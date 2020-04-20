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طائرة تورنادو

طائرة تورنادو طائرة هجومية مصممة للعمل في جميع الأحوال وهي من إنتاج أوروبي مشترك تشارك فيه كل من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا. شاركت تورنادو بقوة في حرب الخليج الثانية 1991.

ظهرت تورنادو بقوة على ساحة الطيران الحربي في سبعينات القرن الماضي. وقد تم تصنيع نحو ألف طائرة منها حتى الآن. وتعد السعودية إلى جانب ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا في مقدمة الدول التي تمتلك هذه الطائرة. ويزيد عدد طائرات تورنادو التي تمتلكها السعودية على 80 طائرة. وتستخدم السعودية هذه الطائرات في الحرب التي تقودها في اليمن منذ آذار/ مارس 2015.

10.02.2020 Annegret Kramp-Karrenbauer, an outgoing leader of Germany's Christian Democratic Union (CDU), speaks during a news conference after a board meeting at the party’s headquarters in Berlin, Germany, February 10, 2020. REUTERS/Hannibal Hanschke

وزارة الدفاع الألمانية تنفي التعهد بشراء مقاتلات أمريكية 20.04.2020

تمثل وزيرة الدفاع الألمانية أمام لجنة الدفاع بالبرلمان للحديث عن التكاليف الباهظة لإحلال طائرات جديدة محل طائرات تورنادو المقاتلة المتقادمة. وتنفي وزارة الدفاع أي وعود لمثيلتها الأمريكية بشراء مقاتلات إف 18 الأمريكية!

26.03.2018, Rheinland-Pfalz, Büchel: Zum Auftakt der 20-wöchigen Aktionspräsenz zum Protest gegen die mutmaßlich letzten Atomwaffen in Deutschland halten Demonstranten vor dem Haupttor des Bundeswehr-Fliegerhorst in Büchel eine Kundgebung ab. In den nächsten 20 Wochen planen zahlreiche Friedensgruppen Aktionen rund um das Gelände des Fliegerhorsts. Foto: Thomas Frey/dpa | Verwendung weltweit

DW حصري: قنابل نووية أمريكية في ألمانيا.. كيف وصلت وضد من؟ 30.03.2020

توجد في أوروبا حوالي 150 قنبلة نووية أمريكية، موزعة على العديد من البلدان الأوروبية بما في ذلك ألمانيا. لكن كيف وصلت هذه القنابل إلى أوروبا؟ وما الهدف منها؟ وضد من؟ ولماذا لا تريد الحكومات الألمانية المتعاقبة طلب سحبها؟
ARCHIV - 13.01.2018, Jordanien, Al-Asrak: Ein Bundeswehr Tornado Kampfflugzeug steht in der Al-Azrak Luftwaffenstation in Jordanien. Am Samstag startet Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zu einer mehrtägigen Reise nach Jordanien. Dort will er sich unter anderem ein Flüchtlingslager ansehen und sich mit deutschen Soldaten in Al-Azrak treffen. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

تمديد مهمة طائرات "تورنادو" الألمانية في سوريا 24.10.2019

بأغلبية ضئيلة وافق البرلمان الألماني على تمديد مهمة طائرات الاستطلاع الألمانية "تورنادو" بسوريا حتى نهاية مارس المقبل على أن يكون آخر تمديد لعمل هذه الطائرات. كما وافق البرلمان على إبقاء الجنود الألمان بالعراق عاما آخر.
ARCHIV - Kurdische Peschmerga-Kämpfer werden am 13.04.2015 in Erbil durch Soldaten der Bundeswehr ausgebildet. Foto: Jan Kuhlmann/dpa (zu dpa «Deutschland als globale Ordnungsmacht» vom 13.07.2016) +++(c) picture-alliance/dpa/J. Kuhlmann

اتفاق على تمديد مهمة الجيش الألماني في العراق 26.09.2019

اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم في برلين على تمديد مهمة القوات الألمانية في العراق عاما آخر. كما تم التوافق على إبقاء تمركز طائرات الاستطلاع الألمانية "تورنادو" في الأردن حتى نهاية شهر مارس 2020.
JAGEL, GERMANY - DECEMBER 10: A Bundeswehr Luftwaffe ECR Tornado reconaissance jet departs for Incirlik airbase in Turkey as part of Germany's participation in the international military intervention against the Islamic State (IS) in Syria on December 10, 2015 in Jagel, Germany. Germany is sending a total of 1,200 troops, six Tornado reconaissance jets and a navy frigate in non-combative roles, including two Tornados and 40 troops who departed today from Jagel. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

