 طابع بريد ألماني ″معيب″ يباع بـ1.26 مليون يورو | عالم المنوعات | DW | 10.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

طابع بريد ألماني "معيب" يباع بـ1.26 مليون يورو

في مزاد علني حقق سعراً غير متوقع، بيع أول طابع بريد ألماني بسعر فاق المليون يورو. دار المزادات أعربت عن صدمتها من السعر الذي تجاوز توقعاتها. وأما المشتري فقد فضل أن يبقى مجهول الهوية.

Briefmarke «Baden-Fehldruck 9 Kreuzer» (picture-alliance/dpa/Auktionshaus Heinrich Köhler)

بيع في مدينة فيسبادن الألمانية طابع بريدي من بين الأغلى في العالم، وذلك بمبلغ 1.26 مليون يورو. الطابع المعني يسمى "بادن-خطأ طباعي9-مصلّب" ويعود تاريخه إلى عام 1851، وكان ضمن مجموعة إريفان هاوب، الرئيس السابق لمجموعة "تينغلمان" الألمانية لمحلات التجزئة. ويتميز هذا الطابع بأنه طُبع بطريق الخطأ على ورق أخضر بدل الورق الوردي المعتاد لطوابع البريد آنذاك، ما جعله نادراً للغاية وفريداً من نوعه لهواة جمع الطوابع.

وقالت دار "هاينريش كولر" للمزادات الاثنين (10 يونيو/ حزيران 2019) إن الطابع بيع لمشتر مجهول تنافس على اقتنائه في قاعة المزادات ولكنه رفض أن يفصح عن اسمه. وكان المزاد قد افتتح بسعر أولي بلغ 800 ألف يورو. وأضاف مدير دار المزاد، كارل لويس: "السعر النهائي كان مرتفعاً بشكل مفاجئ للغاية بالنسبة لنا"، لاسيما وأنه لا يوجد أي طابع بريد ألماني نادر تخطى حاجز المليون يورو حتى لحظة بيع طابع بادن المعيب.

هذا وما تزال هناك خطط لإجراء 30 مزاد علني حول العالم على مدى خمس سنوات لبيع مجموعة الطوابع الخاصة بإريفان هاوب، الذي توفي عام 2018.

ي.أ/ ط.أ

  • Queen Marie Antoinette's Pearl with matching earrings, a pear necklace, and a ring (picture-alliance/AP Images/F. Augstein)

    مجوهرات ماري أنطوانيت "المهربة" للبيع في مزاد علني

    بعد أن ظلت ضمن المقتنيات الخاصة لأكثر 200 عام، بيعت المجوهرات التي تزينت بها يوماً ماري أنطوانيت في مدينة جنيف السويسرية. وقالت دانييلا ماسيستي من دار "سوذبيز" للمزادات "كل قطعة حلي في المجموعة" محملة بالتاريخ.

  • Marie-Antoinette, a portrait by Vigee Le Brun (1783)

    مجوهرات ماري أنطوانيت "المهربة" للبيع في مزاد علني

    ولدت الملكة الشهيرة ماري أنطوانيت في فيينا، بالنمسا، حيث كانت الابنة اللصغرى للإمبراطورة ماريا تيريزا، وزوجها فرانسيس الأول. وتزوجت من الوريث الفرنسي لويس أوغوست "لويس السادس عشر" عام 1770، بعمر الـ(14) عاماً، وأصبحت ملكة فرنسا بعد ذلك بأربعة أعوام فقط. ومع اندلاع الثورة الفرنسية في عام 1789، زجت حسناء باريس في السجن، وأعدمت بالمقصلة في نهاية المطاف في عام 1793.

  • Marie Antoinette's Pearl (picture-alliance/AP Photo/F. Augstein)

    مجوهرات ماري أنطوانيت "المهربة" للبيع في مزاد علني

    بيعت هذه اللآلئ الطبيعية، والماس بقيمة 36 مليون دولار أي ما يعادل (31.8 مليون يورو). اعتقد الخبراء في بادئ الأمر أن اللؤلؤة، التي يبلغ طولها 26 ملم X 18 ملم (1 × 0.7 بوصة)، سيصل سعرها ما بين 1-2 مليون دولاراً. وكانت قلادة اللؤلؤ إحدى القطع الـ10 في المجموعة، التي ارتدتها الملكة الفرنسية.

  • Model wearing Marie Antoinette's jewelry (picture-alliance/Photoshot)

    مجوهرات ماري أنطوانيت "المهربة" للبيع في مزاد علني

    من بين قطع أخرى، تضم مجموعة المجوهرات " بروش" أو دبوس صدر من الألماس، وأقراطاً للملكة ماري أنطوانيت. عرضت المجوهرات قبل بيعها في جميع أنحاء العالم مثل هونغ كونغ، ونيويورك، وميونيخ، ولندن وغيرها.

