طالبان تسيطر على قندوز أهم مدينة في شمال أفغانستان

سيطرت حركة طالبان اليوم الأحد (08 آب/ أغسطس 2021) على مدينة قندوز الكبيرة في شمال أفغانستان. وقال مراسل وكالة فرانس برس في قندوز "سقطت قندوز. سيطرت طالبان على جميع المباني الرئيسية في المدينة" التي وقعت ثلاث مرات بأيدي المتمردين منذ 2015.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن عضو مجلس الإقليم، عمرو الدين والي، قوله إن المسلحين سيطروا على جميع المنشآت الحكومية الرئيسية بالمدينة، باستثناء فيلق الجيش والمطار، حيث لجأ إليهما مسؤولون محليون رفيعو المستوى. وقالت فوزية يفتالي، وهي عضو آخر بمجلس الإقليم، إن المدنيين حوصروا بين النيران والمدينة تحترق.

ويأتي ذلك بعد معارك طاحنة بين قوات الجيش ومقاتلي حركة طالبان وسط عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه، كما ذكر مسؤولون ومراسل لوكالة فرانس برس. وقال أمر الدين والي، عضو مجلس الولاية لفرانس برس قبل سقوط قندوز إن "قتالا شرسا من شارع إلى شارع يدور في أجزاء متفرقة من المدينة". ونقلت الفرنسية عن عبد العزيز أحد سكان المدينة أنه تم الاتصال به هاتفيا لإخباره بأن "مقاتلي طالبان وصلوا إلى الساحة الرئيسية للمدينة والطائرات تقصفهم". وتحدث عن "فوضى عارمة" تعمّ المدينة.

ويعد سقوط قندوز الواقعة في أقصى شمال البلاد هو الأهم منذ أن بدأ مقاتلو حركة طالبان هجومهم في أيار/ مايو مع بدء القوات الأجنبية المراحل الأخيرة من انسحابها.

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السيطرة على عواصم أربعة أقاليم

كما أكد مسؤولون محليون اليوم الأحد أن مقاتلي حركة طالباناستولوا على عاصمة إقليمية أفغانية رابعة، خلال ثلاثة أيام. فقد سيطرت الحركة على إقليم "ساري-بول" في الشمال، بعد يومين من الاشتباكات العنيفة، طبقا لما صرح به عضوا مجلس الإقليم، أسد الله خورام ومحمد نور رحماني للوكالة الألمانية.

كما كان مسؤولون محليون قد أكدوا للوكالة الألمانية أمس السبت أن مقاتلي حركة طالبان استولوا على مدينة "شبرغان"، عاصمة إقليم "غوزجان" شمال البلاد، وسيطروا على مبانٍ رئيسية، مثل مكتب الحاكم ومقر الشرطة والسجن المركزي بالمدينة.

وقبل ذلك استولت الحركة على مدينة "زارانجي" عاصمة إقليم "نمروز"بجنوب غرب أفغانستان، أول أمس الجمعة، وهو أول إقليم يسقط في أيدي طالبان منذ إعلان الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وتخلت القوات الحكومية الأفغانية إلى حد كبير عن الريف للمسلحين وباتت تدافع الآن عن المدن.

ع.ج/ و. ب (أ ف ب، د ب أ)