واشنطن تطالب برلين بتمديد "مهمة طائرات تورنادو" ضد داعش 08.06.2019

ستنتهي مهمة الجيش الألماني، في إطار التحالف الدولي لقتال تنظيم "داعش"، الخريف المقبل. ويدور النقاش الآن حول تمديد هذه المهمة. واشنطن طالبت برلين بمواصلة مساهمتها في العملية، لكن القرار يبقى منوطا بالبرلمان الألماني.
Royal Saudi Air Force Tornado IDS taxiing during exercise Anatolian Eagle 2016 in Turkey. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: RiccardoxNiccoli/StocktrekxImages RCN100447M

تقرير: طائرات حربية ألمانية استخدمت في الحرب باليمن 10.04.2019

هل استخدمت الطائرات الحربية الألمانية في حرب اليمن؟ تقرير صحفي يقول إن الحكومة الألمانية، اعترفت في جلسة سرية للجنة برلمانية، ولأول مرة، بأن طائرات عسكرية من نوعي "يوروفايتر" و"تورنادو" استخدمت من قبل السعودية.
ARCHIV - 23.12.2016, Baden-Württemberg, Immendingen: Mehrere Transportpanzer des Typs Boxer werden auf dem Bahnhof verladen. 13 «Boxer»-Radpanzer und ein Bergepanzer «Büffel» werden in Immendingen auf Züge verladen, etwa vier Tage sind sie unterwegs bis nach Litauen. Als Reaktion auf die Annexion der Krim durch Russland sind rund 500 deutsche Soldaten an der Ostflanke der Nato stationiert. (zu dpa «Ein Jahr Bundeswehr in Baltikum: Litauen würdigt Beistand Deutschlands» vom 05.02.2018) Foto: Felix Kästle/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ألمانيا- المعارضة تتشكك في مشاركة الجيش في مهام خارجية 29.01.2019

أعلنت المعارضة الألمانية تشككها في مهام أخرى يشارك بها الجيش الألماني خارج البلاد، بعد تعليق ألمانيا لمشاركتها في مهمة صوفيا التابعة للاتحاد الأوروبي لمكافحة تهريب البشر بالبحر المتوسط.
29.03.2018 FILE - In this file picture taken on Thursday, March 29, 2018, a fighter, second from right, of U.S-backed Syrian Manbij Military Council stands next to U.S. humvee at a U.S. troop's outpost on a road leading to the tense front line between Syrian Manbij Military Council fighters and Turkish-backed fighters, at Halawanji village, north of Manbij, Syria. The United States’ main ally in Syria on Thursday, Dec. 20, 2018, rejected President Donald Trump’s claim that Islamic State militants have been defeated and warned that the withdrawal of American troops would lead to a resurgence of the extremist group.(AP Photo/Hussein Malla, File) |

مسؤول ألماني: سحب القوات الأمريكية من سوريا يزعزع توازن القوى بالمنطقة 22.12.2018

شكك حزب الخضر الألماني في جدوى مهام القوات الألمانية في سوريا وأفغانستان بعد الكشف عن خطط إدارة ترامب بسحب قواتها من هناك. بينما أعرب مفوض المستشارة ميركل للشؤون الأمريكية عن انزعاجه من خطط سحب واشنطن قواتها من سوريا.

طائرات تورنادو بريطانية تشارك في ضرب سوريا 14.04.2018

شنت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات عسكرية على أهداف سورية ردا على الهجوم الكيماوي المفترض على منطقة دوما قرب دمشق.
ARCHIV - Ein Tornado spiegelt sich am am 14.04.2016 in einer Pfütze in Incirlik im Rahmen der Mission Counter DAESH in Incirlik, (Türkei). ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung der Quelle «Bundeswehr/Oliver Pieper/dpa» - zu dpa «Deutschland rüstet auf: Bundeswehr soll auf 200 000 Soldaten wachsen» vom 21.02.2017) Foto: Oliver Pieper/Bundeswehr/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ألمانيا تنهي نقل قواتها من قاعدة أنجرليك التركية إلى الأردن 04.10.2017

وصلت أربع مقاتلات ألمانية من ونوع تورنادو إلى قاعدة الأزرق الأردنية لاستئناف عمليات الاستطلاع فوق الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" في المنطقة، وبذلك أنهت ألمانيا نقل قواتها من قاعدة أنجرليك التركية إلى الأردن.
A technician works on a German Tornado jet at the air base in Incirlik, Turkey, on January 21, 2016. / AFP / POOL / TOBIAS SCHWARZ (Photo credit should read TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images)

آخر خمس طائرات تورنادو ألمانية تغادر قاعدة إنجرليك 31.07.2017

هبطت خمس طائرات تورنادو ألمانية في مطار بوشل العسكري لتنهي بذلك وجود الجيش الألماني في قاعدة أنجرليك التركية. وبسبب خلاف مع الحكومة التركية حول زيارة نواب ألمان لجنود بلادهم في القاعدة، قررت برلين نقل قواتها إلى الأردن.

