تعد طائرة انتونوف السوفيتية الصنع أضخم طائرة شحن في العالم. ويتم اعتماد هذه الطائرة في الغرب أيضا لنقل مكونات الصناعات والأسلحة الثقيلة والمساعدات الإنسانية العاجلة.

تم تطوير طائرة انتونوف في ثمانينات القرن العشرين لحمل المكوك الفضائي الروسي "بوران". وقد تم تصميمها لشحن البضائع الثقيلة حتى وزن 250 طنا وبطول يمكن أن يصل إلى 70 متراً. تملك الطائرة 32 عجلة ضخمة لتتفوق بذلك على أية شاحنة أو طائرة أخرى. تلعب انتونوف حاليا دوراً أساسياً في النقل الجوي العالمي إذ استأجرتها فرنسا لنقل مكونات إيرباص العملاقة والقوات الأمريكية لنقل دباباتها إلى أفغانستان. كما تنقل المساعدات العاجلة لمنظمات الإغاثة بسبب قدرتها على نقل كميات ضخمة في وقت وجيز.