت ثلاث مرات بأيدي المتمردين منذ 2015.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن عضو مجلس الإقليم، عمرو الدين والي، قوله إن المسلحين سيطروا على جميع المنشآت الحكومية الرئيسية بالمدينة، باستثناء فيلق الجيش والمطار، حيث لجأ إليهما مسؤولون محليون رفيعو المستوى. وقالت فوزية يفتالي، وهي عضو آخر بمجلس الإقليم، إن المدنيين حوصروا بين النيران والمدينة تحترق.
ويأتي ذلك بعد معارك طاحنة بين قوات الجيش ومقاتلي حركة طالبان وسط عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه، كما ذكر مسؤولون ومراسل لوكالة فرانس برس. وقال أمر الدين والي، عضو مجلس الولاية لفرانس برس قبل سقوط قندوز إن "قتالا شرسا من شارع إلى شارع يدور في أجزاء متفرقة من المدينة". ونقلت الفرنسية عن عبد العزيز أحد سكان المدينة أنه تم الاتصال به هاتفيا لإخباره بأن "مقاتلي طالبان وصلوا إلى الساحة الرئيسية للمدينة والطائرات تقصفهم". وتحدث عن "فوضى عارمة" تعمّ المدينة.
ويعد سقوط قندوز الواقعة في أقصى شمال البلاد هو الأهم منذ أن بدأ مقاتلو حركة طالبان هجومهم في أيار/ مايو مع بدء القوات الأجنبية المراحل الأخيرة من انسحابها.
السيطرة على عواصم أربعة أقاليم
كما أكد مسؤولون محليون اليوم الأحد أن مقاتلي حركة طالباناستولوا على عاصمة إقليمية أفغانية رابعة، خلال ثلاثة أيام. فقد سيطرت الحركة على إقليم "ساري-بول" في الشمال، بعد يومين من الاشتباكات العنيفة، طبقا لما صرح به عضوا مجلس الإقليم، أسد الله خورام ومحمد نور رحماني للوكالة الألمانية.
كما كان مسؤولون محليون قد أكدوا للوكالة الألمانية أمس السبت أن مقاتلي حركة طالبان استولوا على مدينة "شبرغان"، عاصمة إقليم "غوزجان" شمال البلاد، وسيطروا على مبانٍ رئيسية، مثل مكتب الحاكم ومقر الشرطة والسجن المركزي بالمدينة.
وقبل ذلك استولت الحركة على مدينة "زارانجي" عاصمة إقليم "نمروز"بجنوب غرب أفغانستان، أول أمس الجمعة، وهو أول إقليم يسقط في أيدي طالبان منذ إعلان الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.
وتخلت القوات الحكومية الأفغانية إلى حد كبير عن الريف للمسلحين وباتت تدافع الآن عن المدن.
ع.ج/ و. ب (أ ف ب، د ب أ)
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أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب
نجحت العملية، وماذا بعد؟
فقد هذا الجندي الأفغاني ساقيه أثناء تأدية الواجب في ولاية قندوز عام 2015. لكن بعد ذلك اكتشف الأطباء في مستشفى كابُل وجود بعض الشظايا في خصره، وكان يجب استخراجها أيضا. هناك ست مستشفيات يديرها الجيش الأفغاني، كما يجري بناء اثنتين جديدتين. كما يُتوقع زيادةُ عدد الجرحى جراء الوضع في البلاد.
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أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب
ضحايا بالآلاف خدمةً للوطن
أرقام رهيبة لضحايا الجيش والشرطة الأفغانيين، فبحسب أحد التقارير الأمريكية، في الثلث الأول من العام الحالي فقط، قُتل 2534 عنصراً من قوى الأمن، كما جُرح 4238 آخرون. وفي العام 2016 كان العدد 7000 قتلى و12 ألف جريح.
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أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب
بيع الممتلكات للعلاج في الخارج
الجندي "صفة الله"، الذي يقيم أيضاً في المستشفى العسكري بكابُل، فقد إحدى ساقيه "فقط" نتيجة لغم أرضي زرعته طالبان في ولاية كُنر. ويحتاج الضحايا أيضا إلى عمليات لا يمكن إجراؤها في أفغانستان، ولذلك يبيع بعض الناس أراضيهم حتى يستطيعوا إجراء العملية في الخارج.
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أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب
التدريب لقلّة مُختارة
هؤلاء الجنود جُرحوا في الحرب، وهم هنا في يوليو/ تموز يتدربون في مركز رياضي تابع للجيش الأفغاني في كابُل تحضيراً لبطولة ألعاب "إنفيكتوس" في كندا، وهي حدث رياضي كبير للمحاربين السابقين المعاقين من جميع أنحاء العالم. وهؤلاء الجنود هم من بين القلائل، الذين وجدوا اهتماماً بعد إصابتهم.
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أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب
الأمل بعد التفكير في الانتحار
أصيب مديح الله في قندهار عام 2009، وبعد بتر ساقيه الاثنتين كان يريد أن ينتحر. لكنه شاهد فيديوهات على موقع "يوتيوب" عن أشخاص ذوي إعاقة في بلدان أخرى فتحلى بالشجاعة من جديد. هو يعمل الآن في منظمة "مساعدة الأبطال" غير الحكومية. لكن ظروفه الجيدة لا تتوفر لكثير من الجنود الآخرين ذوي الإعاقة. فمديح الله تعلم حتى الصف الثاني عشر، ويجد دعما من العائلة كما أن والده موظف حكومي.
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أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب
وحيدون في مواصلة العيش
القدرة على مواصلة العيش رغم الإصابة الجسدية والجرح النفسي هي بالنسبة لكثير من الجنود وعناصر الشرطة الأفغان السابقين مسألة تتوقف عليهم أنفسهم، فهم يكادون لا يتلقون أي دعم من الحكومة. وكثير منهم لا يعرفون القراءة والكتابة ولا تقدم لهم الحكومة من تلقاء نفسها المساعدات والاستحقاقات وإمكانيات التعليم اللازمة.
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أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب
ظروف تفوق طاقة أفغانستان
بعد انسحاب معظم قوات الناتو، تتحمل أفغانستان العبء الأكبر في جهود مكافحة الإرهاب. والنتيجة هي المزيد والمزيد من الجرحى. وتكاد المستشفيات الست، التابعة للجيش الأفغاني لا تستوعب هذه الأعداد الكبيرة. وبالنسبة لإعادة دمج الجنود السابقين المصابين فإن أفغانستان ليس لديها القدرة ولا الإمكانيات. الكاتب: هانز شبروس/ م.ع.ح.