ما هي مهمة الجيش الألماني في قاعدة إنجرليك التركية؟ 15.05.2017

بعد رفض الحكومة التركية مجدداً السماح لأعضاء في البرلمان الألماني (بوندستاغ) بزيارة الجنود الألمان المتمركزين في قاعدة إنجرليك الجوية التركية، تدرس الحكومة الألمانية الآن سحب جنودها ونقلهم إلى مكان آخر. لكن ما هي مهمة الجنود الألمان هناك؟
German Tornado jets are pictured on the groung at the air base in Incirlik, Turkey, on January 21, 2016. / AFP / POOL / TOBIAS SCHWARZ (Photo credit should read TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images)

غابرييل يرفض مطالبة المعارضة بسحب الجيش الألماني من تركيا 18.04.2017

رفض وزير الخارجية الألماني من الكويت مطالبة بعض قادة المعارضة الألمانية بسحب الجنود الألمان من تركيا بعد الاستفتاء. وقال غابرييل إن سحب القوات الألمانية "يتعارض مع مصالحنا".

05.04.2017 Generalinspekteur der Bundeswehr Volker Wieker (l-r), Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen und der neue Generalleutnant Ludwig Leinhos sitzen am 05.04.2017 in Bonn (Nordrhein-Westfalen) beim Dienstappell. Der militärischen Organisationseinheit Kommando Cyber- und Informationsraum sollen etwa 13 500 Soldaten und zivile Mitarbeiter angehören. Die neue Einheit soll nach Darstellung des Verteidigungsministeriums die Informationsnetzwerke, aber auch die Waffensysteme der Bundeswehr schützen, die digital gesteuert werden. Foto: Ina Fassbender/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

وزيرة الدفاع: ألمانيا لن تشارك في أي هجمات أمريكية على سوريا 08.04.2017

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين يوم الجمعة إن طائرات الاستطلاع الألمانية "تورنادو" لن تقدم مساعدة لأي هجمات جديدة تشنها الولايات المتحدة على سوريا.

ARCHIV - HANDOUT - Ein Pilot und ein Techniker arbeiten im Rahmen des Einsatzes Counter DAESH am 08.01.2016 in Incirlik (Türkei) an einem Recce-Tornado der Luftwaffe der Bundeswehr. Foto: Bundeswehr/Falk Bärwald/dpa (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: «Foto: Bundeswehr/Falk Bärwald/dpa» - zu dpa «Technischer Defekt: Tornados der Bundeswehr müssen am Boden bleiben vom 06.10.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

خبير: طائرات تورنادو ألمانية تشارك في قتل مدنيين بسوريا 30.03.2017

شاركت طائرات "تورنادو" ألمانية في قصف مدرسة بسوريا. هذه الحادثة واحدة من عدة عمليات قصف جوي. كريس وودز من موقع airwars.org تحدث مع DW عن الضحايا المدنيين في الحرب ضد تنظيم "داعش" والدور الألماني.
05.01.2016 Vom Fliegerhorst Jagel (Schleswig-Holstein) startet am 05.01.2016 einer von zwei «Tornado»-Aufklärungsjets zum Einsatz gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Ziel Jets ist der Nato-Stützpunkt Incirlik in der Türkei. Ab Mitte Januar sollen von dort aus insgesamt sechs deutsche «Tornados» zu Aufklärungsflügen nach Syrien abheben. Ebenfalls am Dienstag sollten zwei weitere Maschinen von Büchel (Rheinland-Pfalz) aus mit dem Ziel Türkei abfliegen. Foto: Carsten Rehder/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/C. Rehder

تورط طائرات حربية ألمانية في ضربة جوية قرب الرقة 30.03.2017

ذكرت تقارير إعلامية أن الجيش الألماني شارك في إعطاء معلومات عن هدف في سوريا تبين فيما بعد أنه مدرسة استهدفت بضربة جوية، حسب المرصد السوري. ولم تصدر تأكيدات حول ذلك من وزارتي الدفاع الألمانية والأمريكية.

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