 طالبان تحلّ الهيئة المستقلة للانتخابات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.12.2021

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أخبار

طالبان تحلّ الهيئة المستقلة للانتخابات

حكومة طالبان تحلّ الهئية المستقلة للانتخابات، في خطوة أعقبت كذلك حلّ لجنة الطعون الانتخابية ووزارتين، ما اعتبر "دليلاً جديداً" على أن الحركة المتشددة لم تغير من نهجها السابق.

الهيئة المستقلة للانتخابات أنشئت عام 2006 بعد سقوط نظام طالبان السابق (1996-2001).

الهيئة المستقلة للانتخابات أنشئت عام 2006 بعد سقوط نظام طالبان السابق (1996-2001).

حلّت حكومة طالبان في أفغانستان الهيئة المستقلة للانتخابات التي أنشئت في ظل الحكومة السابقة، وقال متحدث باسم الحركة لفرانس برس إنه "لا حاجة" للهيئة حاليا.

يأتي ذلك بعد أن أيام من قيام الحركة بحلّ  لجنة الطعون الانتخابية ووزارتين، إحداهما للسلام والأخرى للشؤون البرلمانية.

وصرّح المتحدث بلال كريم لوكالة فرانس برس أنه "في الوقت الحالي، لا حاجة إلى وجود هاتين الوزارتين وهذه الهيئات. في حال شعرنا بالحاجة إليها، فإنه يمكن للإمارة الإسلامية إعادتها".

يذكر أن الهيئة المستقلة للانتخابات أنشئت عام 2006 بعد سقوط نظام طالبان السابق (1996-2001). وكلفت تنظيم الانتخابات والإشراف عليها، وكان موظفوها مستهدفين بشكل مستمر بهجمات تشنّها طالبان.

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المنظمات الدولية تواجه صعوبات في مساعدة أفغانستان

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال أورنغزيب الذي ترأس الهيئة حتى سقوط نظام أشرف غني "إذا لم تكن هذه المنظمة موجودة، فأنا متأكد تماما أن مشاكل أفغانستان لن تحل أبدا لأنه لن تكون هناك انتخابات"، مستنكرا القرار الذي "اتخذ بشكل متسرّع".

بدوره، قال المسؤول الكبير في النظام السابق حليم فدائي إن القرار أظهر أن "طالبان لم تتغير وأنها لا تؤمن بالديموقراطية". وتابع "إنها تصل إلى السلطة عبر الرصاص وليس عبر صناديق الاقتراع".

واستولت حركة طالبان على السلطة في 15 آب/أغسطس، لتطيح بالحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة وحلفائها فيما أكملت القوات الأجنبية انسحابها السريع من البلاد بعد عقدين من الحرب.

واستبدلت طالبان بعيد توليها السلطة وزارة شؤون المرأة بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ح.ز/و.ب (أ ف ب، د ب أ)

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  • Afghan women walk at a mosque in Herat, Afghanistan September 10, 2021

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  • Male day laborers sit at the roadside in Kabul, awaiting a job offer

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    في انتظار العمل

    ينتظر العمال في أفغانستان كثيرا على قارعة الطرق للحصول على عمل وكسب قوت يومهم. وقبل سيطرة طالبان، كانت أفغانستان تعاني من وضع اقتصادي مترد. وبعد سيطرة الحركة بات الاقتصاد الأفغاني على شفا الانهيار مع ارتفاع معدلات البطالة بشكل حاد. ويبلغ معدل الفقر في الوقت الحالي 72 بالمائة فيما يتوقع أن يصل إلى 98 بالمائة.

  • Afghan protest for women's and civil rights in front of the presidential palace in Kabul, Afghanistan, on September 3, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    استمرار نضال الأفغانيات رغم قمع طالبان

    ورغم تعرض أفغانيات للقمع على يد طالبان، إلا أن العديد منهن يواصلن النضال للمطالبة بحقوق المرأة في التعليم والعمل والمساواة. وقد حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من رد عنيف متزايد من قبل طالبان لقمع الاحتجاجات السلمية، مضيفا أن عناصر طالبان استخدموا الذخيرة الحية والهراوات والسياط لقمع المتظاهرين ما أسفر عن مقتل 4 متظاهرين فيما تم الاعتداء على الكثيرين منهم.

  • Veiled women hold banners and placards while marching during a pro-Taliban rally outside the Shaheed Rabbani Education University in Kabul on September 11, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    مؤيدو طالبان

    تقول هؤلاء الأفغانيات إنهن سعداء بعودة حكم طالبان إذ قمن بمسيرات في شوارع البلاد للتعبير عن الرضا التام بطريقة إدارة الحركة لأفغانستان. واللافت أن عناصر أمنية رسمية كانت ترافق هؤلاء الأفغانيات اللاتي اعتبرن أن من هرب من البلاد لا يمثلن المرأة الأفغانية وأكدن أن طريقة طالبان في تطبيق الشريعة الإسلامية لا تعرض حياتهن للخطر.

  • A female student in a full-body shroud speaks at a pro-Taliban rally at the Shaheed Rabbani Education University in Kabul on September 11, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    تحيز لمسيرات مؤيدة لطالبان

    وقد تم دعوة الصحافيين لتغطية المظاهرات المؤيدة لطالبان في تناقض تام مع الاحتجاجات المناوئة للحركة إذ تم ترهيب الصحافيين الذين يقومون بتغطية هذه الاحتجاجات وتم الاعتداء على العديد منهم. كل هذه الصور تدل على أن مظاهر الحياة قد تغيرت تماما في أفغانستان خاصة للنساء. كلوديا دن سونيا أنجليكا دين/ م.ع


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رغم وعود طالبان.. الأفيون يزدهر في أفغانستان

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