طائرة سعودية تعود أدراجها بعد أن نسيت مسافرة طفلها في المطار

اضطرت طائرة متجهة إلى ماليزيا للعودة إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية، بعد أن اكتشفت إحدى الراكبات أنها تركت طفلها في صالة المطار، حسب ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية. وكان الطيار قد أبلغ الركاب بهذا القرار غير المعتاد وهو في طريقه إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك بعد فترة وجيزة من إقلاع الطائرة.

وكشف فيديو لمحادثة الطيار مع سلطات المطار طلبه الإذن للعودة إلى مطار جدة بسبب هذه الحادثة. وسأل قائد الطائرة سلطات الملاحة الجوية عما إذا كان بإمكانه العودة، وهو ما ترك الموظفين في حيرة في كيفية التعامل مع القضية الفريدة.

"هذه الرحلة تطلب العودة" ، يقول لزميل آخر". نسيت إحدى الراكبات طفلها في صالة الانتظار، مسكينة". ويمكن سماع الطيار وهو يكرر لمراقب الحركة الجوية: "أخبرتك أن الراكبة تركت طفلها في المطار وترفض مواصلة الرحلة". وبعد انتظار قصير، تم منحه إذن العودة.

يذكر أنه من النادر أن تعود الطائرات إلى مناطق إقلاعها، إلا في حالة سوء الأوضاع الجوية أو الأعطال التقنية أو بسبب مشاكل صحية للركاب.

وفي عام 2013 غيرت رحلة "أمريكان آيرلاينس"، المتجهة من لوس أنجلوس إلى نيويورك، مسارها وحطت في مدينة كانزاس سيتي بسبب "مسافر غير هادئ" رفض التوقف عن غناء أغنية ويتني هيوستن الشهيرة "آي اولويز لوف يو".

وفي نيويورك في عام 2014، عادت طائرة كانت متجهة نحو سول إلى المطار، بعد أن أجبرت تشو هيوان اه، ابنة مدير شركة "ساوث كوريان آيرلاينس"، الطائرة على العودة، بعد تقديم بذرات جوز المكاديميا في كيس لها بدلا عن تقديمها في وعاء، وهو ما اعتبرته إساءة لها.

وكانت محكمة كورية قد حكمت على ابنة مدير شركة طيران كوريا بالسجن عاما لخرقها قانون الطيران بسبب هذه الحادثة، نقلا عن "بي بي سي". وقد أثارت القضية جدلا واسعا بشأن تصرفات أبناء مالك الشركة، والتي وصفت بالعنجهية.

ز.أ.ب/ف.ي