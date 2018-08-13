طابع بريد ألماني "معيب" يباع بـ1.26 مليون يورو

بيع في مدينة فيسبادن الألمانية طابع بريدي من بين الأغلى في العالم، وذلك بمبلغ 1.26 مليون يورو. الطابع المعني يسمى "بادن-خطأ طباعي9-مصلّب" ويعود تاريخه إلى عام 1851، وكان ضمن مجموعة إريفان هاوب، الرئيس السابق لمجموعة "تينغلمان" الألمانية لمحلات التجزئة. ويتميز هذا الطابع بأنه طُبع بطريق الخطأ على ورق أخضر بدل الورق الوردي المعتاد لطوابع البريد آنذاك، ما جعله نادراً للغاية وفريداً من نوعه لهواة جمع الطوابع.

وقالت دار "هاينريش كولر" للمزادات الاثنين (10 يونيو/ حزيران 2019) إن الطابع بيع لمشتر مجهول تنافس على اقتنائه في قاعة المزادات ولكنه رفض أن يفصح عن اسمه. وكان المزاد قد افتتح بسعر أولي بلغ 800 ألف يورو. وأضاف مدير دار المزاد، كارل لويس: "السعر النهائي كان مرتفعاً بشكل مفاجئ للغاية بالنسبة لنا"، لاسيما وأنه لا يوجد أي طابع بريد ألماني نادر تخطى حاجز المليون يورو حتى لحظة بيع طابع بادن المعيب.

هذا وما تزال هناك خطط لإجراء 30 مزاد علني حول العالم على مدى خمس سنوات لبيع مجموعة الطوابع الخاصة بإريفان هاوب، الذي توفي عام 2018.

ي.أ/ ط.أ