  • Marie Antoinette monogram ring (picture-alliance/Photoshot)

    مجوهرات ماري أنطوانيت "المهربة" للبيع في مزاد علني

    يحمل خاتم الماس، الحروف الأولى من اسم ماري أنطوانيت (MA)، وفي قاعدته خصلة من شعر الملكة. تعود ملكية جميع القطع المعروضة حالياً إلى العائلة الإيطالية النبيلة بوربون-بارما.

  • Marie Therese wood engraving (picture-alliance/akg-images)

    مجوهرات ماري أنطوانيت "المهربة" للبيع في مزاد علني

    إبان الثورة الفرنسية، التي اندلعت عام 1789، خطط الملك لويس السادس عشر، وزوجته الملكة ماري أنطوانيت للفرار من البلاد. وأثناء التحضير للهروب، خبأت الملكة مجوهراتها في صندوق خشبي وأرسلتها إلى بروكسل، حيث وصلت بعد ذلك إلى الإمبراطور النمساوي. وفشلت الخطة وألقي القبض عليهم، غير أن طفلة الملكة الوحيدة التي بقيت على قيد الحياة، ماري تيريز (في الصورة)، أطلق سراحها في عام 1795، وتمكنت من استعادة الكنز.

  • A model presents diamond tiara in London (picture-alliance/Zumapress/S. Chung)

    مجوهرات ماري أنطوانيت "المهربة" للبيع في مزاد علني

    كما عرضت دار "سوذبيز" للمزادات أيضاً مقتنيات ثمينة لشخصيات تاريخية هامة أخرى، مثل الماس، الذي امتلكه سابقاً صديق ماري أنطوانيت ونسيبها شارل العاشر ملك فرنسا. صنع التاج من تلك الأحجار الكريمة في عام 1912. داركو جانجيفك/ ريم ضوا.


مختارات

حنظلة الفلسطيني على طابع بريد ألماني

ظهر حنظلة الطفل الفلسطيني الصغير على طابع بريد ألماني صدر بدعم من جمعية ألمانية خيرية تسعى الى تعريف الجمهور الألماني بهذه الشخصية لجمع تبرعات تدعم القطاع الصحي في فلسطين. DW حاورت رئيسة الجمعية. (05.06.2015)  

عرض أندر طابع بريد في العالم بمتحف في واشنطن

وافق صاحب أندر طابع بريد في العالم، على إعارته لمتحف البريد الوطني في واشنطن ليتم عرضه لمدة ثلاثة أعوام. ويعود تاريخ الطابع لعام 1856 وهو من أول طوابع البريد في العالم. بيع الطابع في المزاد مقابل 5ر9 مليون دولار. (07.11.2014)  

جيمي كارتر يراسل قادة العالم بالبريد العادي

قال الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في مقابلة مع قناة إن.بي.سي إنه يستخدم الطريقة القديمة في التراسل مع زعماء العالم هذه الأيام عبر رسائل البريد العادية المغلفة بالظروف والتي تحمل طوابع بريدية. (24.03.2014)  

مجوهرات ماري أنطوانيت "المهربة" للبيع في مزاد علني

مجوهرات ماري أنطوانيت الثمينة، التي هربتها العائلة المالكة إلى خارج باريس بعد اندلاع الثورة، تباع في مزاد علني في جنيف بسويسرا. تتضمن قلادات من اللؤلؤ، وقطع من الماس الطبيعي، وخاتم ما يزال يحتفظ بخصلة من شعر الملكة. (17.11.2018)  

مواضيع ذات صلة

Kroatien Grenzpolizist

موت مهاجرَين سوريَّين إثر سقوط صخور عليهما في كرواتيا 13.08.2018

أعلنت الشرطة الكرواتية العثور على جثتيّ مهاجرَين في إحدى الغابات. وذكرت صحيفة محلية أن المهاجرين (الاثنين) هما شابان سوريان لقيا حتفها إثر سقوط صخور عليهما.

DW Exclusive Deutsche Waffen in Jemen SPERRFRIST 26.02.2019 20 Uhr VAE Soldaten Rückkehr

في حرب اليمن.. قوات التحالف تعتمد على الأسلحة والتكنولوجيا الألمانية - تحقيق استقصائي لـ DW 26.02.2019

تتباهى ألمانيا بقيودها على صادرات في تصدير الأسلحة، إذ تحظر مبيعاتها للدول المشاركة في الصراعات المسلحة، إلا أن تحقيقا حصريا لــ DW يظهر أن التحالف الذي تقوده السعودية في حرب باليمن يستخدم أسلحة وتكنولوجيا ألمانية الصنع.

Champions League FC Barcelona v Juventus Messi

أبطال أوروبا: ميسي يقود برشلونة للثأر من يوفنتوس 12.09.2017

قاد الأرجنتيني ميسي فريقه برشلونة لفوز ثأري كبير على يوفنتوس الإيطالي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة أبطال أوروبا. وفي المجموعة الثانية فاز بايرن ميونخ الألماني على أندرخلت البلجيكي 3 / صفر.

إعلان
Themenbild Facebook

 