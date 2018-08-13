طابع بريد ألماني "معيب" يباع بـ1.26 مليون يورو

بيع في مدينة فيسبادن الألمانية طابع بريدي من بين الأغلى في العالم، وذلك بمبلغ 1.26 مليون يورو. الطابع المعني يسمى "بادن-خطأ طباعي9-مصلّب" ويعود تاريخه إلى عام 1851، وكان ضمن مجموعة إريفان هاوب، الرئيس السابق لمجموعة "تينغلمان" الألمانية لمحلات التجزئة. ويتميز هذا الطابع بأنه طُبع بطريق الخطأ على ورق أخضر بدل الورق الوردي المعتاد لطوابع البريد آنذاك، ما جعله نادراً للغاية وفريداً من نوعه لهواة جمع الطوابع.
وقالت دار "هاينريش كولر" للمزادات الاثنين (10 يونيو/ حزيران 2019) إن الطابع بيع لمشتر مجهول تنافس على اقتنائه في قاعة المزادات ولكنه رفض أن يفصح عن اسمه. وكان المزاد قد افتتح بسعر أولي بلغ 800 ألف يورو. وأضاف مدير دار المزاد، كارل لويس: "السعر النهائي كان مرتفعاً بشكل مفاجئ للغاية بالنسبة لنا"، لاسيما وأنه لا يوجد أي طابع بريد ألماني نادر تخطى حاجز المليون يورو حتى لحظة بيع طابع بادن المعيب.
هذا وما تزال هناك خطط لإجراء 30 مزاد علني حول العالم على مدى خمس سنوات لبيع مجموعة الطوابع الخاصة بإريفان هاوب، الذي توفي عام 2018.
ي.أ/ ط.أ
-
مجوهرات ماري أنطوانيت "المهربة" للبيع في مزاد علني
بعد أن ظلت ضمن المقتنيات الخاصة لأكثر 200 عام، بيعت المجوهرات التي تزينت بها يوماً ماري أنطوانيت في مدينة جنيف السويسرية. وقالت دانييلا ماسيستي من دار "سوذبيز" للمزادات "كل قطعة حلي في المجموعة" محملة بالتاريخ.
-
مجوهرات ماري أنطوانيت "المهربة" للبيع في مزاد علني
ولدت الملكة الشهيرة ماري أنطوانيت في فيينا، بالنمسا، حيث كانت الابنة اللصغرى للإمبراطورة ماريا تيريزا، وزوجها فرانسيس الأول. وتزوجت من الوريث الفرنسي لويس أوغوست "لويس السادس عشر" عام 1770، بعمر الـ(14) عاماً، وأصبحت ملكة فرنسا بعد ذلك بأربعة أعوام فقط. ومع اندلاع الثورة الفرنسية في عام 1789، زجت حسناء باريس في السجن، وأعدمت بالمقصلة في نهاية المطاف في عام 1793.
-
مجوهرات ماري أنطوانيت "المهربة" للبيع في مزاد علني
بيعت هذه اللآلئ الطبيعية، والماس بقيمة 36 مليون دولار أي ما يعادل (31.8 مليون يورو). اعتقد الخبراء في بادئ الأمر أن اللؤلؤة، التي يبلغ طولها 26 ملم X 18 ملم (1 × 0.7 بوصة)، سيصل سعرها ما بين 1-2 مليون دولاراً. وكانت قلادة اللؤلؤ إحدى القطع الـ10 في المجموعة، التي ارتدتها الملكة الفرنسية.
-
مجوهرات ماري أنطوانيت "المهربة" للبيع في مزاد علني
من بين قطع أخرى، تضم مجموعة المجوهرات " بروش" أو دبوس صدر من الألماس، وأقراطاً للملكة ماري أنطوانيت. عرضت المجوهرات قبل بيعها في جميع أنحاء العالم مثل هونغ كونغ، ونيويورك، وميونيخ، ولندن وغيرها.
-
مجوهرات ماري أنطوانيت "المهربة" للبيع في مزاد علني
يحمل خاتم الماس، الحروف الأولى من اسم ماري أنطوانيت (MA)، وفي قاعدته خصلة من شعر الملكة. تعود ملكية جميع القطع المعروضة حالياً إلى العائلة الإيطالية النبيلة بوربون-بارما.
-
مجوهرات ماري أنطوانيت "المهربة" للبيع في مزاد علني
إبان الثورة الفرنسية، التي اندلعت عام 1789، خطط الملك لويس السادس عشر، وزوجته الملكة ماري أنطوانيت للفرار من البلاد. وأثناء التحضير للهروب، خبأت الملكة مجوهراتها في صندوق خشبي وأرسلتها إلى بروكسل، حيث وصلت بعد ذلك إلى الإمبراطور النمساوي. وفشلت الخطة وألقي القبض عليهم، غير أن طفلة الملكة الوحيدة التي بقيت على قيد الحياة، ماري تيريز (في الصورة)، أطلق سراحها في عام 1795، وتمكنت من استعادة الكنز.
-
مجوهرات ماري أنطوانيت "المهربة" للبيع في مزاد علني
كما عرضت دار "سوذبيز" للمزادات أيضاً مقتنيات ثمينة لشخصيات تاريخية هامة أخرى، مثل الماس، الذي امتلكه سابقاً صديق ماري أنطوانيت ونسيبها شارل العاشر ملك فرنسا. صنع التاج من تلك الأحجار الكريمة في عام 1912. داركو جانجيفك/ ريم ضوا.