طائرة تورنادو طائرة هجومية مصممة للعمل في جميع الأحوال وهي من إنتاج أوروبي مشترك تشارك فيه كل من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا. شاركت تورنادو بقوة في حرب الخليج الثانية 1991.

ظهرت تورنادو بقوة على ساحة الطيران الحربي في سبعينات القرن الماضي. وقد تم تصنيع نحو ألف طائرة منها حتى الآن. وتعد السعودية إلى جانب ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا في مقدمة الدول التي تمتلك هذه الطائرة. ويزيد عدد طائرات تورنادو التي تمتلكها السعودية على 80 طائرة. وتستخدم السعودية هذه الطائرات في الحرب التي تقودها في اليمن منذ آذار/ مارس 2015.